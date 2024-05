Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Žatecku, Lounsku a Podbořansku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Chmelfest v Žatci | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

LOUNSKO A ŽATECKO

Chmelfest v Žatci

Kdy: sobota 4. května od 10.00

Kde: Náměstí Prokopa Velkého, náměstí Svobody před chmelničkou a Žatecký pivovar

Za kolik: na náměstích zdarma, v pivovaru 100 korun

Proč přijít: Uvidíte recesistický průvod městem, soutěžit se bude při pivních soutěžích Memoriálu Lojzy Lupulína, žehnat se bude úrodě, v pivovaru pak bude přichystán bohatý kulturní program a výborný zlatavý mok.

Májový koncert - Andrea Kalivodová, Jiří Knotte v kostele sv. Václava ve Velké Černoci

Kdy: sobota 4. května od 14.00

Kde: Velká černoc, kostel sv. Václava

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Zazní klasické skladby jako A.Dvořák - Largo z Novosvětské symfonie, B.Smetana - Vltava z Má vlast, Z.Fibich - Poem, G.F.Handel - Ombra mai fu, W.A.Mozart - Voi che sapete a také písně z muzikálů Fantom Opery, Bídníci, Cats, West Side Story a Noc na Karlštejně. Andrea Kalivodová, sólistka Národního divadla Praha, spolu s klavíristou Jiřím Knotte, připravují koncert na pohodu, plný krásných romantických písní, které k měsíci Máji neodlučně patří. Vstupné dobrovolné, koncert se koná na podporu oprav a údržby kostela.

Oslava 40 let zahájení provozu v MŠ v Domcích v Lounech

Kdy: pátek 3. května od 14.00

Kde: MŠ v Domcích Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: MŠ Louny v Domcích 2427 slaví 40 let od svého otevření. Připraven je bohatý kulturní program pro děti i dospělé. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

Traktoriáda v Líšťanech

Kdy: sobota 4. května od 10.00

Kde: Bývalý areál chmelařské výroby, Líšťany

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Pořadatelé srdečně zvou na 11. ročník líšťanské traktoriády. Traktoriáda i pro děti - dětská dráha pro odstrkovadla a traktůrky. Skákací hrad a balónky. Občerstvení zajištěno.

Farmářské trhy v Lounech

Kdy: sobota 4. května od 8.00

Kde: Mírové náměstí v Lounech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nabídka a prodej čerstvé zeleniny, ovoce, rostlin, potravin a produktů přednostně z Loun a okolí.

Staročeské máje v Dobroměřicích

Kdy: sobota 4. května od 13.00

Kde: Hasičská zbrojnice Dobroměřice

Proč přijít: Sraz před průvodem je v hasičské zbrojnici ve 12.00, samotný průvod vyjde ve 13.00 a od 19.00 bude májová zábava v areálu hasičárny, na které bude hrát DJ Zaky.

CHOMUTOVSKO

Monkey Business v Klášterci

Kdy: pátek 3. května od 20.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Monkey Business vyrážejí na šňůru s vděkuplným názvem "…ale stejně je to nádhera…" Tour 2024, s cílem přispět i svojí troškou do českého kulturního mlýna. Přijďte si je poslechnout do Klášterce.

LITOMĚŘICKO

Slavnosti květů

Kdy: sobota 4. května od 9.00

Kde: Soběnice

Za kolik: 150/50 korun

Proč přijít: Oblíbené Slavnosti květů proběhnou v sobotu 4. května na Litoměřicku. Jde o tradiční cykloturistickou akci, která účastníky provede krásami místních sadů. Letos jde už o 21. ročník. Po předchozí registraci se startuje v 10.00 ze Soběnic, trasa vede do Třebušína, Chudoslavic, Těchobuzic a Trnovan, cíl bude v Ploskovicích. Cestou je v plánu opékání buřtů, ochutnávky jablek, moštů a ovocné pálenky od místních producentů. V cíli budou připraveny drobné prodejní stánky, živá hudba skupiny Rumkrát a fotokoutek, děti se mohou těšit na nafukovací hrad a živá zvířata. Akci pořádá Unie ovocnářů severočeského regionu.

Spring Fest Litoměřice

Kdy: sobota 4. května od 14.00

Kde: Zahrada Čech, Litoměřice

Za kolik: 950 korun

Proč přijít: Na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech se v sobotu 4. května uskuteční nový jednodenní hudební festivval Spring Fest Litoměřice. Jako headliner vystoupí R. A. The Rugged Man z USA, dále se můžete těšit na Prago Union, Sodomu Gomoru, Studio Session, Vojtaana a další. Areál se otevře ve 13.00 a končit má s půlnocí.

Otevírání lázeňské sezony v Mšeném

Kdy: sobota 4. května od 14.00

Kde: lázeňský resort Lázně Mšené

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Lázně Mšené otevřou v sobotu 4. května 228. lázeňskou sezonu. Připravily k tomu bohatý program. Odstartuje ve 14.00 hodin, kdy návštěvníky a hosty přivítají z hudebního altánu František a Dominika Ochovi. Následovat bude koncert Dechového orchestru mladých Roudnice n. L. V Levandulovém altánu zahájí program v 15.05 kapela I.P. Band. Vystoupí dětský pěvecký sbor místní školy (15.30) a mažoretky a roztleskávačky ze sousední Budyně (17.00). Dobrovolní hasiči připraví pěnovou lázeň v 18.00. Po celé odpoledne bude znít hudba, proběhne velká tombola, chybět nebudou ani stánky s občerstvením a ochutnávkou vín, ani hry a další zábava pro děti.

MOSTECKO

Lucie Bílá a kapela Petra Maláska

Kdy: pátek 3. května od 19.00

Kde: Music aréna Nový obzor, Most

Za kolik: 790 korun

Proč přijít: Koncert Lucie Bílé - zpěvačky, herečky, producentky a v současné době jedné z nejpopulárnějších pop-star za doprovodu kapely Petra Maláska poprvé v Music aréně Nový Obzor v Mostě. Můžete se těšit na ty největší hity a skvělou show 21násobné zlaté slavice. Vstupenky v předprodeji pouze na Ticketlive.cz nebo v Mostě v Next Gyros.

Truck trial v Braňanech

Kdy: 4. – 5. května

Kde: Braňany u Mostu

Za kolik: 300 Kč dospělý, 150 Kč dítě, děti do 6 let zdarma, parkovné 50 Kč

Proč přijít: Zveme vás na druhý závod letošní 26. sezóny Mistrovství České republiky v Truck trialu. Podruhé se letos představí závodníci v areálu firmy Keramost. Přijďte se podívat na to, jak si nákladní vozidla poradí s extrémním terénem, který pro něj v této nádherné lokalitě připravíme. Nebude chybět spousta stánků s občerstvením, dětské atrakce, suvenýry, a v neposlední řadě večerní diskotéka a spousta další zábavy.