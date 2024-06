Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Žatecku, Lounsku a Podbořansku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Sraz Mini Cooperů v Lounech. | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

LOUNSKO A ŽATECKO

Dobrodění

Kdy: sobota 8. června od 14.00

Kde: Restaurace Stromovka, Louny

Za kolik: minimální příspěvek 80 korun, děti vstup volný

Proč přijít: Proběhne již 17. ročník lounského Dobrodění. Na odpoledne je připraven program pro děti, v podvečer (17.30) vystoupí Divadlo Koštice a hudební večer, který začíná v 19.30, zajistí skupiny Sick of Reality, Mrakoplaš a spolupořádající Paralet.

Dětský den Na Kopci

Kdy: sobota 8. června od 13.00

Kde: okolí kostela sv. Petra a Pavla v Podbořanech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Spousta zábavy a soutěží pro děti, ukázka kynologů a mnoho dalšího.

Izzyho memoriál - rybářské závody

Kdy: sobota 8. června od 7.00 (dětské závody), dospělí od 12.00

Kde: nádrž u hasičárny Podbořany

Za kolik: diváci zdarma, chytající 300 dospělí, 100 dítě

Proč přijít: Tradiční rybářské závody v centru Podbořan. U hasičské nádrže se pobaví děti i dospělí. Přichystané bude také občerstvení.

Noc kostelů v kostele Božího Spasitele v Podbořanech

Kdy: pátek 7. června od 20.00

Kde: kostel Božího Spasitele Podbořany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kostel Božího Spasitele zve na Noc kostelů. Relaxační večerní bohoslužba s promítáním obrázku vesmíru a výstava fotografií Laurencie Heláskové.

Noc kostelů - kostel sv. Petra a Pavla Podbořany

Kdy: pátek 7. června od 18.00

Kde: kostel sv. Petra a Pavla Podbořany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hudební vystoupení žáků ZUŠ Podbořany, přednáška Vojtěcha Peksy - Sředověké kostely na Podbořansku. Doprovodný program po celou dobu otevření kostela. Kostely farního obvodu Podbořany - panely s texty a fotografiemi, kvíz Poznáte poutní místa, prohlídka prostor - krypta, kůr a varhany, podkroví, věž se zvony.

Postoloprtské slavnosti

Kdy: sobota 8. června od 13.00

Kde: zámecká zahrada v Postoloprtech

Za kolik: 100 korun, zlevněné 50, do předzámčí je vstup zdarma

Proč přijít: Tradiční městské slavnosti opět proběhnou v předzámčí a v zámecké zahradě. Přijede Klára Kolomazníková, zahraje České srdce a řada dalších kapel, bude také ohňostroj.

Víkend otevřených zahrad ve Stekníku

Kdy: sobota 8. a neděle 9. června od 10.00

Kde: zámek Stekník

Proč přijít: Italské terasovité zahrady s květoucími růžemi jsou chloubou Stekníku. A také letos budou mít návštěvníci zámku možnost je navštívit s průvodcem, který jim prozradí všechny zajímavosti o unikátní zahradě u zámku obklopeného chmelnicemi. Prohlídky rozkvetlých zahrad jsou možné také samostatně. Mimořádné prohlídky s průvodcem začnou v 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin. Možné je přinést si piknikové deky.

Farmářské trhy v Žatci

Kdy: pátek 7. června od 8.00

Kde: náměstí Svobody v Žatci

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bohatý výběr regionálních produktů. Pečivo, koření, zelenina, ovoce, sýry, uzeniny a mnoho dalšího.

Noc kostelů v Žatci

Kdy: pátek 7. června od 18.00

Kde: evangelický kostel, synagoga

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V evangelickém kostele vystoupí Komorní orchestr města Chomutova a pozounové těleso Brass collegium. V kostele sv. Václava v Radíčevsi bude varhanní koncert. V synagoze proběhne také koncert, možná bude prohlídka zrekonstruovaných prostor.

Loutková zahrada v Žatci

Kdy: sobota 8. června od 9.00

Kde: Kapucínská zahrada, Žatec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Celodenní loutkový festival v žatecké klášterní zahradě, řada představení od několika souborů.

Blešák Louny

Kdy: neděle 9. června od 6.00

Kde: parkoviště Legiosu

Za kolik: 10 korun

Proč přijít: Od 6 do 12.30. Použité, vybalené, zboží na náhradní díly. Od elektroniky až po oblečení, knihy, nářadí. Prostě cokoliv, co doma najdete a již nepotřebujete a chcete se toho zbavit.

Noc kostelů v Jimlíně

Kdy: pátek 7. června od 18.00

Kde: kaple sv. Josefa v Jimlíně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční akce proběhne také v Jimlíně v kapli sv. Josefa.

Noc kostelů v Lounech

Kdy: pátek 7. června od 18.00

Kde: kostel CČSH Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V kostele CČSH v 18 vyzvánění zvonu Jeroným Pražský. V 18.15 Louny v srdcích básníků a literátů - historická přednáška Jana Mareše, od 19.15 Od TGM k TGM - přednáška Vladimíra A. Honse. Ve 20.15 koncert Chrámového sboru CČSH. Výstava žáků ZUŠ Louny.

