Kozlík stojí na náměstíčku, kterému místní přezdívají Kozina. Jeho autorem je řezbár Jaroslav Pecháček a na prostranství se dostal poté, co byla lokalita revitalizována. Bylo to v době oslav 670 let od založení obce.

V místě, kde jsme dřevěnou sochu vyfotili, žije přes pět stovek obyvatel. Povolení, vystavět na tomto místě obec, vydal v roce 1352 císař Karel IV.

V 16. století se lokalita, na kterou se ptáme, stala majetkem Lobkoviců, roku 1802 ji získal rod Schwarzenberků. Na přelomu 19. a 20. století se stala oblast chmelařským centrem.

Mezi významné osobnosti místa patří Josef Houda - pedagog, botanik a mykolog, znalec přírody Lounska a Podlesí nebo Augustin Charvát - československý voják a stíhací pilot. V obci najdeme kostel Narození Panny Marie, kapličku svatého Vojtěcha nebo sochu Panny Marie v parku.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 7. července, uvedeme správnou odpověď.



V minulém dílu jsme se ptali, na obec na Žatecku, která také proslula pěstováním chmele. Správná odpověď byla: Lišany