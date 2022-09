Téma zdravotnictví a Louny je živé několik let. Příští rok tomu bude 20 let, kdy stát převedl tamní nemocnici na Ústecký kraj. Ten zařízení s dluhy téměř dvě stě milionů korun o rok později prodal soukromé firmě. Mezitím došlo k uzavření porodnice a dětského oddělení, lůžkové interní a chirurgické oddělení zavřelo v roce 2010. V současné době společnost Agel provozuje v lounské nemocnici lůžka následné péče a sociální lůžka.

Ptali jsme se politiků: Jak byste zlepšili dostupnost zdravotní péče v Lounech?

Mnozí převod nemocnice do soukromých rukou kritizují ještě dnes. Louny jsou jediným okresním městem v Ústeckém kraji, kde není nemocnice Krajské zdravotní. Ta je provozuje v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích i Rumburku. I to má vliv na dostupnost zdravotní péče v Lounech. „Krajská zdravotní se musí do poskytování zdravotní péče v Lounech více zapojit. Z mého pohledu vidím jako nutné minimum otevření chirurgické pohotovosti, kterou by zajišťovali její lékaři,“ sdělil starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny).

Finanční pobídky

Zatímco v dřívějších letech bylo zajištění zdravotní péče výhradně v rukou státu a kraje, dnes v Lounech nebo sousedním Žatci jejich vedení ví, že bez zapojení měst to dlouhodobě nepůjde. Spouští programy, jak přivést nové lékaře. Louny lákají praktické doktory na pobídku 250 tisíc korun na zařízení ordinace nebo platy sester. Jednoho se nedávno povedlo sehnat. Aktuálně v Lounech funguje 12 ordinací praktických lékařů, jedna teď tedy přibude. „Nová ordinace určitě výrazně pomůže řešit situaci s praktickými lékaři u nás,“ prohlásil starosta s tím, že podpora by měla cílit i na zubaře a dětské praktické lékaře.

Počátky lounského špitálu sahají do třicátých let 14. století, kdy byl v Lounech, kde dnes žije necelých 18 tisíc obyvatel, zřízen ženský klášter, jehož chovanky měly špitální služby na starosti. Historie moderní nemocnice ve městě se začala psát v březnu roku 1927, kdy byl položen základní kámen pro nový léčebný ústav, jenž se postupně rozrostl až do dnešní podoby nemocnice. Ta byla pokrokově projektována jako pavilónový provoz se 186 lůžky a byla na tehdejší dobu velmi dobře zařízena. Další větší rozvoj lounské nemocnice přišel v polovině osmdesátých let 20. století. Tehdy proběhly celkové rekonstrukce některých oddělení a do provozu byla uvedena zcela nová, velkoryse řešená budova moderní městské polikliniky. V roce 2003 přešla nemocnice ze státu pod Ústecký kraj, došlo ke zrušení některých lůžkových oddělení (dětské, gynekologicko - porodní a ARO). O rok později byla zprivatizována, kvůli absenci kvalifikovaného personálu v roce 2010 skončila veškerá akutní lůžková péče. V roce 2016 došlo k prodeji nemocnice společnosti AGEL.

U obou oborů je situace ve městě kritická. Zubařů je v Lounech aktuálně 14, pediatrů pouze 5. Je jich málo, navíc řada z nich je ve vyšším věku. Podle místostarosty Milana Rychtaříka (ANO) by mělo město přijít s rozsáhlejším programem podpory nových lékařů. „Měli bychom začít oslovovat studenty závěrečných ročníků vysokých škol a vyhlásit stipendia pro zdravotnické obory nejen pro lékaře, ale i sestry. V kombinaci se stipendiem od Ústeckého kraje by si mohli přijít na zajímavé peníze,“ zmínil.

Podobně hovoří také Pavel Csonka z „opoziční“ ČSSD. „Myslím, že na tom, že je ve městě nedostatečná zdravotní péče a že je třeba s tím něco dělat, hlavně nalákat nové lékaře, se shodneme všichni. Otázkou je, jaké v tom bude mít město do budoucna možnosti,“ řekl.

Komentář: Zdravotnictví a Louny. Bolest, která trvá 20 let



Komentář Petra KinštaZdroj: DeníkMnozí převod nemocnice do soukromých rukou kritizují ještě dnes. Louny jsou jediným okresním městem v regionu, které nemá nemocnici v majetku kraje a lůžka akutní péče. Někteří v tom vidí problém, který se zásadně podepisuje do úrovně poskytované zdravotnické péče v Lounech. Kromě chybějících praktických lékařů a zubařů, což je obecný problém v Česku, není ve městě chirurgická pohotovost. I s menšími zraněními se musí o víkendech jinam, stejně jako kvůli hospitalizaci na chirurgii nebo třeba interně.



Před 20 lety stálo někdejší vedení Loun před rozhodnutím, zda se má pokusit nemocnici získat. Odstrašující byly na svou dobu její obří dluhy a navíc hrozba vysokých investic a provozních nákladů do budoucna, město by muselo do rozlehlého areálu sypat nemalé peníze. Argumentem proti byla také blízkost nemocnice v Žatci a hrozba, že obě nebudou v systému zdravotního pojištění schopné zajistit kvalitní akutní péči.



Dnes je těžké hodnotit, zda argumenty pro prodej lounské nemocnice byly správné. Ústecký kraj by ale za zdravotnictví v Lounech měl převzít větší odpovědnost, lidé z města jsou i jeho obyvateli. Pokud míří krajské peníze do nemocnic v Mostě nebo Chomutově, měly by si najít cestu také do Loun.