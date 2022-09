ANKETA: Měl by v Podbořanech zůstat stejný starosta a místostarosta?

Podbořany jsou rarita mezi českými městy. Starosta a místostarosta jsou ve funkcích čtyři volební období, tedy 16 let. Není vyloučeno, že to zaokrouhlí na dvacet. Starosta Radek Reindl a místostarosta Karel Honzl opět kandidují do zastupitelstva, ve svých funkcích by chtěli pokračovat.

Starosta Podbořan Radek Reindl (vpravo) a jeho zástupce Karel Honzl. Snímek z roku 2019. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý