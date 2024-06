Redakce Žateckého a lounského deníku připravila další díl seriálu, ve kterém můžete hádat známá i méně známá místa z okresu Louny i jeho okolí. Poznáte, co je na fotografiích?

Poznáte, co je na fotografii? | Foto: Deník/Petr Kinšt

Jedná se o vesnici na Podbořansku, kde kousek od návsi mají vystavený železný pluh PP 50, který se používal pro výsadbu víceletých rostlin, stromů a keřů, jejichž kořenový systém proniká hluboko do půdy. Například pro zakládání chmelnic. Tyto pluhy byly do Československa počátkem padesátých let 20. století dováženy z tehdejšího Sovětského svazu, při rigolování je mnohdy táhly pásové traktory Stalinec pocházející rovněž ze SSSR.

Vesnice, kde je historický pluh k vidění a na jejíž název se ptáme, je centrem chmelařství. Může se pochlubit moderním dětským hřištěm či kostelem s gotickým presbytářem a barokní lodí nebo barokní sýpkou z roku 1740.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 23. června, uvedeme správnou odpověď.



V minulém dílu jsme se ptali, kde najdeme kapli Nanebevzetí Panny Marie. Správná odpověď byla: Tuchořice