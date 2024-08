LOUNSKO A ŽATECKO

Léto v parku - Lounská 13

Kdy: neděle 25. srpna od 15.00

Kde: Park Louny, Pavilon Josefa Fouska

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: V rámci Léta v parku zahraje a pobaví populární dechovka Lounská 13. Samozřejmě se bude také tančit, o zábavu bude postaráno. Akce se koná na lounském výstavišti, hostí ji Pavilon Josefa Fouska.

Hradozámecká noc na zámku Stekník

Kdy: sobota 24. srpna od 19.00

Kde: zámek Stekník

Za kolik: dle ceníku

Proč přijít: Letos se opět zámek Stekník zapojí do Hradozámecké noci. A to netradičními večerními a nočními hranými prohlídkami v zámeckých interiérech napříč staletími historií zámku. Průvodci oblečení v historických kostýmech provedou návštěvníky rozsvícenými sály, kde se odehrají scénky představující jednotlivé etapy historie památky. Návštěvníci se setkají nejen s hraběcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina, ale také s ostatními majiteli zámku a s dalšími osobnostmi, kteří na zámku v minulosti pobývali. Nenechte si ujít atmosféru do noci zahaleného zámku a kouzlo nádvoří osvíceného loučemi. Začátky jednotlivých prohlídek budou v 19, 19.30, 20, 20.30, 21 hodin.

Farmářské trhy v Lounech

Kdy: sobota 24. srpna od 8.00

Kde: Mírové náměstí Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční farmářské trhy v centru Louny. V nabídce bude bohatý sortiment od lokálních farářů a prodejců.

Hradozámecká noc v Krásném Dvoře

Kdy: sobota 24. srpna od 13.30

Kde: zámek Krásný Dvůr

Za kolik: Vstup na zámecké nádvoří zdarma. Oživené prohlídky pro dospělé 200 korun, zlevněná 160, dětské oživené prohlídky 70 korun, odpolední čaj s Karlem Evženem 260 korun.

Proč přijít: Zámeckými komnatami v Krásném Dvoře bude proudit atmosféra dávno minulá, návštěvníci mohou prožít oživené prohlídky. Od 13.30 budou oživené dětské prohlídky. Dětské prohlídky budou v časech 13.30, 14.30, 15.30, 16.30. A co pro dospělé? V 16 hodin se můžete vydat na zkrácenou komentovanou procházku zámeckým parkem, kterým vás osobně provede Karel Evžen Černín s matkou Marií Terezií Černínovou. Procházka končí u Panova templu, kde se hosté Karla Evžena posadí k odpolednímu čaji. Od 19 hodin do 23 se každou celou hodinu budou konat kostýmované prohlídky. Během dne bude na nádvoří připraveno občerstvení ze zámecké kavárny.

Reggae night Podbořany

Kdy: pátek 23. srpna od 19.00

Kde: koupaliště Podbořany

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Noc ve stylu reggae na podbořanském koupališti. Nejprve od 19 hodin zahraje kapela Jahtec Jammin Job, od 21 hodin se pak bude promítat snímek Bob Marley: One love. Spojení živé hudby a filmové projekce v prostředí kempu v Pobořanech. Možnost stanování. Občerstvení zajištěno.

Fotogalerie: Letní kino v Podbořanech bude opět v areálu koupaliště

Bigbeat na Roubence

Kdy: pátek 23. srpna od 19.00

Kde: Roubenka, Masarykovy sady Louny

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Těší se na vás hned tři kapely.

Jokers & Deaken v Lounech

Kdy: pátek 23. srpna od 19.00

Kde: C-Club, Mírové náměstí Louny

Za kolik: do 15 let zdarma, 15 až 18 let za 100, dospělí 200 korun

Proč přijít: Lounští melodici Deaken vystoupí opět po nějaké době v akustické podobě a z Prahy si na posluchače brousí zuby pražští ztřeštěnci Jokers. Hrají již od roku 2008, a protože nezapadají do žádných žánrových škatulí, vytvořili si svou vlastní a svému osobitému stylu říkají FetišPop, v němž tvoří melodické skladby s rozvernými texty.