Sraz aut MiniCooper na Lounsku

Kdy: sobota 8. června

Kde: kemp Peruc, Zelené náměstí v Lounech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Třináctý sraz Mini Cooperů. Spanilá jízda 10.30 – 11.00, trasa Peruc - Louny, 11.00 - 13.00 přehlídka vozů na Zeleném náměstí v Lounech.

Vzhůru na kopec!

Kdy: sobota 8. června od 10.00

Kde: Rozhledna Červeňák, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pátý ročník rodinného dne Vzhůru na kopec! Na děti čeká opět zábavná stezka s naučnými stanovišti, kreativní dílna a odměna s úžasným výhledem na kopci. Jako vždy na vás čekají i zcela nová stanoviště. Tradičně bude připraveno skvělé občerstvení včetně párků z Řeznictví a uzenářství Vincík a sladkých dobrot od Plná krabice - Maxi donuty.

Indiánské léto v Hřivčicích

Kdy: sobota 8. června od 14.00

Kde: hřiště Hřivčice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Indiánské soutěže o ceny, kreativní dílničky, výroba totemu, indiánský tanec, jízda a postrojování koní, malování na obličej, hasiči s pěnou, vyhlášení indiánské masky, indiánský oheň. Možnost přespání v teepee, občerstvení zajištěno.

MOSTECKO

Noc kostelů v Želenicích

Kdy: pátek 7. června od 17.00

Kde: kostel sv.Václava, Želenice

Proč přijít: Spolek pro obnovu kostela sv. Václava v Želenicích zve při příležitosti Noci kostelů na vernisáž prodejní výstavy Obrázky s příběhem od Eduarda Bárty a pěvecké vystoupení Anny Vytlačilové od 18 hodin. Zakoupit můžete andílky, zvonky, svíčky, růžence prohlédnout si církevní ornáty a černobílé fotografie z kulturních akcí obce Želenice.

Sraz historických vozidel v Litvínově

Kdy: sobota 8. června od 8.00

Kde: areál Loučky, Litvínov

Proč přijít: Letos ve znamení závodních a rallye vozů. Program: 8 -10 hodin registrace účastníků, 8 -11:30 výstava vozidel, 10 hodin příjezd patrona srazu Pavla Nového a Petra Jablonského. 10 -11 hodin výstava rallye vozidel na horním parkovišti u restaurace, 12 hodin začátek spanilé jízdy, od 14 hodin vyhlášení výsledků.

LITOMĚŘICKO

Roudnický košt

Kdy: sobota 8. června od 11.00

Kde: zámek Roudnice nad Labem

Za kolik: 280 korun

Proč přijít: Ve venkovních prostorách zámku v Roudnici nad Labem se v sobotu 8. června uskuteční přehlídka českých vinařství a vinařů Roudnický košt. Program začne v 11 hodin a nabídne samozřejmě především ochutnávku kvalitních vín. Kromě toho i dětský koutek a kulturní program, v kterém vystoupí Vivasong, Šunďák Trio, Melodious, Cup of Rock, Pavel Houfek Band a Valrock Slaný. V 17.30 bude vyhlášen Vinař koštu.

Krajský sokolský slet v Roudnici

Kdy: sobota 8. června od 14.00

Kde: Tyršův stadion, Roudnice n. L.

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: V Roudnici nad Labem proběhne v sobotu 8. června krajský sokolský slet. Hostit ho bude Tyršův stadion v Sokolské ulici. Své sestavy má podle odhadů předvést a vzájemně sladit 500 až 800 cvičenců z celé řady jednot z blízkého i vzdálenějšího okolí. Začátek programu bude ve 14 hodin. Krajský slet je přípravou na slavný celostátní všesokolský slet, který se letos v týdnu od 30. 6. do 5. 7. uskuteční v 17. ročníku v Praze ve Fortuna Areně v Edenu s dvanácti hromadnými skladbami.

CHOMUTOVSKO

Kadaňský mír

Kdy: v sobotu 8. června

Kde: Františkánská zahrada Kadaň

Za kolik: 100 Kč/ 50 Kč

Proč přijít: Kadaňský mír je významná církevně-politická událost z dob reformace, jejímž výsledkem byla mírová smlouva podepsaná roku 1534 králem Ferdinandem I. Habsburským, kardinálem Albrechtem Braniborským, saským kurfiřtem Johannem Fridrichem a saským vévodou Georgem Bradatým. Návštěvníci budou svědky kostýmované "hostiny" účastníků mírového jednání v 10, 12, 14 a 16 hodin. Součástí doprovodného programu budou vystoupení souborů dobové hudby, tanečnic a stylové občerstvení. Na akci zároveň navazuje doprovodná výstava.

Multižánrový festival Otevřeno v Chomutově

Kdy: od pátku 7. června do 25. června

Kde: různá místa po celém Chomutově

Proč přijít: Otevřeno je multižánrový festival v Chomutově, který letos slaví 20 let. Seznámíte se se směsí nejrůznějších hudebních žánrů, navštívíte řadu pódií na nejrůznějších místech a netradičních divadel pro náročné. Již tento pátek 7. června na vás čeká přednáška herce a architekta Davida Vávry na téma Odvážná architektura. Ta se koná ve vestibulu bývalých městských lázní. Dále se můžete těšit na volné taneční vystoupení muzikálu Rebelové. To zinscenovali studenti ZUŠ v Chomutově a konat se bude v městském parku. Více informací o programu naleznete na www.otevrenochomutov.cz