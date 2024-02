Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Lounsku, Žatecku a Podbořansku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Jarní přespolní běh v Lounech. Archivní foto | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

LOUNSKO

Dětský karneval v Počedělicích

Kdy: sobota 2. března od 15.00

Kde: sál v Počedělicích

Za kolik: dobrovolné

Dobrovolní hasiči v Počedělicích a tamní úřad zvou na dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 2. března v mísním sále. Nebudou chybět hry, soutěž o nejlepší masku ani občerstvení. Jako zvláštní host vystoupí se svým programem Balónková Evička.

Florbalový svátek v Lounech Kdy: sobota 2. března od 17.00

Kde: Městská sportovní hala Louny

Za kolik: 100 korun Fanoušky florbalu čeká v Lounech parádní program. V sobotu 2. března se tam při speciálním utkání střetnou FBŠ Bohemians Praha a ESA logistika Tatran Střešovice. Florbaloví klokani si jako vítězové loňského Poháru zahrají s letošní vítězem Poháru a Champions Cupu. Pro fanoušky bude připraven i bohatý doprovodný program. Soutěžit se bude například o nejlepší tranparent či o nejpřesnějšího střelce. A bude i autogramiáda hráčů. Další podrobnosti najdete na fbsbohemians.cz.

Jarní přespolní běh v Lounech

Kdy: neděle 3. března od 9.00

Kde: ulice K Velodromu, Louny

Za kolik: 100 korun

58. ročník Jarního přespolního běhu a 22. ročník Memoriálu Lucky Náprstkové proběhne v neděli 3. března v Lounech. Závodníci se opět vydají pokořit náročnou trať v parku mezi kynologickým cvičištěm a Dobroměřicemi. Připraveny budou distance pro všechny kategorie od nejmladší přípravky (6-7 let) až po dospělé. Hlavní závod mužů vytvalců na 7,8 kilometru podle harmonogramu odstartuje ve 12.20 hodin. Akci tradičně pořádá klub ASK ELNA Počerady.

Tak vypadaly závody loni:

CHOMUTOVSKO

Cestovatelská výstava o Laosu v Kadani

Kdy: pátek 1. března ve 13.00

Kde: Studentské náměstí, Kadaň

Za kolik: zdarma

Laos - mezi horskými etniky. To je název nové výstavy fotografií Petra Kotrlíka, která bude k vidění v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani od pátku 1. března. Slavnostní zahájení proběhne ve 13 hodin. Diváci uvidí, že Laos je zemí krásných hor a také různých etnik, která postupem času vymírají. Kulturně, jazykově i nábožensky. Výstava bude k vidění do 25. dubna, pořádají ji Galerie Josefa Lieslera a Kultura v Kadani.

Klášterecká divadelní jařina Kdy: pátek 1. a sobota 2. března

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 100 korun Příznivce ochotnického divadla potěší o nadcházejícím víkendu další ročník dvoudenní přehlídky Klášterecká divadelní jařina. V kláštereckém Kulturním centru nejprve v pátek 1. března od 19.30 zahraje V.A.D Kladno kus Nikoločava aneb vypořádání se s nikološuhajským mýtem. Ve stejný čas, ovšem o den později, bude jeviště patřit Divadlu Exil Pardubice. Soubor přiveze komedii Útulek. Příběh, který zaručeně potěší a pobaví ty, kteří v životě něco vášnivě sbírají. Vstupné na každé z představení činí 100 korun.

Hasičská zábava v Kalku

Kdy: sobota 2. března od 20.00

Kde: obecní sál, Kalek

Za kolik: 200 korun

Sbor dobrovolných hasičů Kalek a místní úřad zvou na Hasičskou zábavu. Uskuteční se v sobotu 2. března od 20.00 v obecním sále. Hrát bude skupina Úlet. Hosté se mohou těšit na dobrou zábavu a také bohatou tombolu.

Obecní ples v Rokli Kdy: sobota 2. března od 20.00

Kde: Hospůdka u Kejzlarů, Rokle

Za kolik: 150 korun Hospůdka u Kejzlarů bude v sobotu 2. března hostit Obecní ples Rokle. Večerem a nocí provede svou hudbou skupina Aquarius. Připravena bude také bohatá tombola.

