Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Žatecku, Lounsku a Podbořansku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Farmářské trhy na náměstí v Žatci. | Foto: Deník/Petr Kinšt

ŽATECKO A LOUNSKO

166 000 stop krajem Lučanů

Kdy: sobota 11. května od 7.00

Kde: Sokolovna Černčice

Za kolik: 40 korun/snížené startovné 20 korun

Proč přijít: Jubilejní 50. ročník tradičního pochodu 166 000 stop krajem Lučanů. Těšíme se na milovníky turistiky na startu v Černčicích od 7.00 do 10.00 hodin. Pěší trasa - 5, 12, 22 nebo 36 kilometrů. Cyklotrasa - 40 kilometrů.

Honza Křížek – Akustik band

Kdy: pátek 10. května od 19.00

Kde: Kino a Kulturní dům Podbořany

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Akustický koncert. Písně z repertoáru Walk Choc Ice, hit Rejdit chybět samozřejmě nebude, stejně jako Slunečný hrob a Rosenka z repertoáru Blue Effect.

Jarní trhy v Podbořanech

Kdy: pátek 10. května od 8.00

Kde: náměstí v Podbořanech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Masarykově náměstí se uskuteční jarní trhy. Od 8 do 15 hodin. Zakoupit můžete pečivo, ryby, uzeniny, koření, regionální výrobky, zeleninu, sadbu a další a další výrobky.

Farmářské trhy v Žatci

Kdy: pátek 10. května od 8.00

Kde: náměstí Svobody v Žatci

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční farmářské trhy. Nakoupit můžete zeleninu, ovoce, pečivo, ryby, koření a další zboží.

Festival vína v Žatci

Kdy: sobota 11. května od 11.00

Kde: náměstí Svobody v Žatci

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na lahodná vína od vinařů nejen z Litoměřicka a Nechranicka, ale také na přednášky o víně, cimbálovku, občerstvení, Martina Haricha a další lákadla.

Férová snídaně v Lounech

Kdy: sobota 11. května od 10.00

Kde: dvorek lounské knihovny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Férová snídaně po letech opět na dvorku knihovny. Přineste férové dobroty a společně posnídejme fair trade potraviny, lokální produkty, domácí výrobky. Deštivá varianta v občerstvení Jeroným. Součástí snídaně květinový swap – výměna či darování pokojových rostlin.

CHOMUTOVSKO

Pětifest

Kdy: sobota 11. května od 12.00

Kde: zámek Pětipsy

Za kolik: předprodej 200 korun, na místě 220 korun, děti do 15let zdarma

Proč přijít: Prohlídky zámku, ohnivá show, bohaté občerstvení i program akce s názvem "zachraňme zámek hudbou". Rockový festival - Carpatia Castle, Hi Jack, M. Šindelář s kapelou, Fatbat. Slosovatelné vstupenky o ceny, zdarma odvoz autobusem do Kadaně po skončení akce.

Jarmark na statku v Březně

Kdy: neděle 12. května od 10.00

Kde: Jezdecká stáj Březno

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce je opět zamířena na pomoc a letos bude věnována Tadeáškovi a dětem s autismem. Návštěvníci mají přijít v modré. Připraven je program, dražba, různé ukázky a vystoupení. ?

Zahradní centrum Škuta slaví 20. narozeniny

Kdy: od pátku 10. do neděle 12. května od 10.00

Kde: Zahradní centrum Škuta, Údlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Víkend plný oslav, dobrého jídla, pití, hudby a dobré nálady startuje. Od pátku do neděle se můžete těšit na nabitý program. Nebude chybět skvělé jídlo z grilu od šéfkuchaře Davida Izáka, foodtruck farmy Doupov a dobroty z Naší kavárny. Program pro děti je pestrý, vystoupí Alice a Tlapková patrola, Pepe a Pipi a Divadlo z Bedny. Nebude chybět malování na obličej, tvořivé dílničky a nafukovací atrakce. Od pátku do neděle nás bude provázet DJ a o hudební vystoupení se postará Adéla Radimcová a kapela Maruška je pryč. Každý den od 10 do 17 hodin.

Stokrát chválím čas mami - koncert ke Dni matek

Kdy: pátek 10. května od 17.30

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: předprodej 230 Kč, senioři 190 Kč, na místě 260 Kč

Proč přijít: Koncert ke Dni matek. Legendární hity Karla Gotta a Waldemara Matušky

Podkrušnohorská výstava psů loveckých plemen

Kdy: sobota 11. května od 9.00

Kde: zámek Červený Hrádek v Jirkově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oblíbená výstava psů loveckých plemen, proběhne také prezentace plemen, doprovodný program pro děti i dospělé. Trubači, soutěž ve vaření guláše.



Férová snídaně v Kadani

Kdy: sobota 11. května od 9.00

Kde: Komunitní zahrada, Kadaň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce, kdy se sejdou příznivci férového a lokálního obchodu a společně posnídají z toho, co si přinesou. Zvlášť vítané jsou potraviny se značkou Fair Trade, ale také lokální produkty od místních pěstitelů a chovatelů nebo z vlastní zahrádky. Uděláme si lokální čaj z bylinek, které nám tu rostou a užijeme si společně hezký den.

Farmářské trhy v Chomutově

Kdy: sobota 11. května od 8.00

Kde: náměstí 1. máje Chomutov

Proč přijít: Tradičně pestrá nabídka s obrovským množstvím zeleninové, ovocné, bylinkové a květinové sadby.

13. Chomutovský Dragon Cup

Kdy: sobota 11. května

Kde: Kamencové jezero, Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Závody dračích lodí - 20 pádlujících a bubeník. Závody pro firemní posádky a kamarády na Kamencovém jezeře.

LITOMĚŘICKO

Žernosecký košt

Kdy: sobota 11. května od 13.00

Kde: Kulturní dům Velké Žernoseky

Za kolik: 230 korun

Obec Velké Žernoseky ve spolupráci s Žernoseckým vinařstvím pořádá 16. ročník Žernoseckého koštu. Doprovodí ho degustace vín vyrobených z hroznů révy vinné původem z vinic v okrese Litoměřice, respektive z bývalé žernosecké vinařské podoblasti. Na programu je od 13 do 20 hodin výstava a ochutnávka vín, ve 13.15 bude vyhlášen Šampion XVI. Ročníku Žernoseckého koštu. Pro návštěvníky bude připraveno kryté venkovní posezení a občerstvení, k poslechu zahraje kapela Camna. Chybět nebude ani program pro děti.

Jarní stezka na roudnickém zámku

Kdy: sobota 11. května od 10.00

Kde: Zámek Roudnice nad Labem

Za kolik: 90 korun

Zámek v Roudnici nad Labem připravil na sobotu 11. května dobrodružný program pro rodiny s menšími dětmi. Návštěvníci se na vyznačené stezce popasují se zákeřným skřetem Voděsem a pomohou víle Voděnce. Čekat je budou připravené úkoly, zábavné aktivity a také další jarní bytosti. Na konci stezky dostane každý malý účastník odměnu. Vstup bude možný každých 30 minut románským hradem.

Pivo Ústeckého kraje v Litoměřicích

Kdy: pátek 10. května od 9.00

Kde: výstaviště Zahrada Čech, Litoměřice

Na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích proběhne v pátek 10. května 3. ročník soutěže Pivo Ústeckého kraje. Jedná se o přehlídku piv z minipivovarů v Ústeckém kraji.