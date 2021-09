ANKETA: Byli jsme loni nejlepší v boji proti covidu? Češi si to nemyslí

Loni v srpnu premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že země V4, tedy i Česká republika, jsou Best in covid, premianti ve zvládání pandemie. Na podzim a na začátku letošního roku se ukázalo, jak předčasné to bylo hodnocení. Nemocnice byly zahlcené, lidé umírali, jeden lockdown střídal druhý. Proticovidová vládní opatření, schopnost komunikovat s veřejností, přesvědčit ji například o nutnosti dodržovat nařízení a hlavně nechat se očkovat, se logicky stala součástí předvolební kampaně.

Unikátní debata Deníku s Andrejem Babišem, Ivanem Bartošem a Petrem Fialou. | Foto: Deník