LITOMĚŘICKO

Festival jídla v Ředhošti

Kdy: neděle 3. března od 8.00

Kde: trhy Ředhošť

Za kolik: vstupné zdarma

Vesnička Ředhošť připravila na neděli první březnový festival jídla k příležitosti zahájení jarních trhů. V nabídce bude například polévka prdelačka, kotlíkový segedín, bramboráky, domácí jitrnice a jelita nebo domácí koblihy. Mimo festival jídla bude v celém areálu probíhat také tradiční první jarní ředhošťský trh a blešák.

Běžecká výzva Řípská sedmička Kdy: neděle 3. března od 9.30

Kde: obec Rovné, hora Říp

Za kolik: dobrovolné od 190 korun Tohle není závod, je to výzva. To říkají pořadatelé o akci Řípská 7 s podtitulem Po stopách praotce Čecha. Uskuteční se v neděli 3. března. Start a cíl bude na louce na severním úpatí Řípu směrem k obci Rovné. Poběží jednotlivci a smíšené dvojice. Muži kolem hory zleva, ženy zprava a na druhé straně hory se potkají a přes vrchol běží stejně. Chlapi to mají o 500 metrů delší, což jim na trase dlouhé 3,2 kilometru dává oproti ženám ideální handicap. Čísla se vydávají od 9.30, starty jsou načasovány na 10.30, 11.30 a 13.30 hodin. Čas v cíli se neměří, pořadí se nesleduje. Další podrobnosti najdete na stránkách svetbehu.cz.

MOSTECKO

Travesti show Techtle Mechtle

Kdy: pátek 1. března od 19.00

Kde: Kulturní dům Meduza, Most

Za kolik: 490-520 korun

Úspěšná česká travesti show přiváží novou divadelní show Dokud nás smrt nerozdělí do Mostu. Travesti skupina Techtle Mechtle si tentokrát ve svém pořadu posvítí na to, jak vypadá takové manželství po 30 letech pod jednou střechou. V muzikálovo-tanečním divadelním představení uvidíte za jeden večer zhruba 80 kostýmů, propracované taneční choreografie a vtipné scénky z manželství, které píše sám život.

Koncert Janka Ledeckého Kdy: sobota 2. března od 21.00

Kde: Attic, Litvínov

Za kolik: 390/490 korun Přesunuté vystoupení zpěváka, kytaristy a skladatele Janka Ledeckého z listopadu. Vstupenky, které si lidé již dříve zakoupili, zůstávají v platnosti. Klub se otevře už ve 20.00, koncert začne o hodinu později. Na afterparty zahraje DJ Rico. Předprodej probíhá na Ticketstreamu.

TEPLICKO

Víkendové tvoření – jarní skřítci

Kdy: od soboty 2. března do neděle 3. března

Kde: Zahradnictví Dvořák a syn, Teplice

Za kolik: zdarma

Pokud ještě na víkend nemáte program se svými dětmi, můžete si vyrazit společně užít kreativní dílny do teplického zahradnictví. O víkendu si mohou děti vyrobit jarní skřítky. Dílny budou otevřené od 10 do 18 hodin a jsou určené pro kohokoliv, kdo má zájem tvořit. Vhodné jsou pro děti od 3 let.

Nedělní výběh v zámecké Kdy: neděle 3. března od 9.30

Kde: Zámecká zahrada – u opiček, Teplice

Za kolik: zdarma Trávíte rádi dny sportem? Můžete se přijít proběhnout po zámecké zahradě a jejím okolí v rámci akce Rozběháme Česko – Rozběháme Teplice.

ÚSTECKO

Střekov aréna s Helly Elli

Kdy: pátek 1. března od 16.30

Kde: Střekov aréna, Ústí nad Labem

Za kolik: od 150 korun

Provozovatelé Střekov arény připravili na pátek 1. března workshop, který bude zaměřený na zlepšení koordinace a pohybu. Povede ho známá gymnastka a youtuberka Helly Elli. Akce proběhne od 16.30 do 19.00, vstupenka pro členy kroužku přijde na 150 korun, ostatní zaplatí 300 korun.