Letní kino v Peruci – promítání v zámeckém parku: Vocasy na tripu

Kdy: pátek 23. srpna od 21.00

Kde: letní kino promítá v zámeckém parku, v případě deště se přesouvá do kina

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Reg je roztomilý pes, ale jeho majitel Doug si to nemyslí pokouší se ho zbavit.

Naloží Rega do dodávky, popojede, hodí mu tenisák než hafan přiběhne zpátky, odjede.

Jenže Reg se vždy vrátí má radost, že tuhle „hru“ vyhrál. To platí jen do

dne, kdy ním Doug popojede opravdu daleko. Ztracený ve velkoměstě narazí Reg na

partu toulavých psů, kteří mu otevřou oči – Doug se ho celou dobu snažil zbavit.

Hradozámecká noc v Pátku nad Ohří

Kdy: sobota 24. srpna

Kde: zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přichystaná je noční prohlídka zámku, v zámecké kapli zazní irské balady. V sobotu se bude na zámku konat také koncert Rachot bandy, od 17 hodin.

Promítání v Parku Louny: Bod obnovy

Kdy: sobota 24. srpna od 20.30

Kde: Park Louny

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Lounské letní kino na výstavišti promítne Bod obnovy. Česká sci-fi, která ohromuje už jen svojí vizuální stránkou. Představte si, že žijete v roce 2041, kdy máte právo být po nehodě či jiné nepřirozené smrti oživeni. Stačí si jen pravidelně vytvářet digitální zálohu své osobnosti. Občerstvení zajištěno.

Hasičská zábava v Peruci

Kdy: sobota 24. srpna od 20.30

Kde: fotbalové hřiště v Peruci

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Peručtí hasiči vás zvou na 5. hasičskou zábavu na fotbalovém hřišti Peruc. K tanci a poslechu hraje kapela Žlutej Pluto Pes.

Loučení s létem v Radonicích

Kdy: sobota 24. srpna od 16.00

Kde: sokolovna Radonice nad Ohří

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Děti se mohou těšit na Sváťovo Dividlo, malování na obličej, tvořivou dílničku. Od 19 hodin taneční zábava. Občerstvení zajištěno.

Hudba ve Smolnici – Trio Cum Amore

Kdy: neděle 25. srpna od 16.00

Kde: kostel sv. Bartoloměje, Smolnice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Trio Cum Amore se věnuje převážně duchovním skladbám od nejstarších skladeb středověku až k současné hudbě. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu kostel sv. Bartoloměje.

Rybářské závody pro děti v Podbořanech – zakončení rybářského léta

Kdy: sobota 24. srpna od 7.00

Kde: nádrž u hasičárny v Podbořanech

Za kolik: startovné 100 korun

Proč přijít: Zakončení rybářského léta na hasičské nádrži v Podbořanech. Prezence od 7 hodin, závod od 8 hodin, občerstvení zajištěno.

CHOMUTOVSKO

Zámek Pětipsy: Noční prohlídka

Kdy: pátek 23. srpna od 20.00

Kde: zámek Pětipsy

Za kolik: 60 korun (děti v maskách zdarma)

Proč přijít: Přijďte si užít prohlídku zámku jinak. Můžete se těšit na noční prohlídky s překvapením, strašidelné sklepení v novém světle a soutěž o nejlepší strašidelnou masku. Prohlídky budou po 20 minutách.

Císařský den v Kadani

Kdy: sobota 24. srpna od 10.00

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přeneste se na jeden den do středověku. Na co se můžete těšit na jeho 32. ročníku Císařského dne? Navštívíte historické tržiště s ukázkou dobových řemesel, uslyšíte středověkou hudbu, uvidíte rytířské turnaje, šerm i taneční vystoupení, ochutnáte tradiční české dobroty, a dokonce se setkáte s císařem římským a králem českým Karlem IV. Císařský den bude zakončený ohňovou show a ohňostrojem.

Den otevřených dveří Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova

Kdy: neděle 25. srpna od 10.00

Kde: Otvice, areál dopravního podniku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vyhlídkové jízdy, návštěva technického zázemí, vystoupení pro děti, výstava historických i současných autobusů a mnoho dalšího.