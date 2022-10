Most, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Roudnice, Jirkov, Klášterec nad Ohří, Děčín nebo Louny. To jsou města, kde KSČM úplně zmizela ze zastupitelstev. V řadě dalších, třeba v Žatci, Lovosicích, Litvínově, Bílině nebo Duchcově, komunisté velmi výrazně oslabili. V celém Ústeckém kraji zaznamenala Komunistická strana Čech a Moravy v nedávných komunálních volbách velký propad, hlásí obří ztráty. Podle politologů za to může špatná komunikace strany směrem k voličům a jejich odliv k SPD nebo ANO.