Kartami v podbořanské komunální politice ale může zamíchat ANO. Hnutí jde do komunálních voleb ve městě poprvé. Loni při volbách do poslanecké sněmovny získalo 42 procent hlasů, čímž je v Podbořanech s přehledem vyhrálo. Zdá se pravděpodobné, s ohledem na současnou popularitu ANO na celostátní úrovni, že v zastupitelstvu získá několik mandátů. Dokonce představilo svého kandidáta na starostu. Je jím 70letý Vladimír Bednář, který přes 25 let působil u Policie ČR, následně pak pracoval na ministerstvu vnitra a generálním ředitelství hasičského záchranného sboru.

„Věřím, že své zkušenosti z mnohaleté práce u státní správy mohu využít i v místní samosprávě,“ uvedl. Mezi jeho priority patří zlepšení životních podmínek lidí na Podbořansku. „Například tím, že navýšíme kapacitu startovacích bytů, mateřských škol, vybudujeme jesle,“ sdělil. Zda podbořanské ANO bude silné natolik, aby získalo post starosty, rozhodnou voliči poslední víkend v září.

Ptali jsme se politiků: Měl by Reindl a Honzl ve vedení Podbořan pokračovat?

Kritičtí k současnému vedení Podbořan jsou někteří lidé z kandidátky Naše Podbořansko. „Myslím, že by současné vedení města už nemělo pokračovat,“ netajil se například Petr Mojžíš.

Starosta a místostarosta šli do voleb na kandidátkách tradičních politických stran, Radek Reindl za ODS a Karel Honzl za ČSSD. Letos tomu tak není, ani jedna strana v komunálních volbách ve městě nekandiduje. „Na kandidátkách máme víc nezávislých než straníků, proto nejsou pod hlavičkou stran,“ shodně vysvětlili. Oba jsou na zmíněných kandidátkách nezávislých jedničkami.

Město Podbořany s více než šesti tisíci obyvateli se nachází v jihozápadní části Ústeckého kraje. Letos si připomíná 660 let od první písemné zmínky, dne 11. listopadu 1575 obdržely Podbořany městská práva. Nejstarší prokazatelné osídlení Podbořanska je datováno do neolitu, tedy do mladší doby kamenné zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem. Zajímavostí je, že na blízkém vrchu Rubín se údajně nacházelo bájné slovanské hradiště Wogastisburg, u nějž se roku 631 nebo 632 odehrála bitva mezi Sámovou říší a králem Dagobertem. Místo prošlo nedávno úpravami, stojí tam malá replika tehdejšího opevnění, z Podbořan na Rubín vede cyklostezka. Město leží na železniční trati Žatec – Plzeň, díky dostavbě karlovarské dálnice D6 získá za pár let dobré silniční spojení s Prahou.

Radek Reindl i Karel Honzl by rádi ve svých funkcích pokračovali, argumentují, že Podbořany se zdárně rozvíjejí. „Těch věcí, co se za poslední roky udělaly, je celá řada. Zmíním třeba rozvoj průmyslové zóny, díky čemuž má Podbořansko nízkou nezaměstnanost. Postavila se sportovní hala, revitalizovalo koupaliště, máme mobilní kluziště. Opravili jsme komunikace, rozšířila se kapacita mateřských škol, postavily se cyklostezky, rozvíjí se lokalita kolem kopce Rubín. Je to ale zásluha mnoha lidí, spolupráce v zastupitelstvu napříč politickým spektrem byla v tomto volebním období velmi dobrá,“ sdělil Reindl. V následujících letech by rád pokračoval v dalších investicích. Zmínil například střešní přístavby ve školách s novými učebnami, rekonstrukci školní jídelny a kuchyně nebo vytvoření nové rozvojové lokality směrem na Kozinec pro 200 až 300 rodinných domů.

„Pokud dostanu mandát od voličů, chtěl bych pokračovat. Myslím, že naše spolupráce s panem starostou byla pro město přínosem, rád bych mu sekundoval dál,“ řekl Honzl. Oba zmínili, že bude třeba vyřešit také problém s drahými energiemi, v Podbořanech zvláště vytápění sídliště plynovými kotelnami. „Určitě budeme zkoumat jiné možnosti. Fotovoltaiku, tepelná čerpadla, vytápění štěpkou nebo dřevem,“ sdělil Honzl.

Komentář: Stabilita vedení je nevídaná. Zůstane i v těžkých dobách?

Město Podbořany je rarita. Starosta a místostarosta jsou ve funkcích čtyři volební období, tedy 16 let. Není vyloučeno, že to zaokrouhlí na dvacet. Starosta Radek Reindl byl ještě osm let místostarostou, takže ve vedení Podbořan je nepřetržitě od roku 1998. Pamatuje mnohé. Vysokou nezaměstnanost ve městě, odchod armády, proměnu kasáren na novou čtvrť pro bydlení, z posledních let pak pandemii covidu nebo aktuální rapidní nárůst cen energií.



Komentář Petra KinštaZdroj: DeníkV závěru září vystaví voliči v komunálních volbách vedení Podbořan pomyslný účet. Starosta Reindl i místostarosta Karel Honzl opět kandidují do zastupitelstva, ve svých funkcích by chtěli pokračovat.



V Podbořanech se za jejich působení podařilo mnohé. Vyrostla nová sportovní hala, o které se třeba v sousedním Žatci jen roky mluví. Koupaliště je na slušné úrovni, využívá se díky kluzišti i během zimy. Kolem města vyrostly cyklostezky s hřišti, opravily se ulice, staví se nové rodinné domy.



Jsou ale věci, které ve městě ještě řešit musí. Tak jako jinde i Podbořany trápí nedostatek lékařů, obyvatelé tamního sídliště vytápěného zemním plynem se obávají, co jim přinese nadcházející zima. Kolik za vytápění zaplatí a zda jim v bytech vůbec bude teplo. Témata ne úplně komunální, nicméně vedení města se jimi zabývat musí.



Radek Reindl rád vypočítává, co se ve městě povedlo, co se postavilo, co se ještě plánuje. Dodává, že je to i díky tomu, že tamní zastupitelé v poslední době pracují ve shodě napříč politickým spektrem bez hádek a rozbrojů. To je ku prospěchu města a bylo by fajn, kdyby tomu bylo i v dalších letech. Zvlášť když to vypadá, že česká města čekají spíš těžší časy.