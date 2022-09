Žatečtí florbalisté mají stovku dětí. Prostory se standardním hřištěm pro tento sport, 40 x 20 metrů, ve městě vůbec nejsou. „Pro náš oddíl to znamená, že domácí zápasy v soutěžích ve věkových kategoriích od starších hráčů musíme hrát jinde. V Kadani nebo Podbořanech,“ řekl předseda klubu Tomáš Votava. „Nová sportovní hala v Žatci je pro nás proto klíčová,“ dodal. Starší žatečtí florbalisté všechna svá utkání hrají mimo město, což s sebou znamená nutnost dojíždění a menší diváckou podporu. Hráči trénují v tělocvičnách žateckých škol, ani to není ideální. „Jejich kapacity nedostačují,“ připomněl Votava.

Také mladým žateckým fotbalistům z oddílu Jazzmani Žatec, je jich rovněž stovka, sportovní hala chybí. I oni trénují v zimě po žateckých tělocvičnách, pro starší fotbalisty jsou ale jejich rozměry malé. A o tom, že by uspořádali halový turnaj, si musejí nechat zdát. Stará sportovní hala Sever k tomu podmínky nesplňuje. Chybí například dostatek šaten, navíc ji většinu roku využívají volejbalisté. „Objeli jsme s našimi fotbalisty řadu turnajů v halách, pěkné je mají i v daleko menších městech než je Žatec. Mrzí mě, že v našem městě dávno nestojí,“ netají se svým roztrpčením jeden z trenérů zmíněného oddílu Radek Záhrobský. Za příklad dává třeba nedaleké Spořice u Chomutova nebo Podbořany.

V Žatci se o sportovní hale jednalo celé volební období. Radnice vypsala architektonickou soutěž na její podobu, letos vybrala vítěze. Ani po čtyřech letech ale není jasné, zda se hala bude stavět, mezi politickými subjekty ve městě na tom nepanuje shoda. Někteří si myslí, že hala potřeba není, jiným se nelíbí vybrané místo. Tím je dnešní pole za bývalým OSP. Názory na tuto lokalitu nejsou jednotné, někteří by ji raději viděli o několik set metrů jinde – na poli u pekárny. Je jisté, že to bude jedno z témat předvolební kampaně v Žatci. A výsledek komunálních voleb ukáže, co bude se sportovní halou dál.

O tom, že pro město je sportovní hala hlavní priorita, není přesvědčený třeba Vladimír Vlach z Pirátů. „Mám pochyby o tom, že s ohledem na výši investice a následné provozní náklady je sportovní hala něco, co město v současné době potřebuje nejvíc. Třeba do oblasti kultury se neinvestovalo v posledních letech téměř vůbec,“ řekl. Než sportovní halu, raději by prý viděl v majetku města kulturní dům s funkčním kinem.

V Žatci žije necelých 19 tisíc obyvatel. Ve městě je jediná, desítky let stará sportovní hala Sever. Její velikost a vybavení ani zdaleka nestačí dnešním potřebám sportovců v Žatci. Radnice vypsala na novou sportovní halu architektonickou soutěž. Podle zadání by měla sloužit fotbalistům, futsalistům, florbalistům, házenkářům, volejbalistům nebo nohejbalistům, počítá se s rozměry hrací plochy 46 x 30 metrů. V případě potřeby se sítěmi rozdělí na dvě nebo tři hřiště. Objekt by měl mít devět šaten, kapacita hlediště je plánovaná na 600 diváků. Počítá se i s možností ubytování. Do architektonické soutěže přihlásili zhotovitelé tři desítky návrhů, porota vybrala kolektiv autorů ze Španělska.

Podobně hovoří jednička kandidátky Žatec srdce regionu Jan Novotný. „Opravdu v Žatci nemáme jiné akce s vyšší prioritou? Kolik bude stát po investici stovek milionů korun provoz haly a na úkor čeho ty peníze půjdou z rozpočtu města?“ ptá se.

Naopak místostarosta Radim Laibl z ANO, bývalý prvoligový fotbalista a trenér mládeže, hovoří jasně. „Žatec sportovní halu potřebuje. Je ostuda, že ji město nemá,“ prohlásil nesčetněkrát.

Žatec je největší město okresu Louny. Bydlí v něm nejvíc lidí, o tisícovku víc než v „okresních“ Lounech. V některých oblastech občanské vybavenosti se ale obě města liší – to co mají v Lounech, v Žatci chybí. Příkladem je zimní stadion nebo velká sportovní hala.



Petr Kinšt, Žatecký a lounský deníkZdroj: DeníkZatímco o zimáku v Žatci se v posledních letech už ani nemluví, téma haly rezonuje poměrně často. Shoda na její potřebě ale nepanuje. Někdo poukazuje na to, že oddílům chybí, její absence jim komplikuje činnost a že je ostuda, že město velikosti Žatce takové sportoviště nemá. Odlišné názory mluví o tom, že má jiné priority, kam nasměřovat peníze.



Shoda nepanuje ani mezi žateckými sportovci. Fotbalisté, florbalisté, házenkáři, volejbalisté nebo nohejbalisté by halu uvítali. Oproti tomu využití pro kanoisty, kajakáře, tenisty, atlety, plavce či třeba cyklisty nabídne minimální. Zaznívají obavy, že pokud se město rozhodne pro stavbu haly, na jiná sportoviště peníze nezbudou.



Není shoda ani na tom, kde vlastně halu postavit. Zastupitelé, jimž nyní končí mandát, vybrali místo v poli za bývalým OSP. Někteří ale otevřeně hovoří, že se jim tato lokalita nezdá jako vhodná, raději by nové sportoviště viděli u pekárny.



Na konci září proběhnou komunální volby. Zda a na kolik se obmění vedení Žatce, je dnes těžké předjímat. Budoucí zastupitelé by ale měli místní dilema se sportovní halou rychle vyřešit. Rozhodnout, že důležitá není a věnovat se jiným aktivitám, nebo říct, že ji město potřebuje. V takovém případě definitivně určit místo a co nejrychleji začít stavět.