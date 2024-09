ŽATECKO A LOUNSKO

Dočesná v Žatci

Kdy: pátek 6. a sobota 7. září

Kde: centrum Žatce

Za kolik: centrum Žatce zdarma, festival v letním kině 790 korun

Proč přijít: Již 67. ročník největších slavnosti chmele a piva v České republice láká do Žatce. Program bude na několika podiích v širším centru Žatce, dorazit má 51 pivovarů, pořadatelé slibují spoustu zábavy a dobrého piva. Scéna v letním kině je zpoplatněná. A jaké mají být největší hvězdy? Lucie Bílá, No Name, David Koller, J.A.R., Fast Food Orchestra a mnoho a mnoho dalších kapel.

Chovatelská výstava v Žatci

Kdy: pátek 6. a sobota 7. září od 9.00

Kde: Chovatelský areál, Žatec

Proč přijít: Tradiční výstava žateckých chovatelů během Dočesné. Přijďte se s dětmi podívat na výstavu králíků, drůbeže a holubů.

Jull Daen & A bag of potatoes

Kdy: pátek 6. září od 19.00

Kde: Caramell culture club, Louny

Za kolik: 200 korun, mládež 15 až 18 let 100 korun, do 15 let zdarma

Proč přijít: Předposlední koncert na terase CClubu bude tentokrát ve znamení irské lidovky a keltských inspirací. Domácí A Bag of Potatoes zahrají tradiční irské folkové, rebelské i milostné písně a po nich bude patřit pódium pražské partě Jull Dajen, kteří předskakovali například legendárním Jethro Tull.

Speciálními hosty mezi oběma kapelami budou americký písničkář Mark Steiner a norská zpěvačka Ingunn Holmen, kteří společně s houslistou Pavlem Cinglem z Jull Dajen a též od Phila Shoenfeldta hrají v triu Mark Steiner & His Problems

Krajské dožínky v Peruci

Kdy: sobota 7. září od 12.00

Kde: Peruc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již šestnácté krajské dožínky se opět konají v Peruci. Výstava zemědělství, řemesel a výrobků našeho kraje. Ochutnejte a nakupte oceněné regionální výrobky, ovoce a zeleninu z našeho kraje. Vstup a parkování zdarma.

Farmářské trhy v Lounech

Kdy: sobota 7. září od 8.00

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční sobotní farmářské trhy v centru Loun. Nakoupíte zeleninu, ovoce, uzeniny, sýry, pečivo a mnoho dalšího od místních výrobců, prodejců a zemědělců.

CHOMUTOVSKO

Chomutovský festival vína

Kdy: sobota 7. září od 13.00

Kde: náměstí 1. Máje v Chomutově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čeká vás chomutovský festival vína, kde se představí až 20 vinařství. Na návštěvníky čeká food zóna, hudba a kulturní program.

Festival sportu v Chomutově

Kdy: neděle 8. září

Kde: Kamencové jezero (západní část u velkého mola), Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Návštěvníky čeká přehlídka sportovních možností v Chomutově. Bohatý doprovodný program – nafukovací atrakce pro děti. Akci moderuje Lukáš Budai.