Opereta Netopýr Kdy: pátek 1. března od 19.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: od 170 korun Straussův Netopýr má v operetní tvorbě natolik výsadní postavení, že je zařazován i do repertoáru nejrenomovanějších operních domů. Díky vtipnému libretu Richarda Geneé a vynikající hudbě, sklízí Netopýr od své premiéry v roce 1874 u publika stále skvělý ohlas. Operetu Netopýr uvede Severočeské divadlo v Ústí nad Labem v premiéře v pátek 1. března od 19.00, lístek koupíte od 170 korun.

Doga v Národním domě



Kdy: pátek 1. března od 19.30

Kde: Národním dům v Ústí nad Labem

Za kolik: 499 korun

Kultovní rocková čtveřice Doga se vrací na velká pódia a ve velkém stylu vyráží na své jarní ikonické Harley-Davidson Ostrava tour 2024. Jako host vystoupí kapela Jacker’s. Jednou ze zastávek tour budeme mít Doga i v Ústí nad Labem, do krajské metropole přijede v pátek 1. března. Koncert v Národním domě začne v 19.30. Lístek přijde na 499 korun.

Krmení piraň Kdy: sobota 2. března od 12.00

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 60/120 korun Když jsou pirani hladové, je jejich krmení rychlou záležitostí. Potrava, kterou ošetřovatelé ponoří do vody, je za několik okamžiků pryč! Předpokladem je však správné rozložení krmné dávky, protože pokud nemají hlad, nabízené potravy si ani nevšimnou. Krmení piraň probíhá v ústecké zoo celoročně a to vždy v sobotu od 12.00. Lístek do zoo přijde pro dospělého na 120 korun, dětské vstupné stojí 60 korun. V zimní sezoně říjen – březen je areál zoo otevřen od 9.00 do 17.00.

Mikoláš Chadima a MCH Trio

Kdy: sobota 2. března od 17.00

Kde: KD Svoboda, Libouchec

Mikoláš Chadima a MCH Trio zahrají na koncertě i písně, které v Libouchci v roce 1979 zazněly a další, které jsou reakcí na šikanu a ponižování, jimž museli členové Extempore ze strany úřadů čelit. Vystoupí ještě ústecký hudební performer Kpt. Krab a brněnské environmentálně-punkové uskupení S.M.R.K. Na místě proběhne i malá výstavka dobových dokumentů, týkajících se trestního stíhání Mikoláše Chadimy. Koncert začne v kulturním domě Svoboda, Libouchec 233, v sobotu 2. března v 17 hodin. „Nechceme prudit orgány státní moci hlasitou produkcí „po večerce“, začneme včas!“ upozorňují organizátoři.

Sex, punk a násilí. Připomenou zábavu, kvůli níž měl kraj cejch zavírání rockerů

Hanzelkazikmund (zde jsou lvi) Kdy: sobota 2. března od 19.00

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun Hanzelkazikmund (zde jsou lvi) je komedie o těch, kteří by si přáli cestovat jako legendární H+H, ale nedokážou si ani pořádně zabalit. Těšit se můžete třeba na herce Petra Uhlíka či herečky Kláru Suchou a či Andreu Uhlík Bereckovou. Představení uvede Činoherní studio v Ústí nad Labem v sobotu 2. března od 19.00. Lístek přijde na 250 korun.

XV. Reprezentační ples UJEP



Kdy: sobota 2. března od 20.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: od 390 korun

XV. Reprezentační ples UJEP je za dveřmi. O zahajovací taneční show se již tradičně postará Taneční skupina Freedom. Tématem plesu je Safari. Těšte se na hudební doprovod, zábavný program, bohatou tombolu a další překvapení. XV. Reprezentační ples Univerzity Jana Evangelisty Purkyně odstartuje v ústeckém Domě kultury v sobotu 2. března ve 20.00. Lístek koupíte od 390 korun. Akci pořádá Studentská unie UJEP.

Tak vypadal ples univerzity loni:

DĚČÍNSKO

Prohlídky zámeckého sklepení

Kdy: sobota 2. března od 14.00 do 17.00

Kde: Zámek Děčín

Za kolik: 120 a 90 korun

Projít se tajemným sklepením a poznat nejstarší části děčínského zámku mohou návštěvníci na oblíbené prohlídce. Zahájení proběhne na hlavním nádvoří, prohlídky proběhnou v časech od 14.00, 15.00 a 16.00, nejsou vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí. Vstupenky je doporučeno rezervovat předem na webu Zámku Děčín.