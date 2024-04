Redakce Žateckého a lounského deníku připravila další díl seriálu, ve kterém můžete hádat známá i méně známá místa z okresu Louny i jeho okolí. Poznáte, co je na fotografiích?

Které město je na snímcích? | Foto: se svolením Ladislava Báby

Toto město leží v okrese Louny, jeho obyvatelé to však mají zhruba stejně daleko do Karlových Varů v sousedním kraji jako do „svého“ bývalého okresního města. Navíc do lázeňské metropole je autem čeká výrazně pohodlnější cesta. Ostatně - na rozhraní čtyř krajů, tu mají opravdu blízko.

Pod město se zhruba 2400 občany patří ještě další tři obce se statusem místních částí. Kdo nepozná toto sídlo podle černého havrana na zlatém městském štítě, nezmýlí se při vzpomínce na zdejší krásnou, známou a vskutku unikátní cihlovou vyhlídkovou věž.

Jak se město jmenuje?

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 28. dubna, uvedeme správnou odpověď.

V minulém dílu jsme se ptali na název zajímavé stavby s dřevěnou rozhlednou. Správná odpověď byla: jde o turistickou Ejemovu chatu na vrchu Stříbrník, či také Červeňák, u Dobroměřic na Lounsku.