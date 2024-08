Setkání historických kluzáků na Rané

Kdy: pátek 30. srpna až neděle 1. září

Kde: Letiště Raná

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Aeroklub Raná zve na setkání historických kluzáků na letišti Raná.

Koncert Beruška & Paralet

Kdy: pátek 30. srpna od 18.00

Kde: Obora, Pod Babkami (u vodníka)

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do Obory můžete vyrazit za muzikou. Hrají Beruška & Paralet. Občerstvení zajištěno.

Dům 2024

Kdy: pátek 30. srpna až neděle 1. září od 9.00 do 17.00

Kde: výstaviště Louny

Za kolik: 210/70/50 korun

Proč přijít: Hledáte inspiraci pro váš domov nebo zahradu? Přijďte na výstavu DŮM 2024 a objevte nejnovější trendy a praktická řešení ve stavebnictví, bydlení a zahradničení. Setkáte se s vystavovateli z celé České republiky, kteří vám představí širokou škálu výrobků a služeb. Přijďte načerpat inspiraci a zjistit, co je nového v oblasti bydlení a zahradničení.

Kulturní šmitec!

Kdy: sobota 31. srpna od 15.00

Kde: zámek Nový Hrad v Jimlíně

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Na festivalu Kulturní šmitec! se představí spousta známých kapel, jako Vasilův Rubáš, The Rohotoče, Jahtec Jammin´ Job a další. Mimo hudbu uslyšíte také slam poetry v podání Anatola Svahilce nebo uvidíte divadlo Sex Culomets a jejich představení Poslední cesta Zikmunda a Hanzelky do Afriky.

Letní kino na koupališti Podbořany – Zatracená krvavá láska

Kdy: pátek 30. srpna od 21.00

Kde: koupaliště Podbořany

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Konec osmdesátek, vyprahlý americký zapadákov. Samotářská provozní posilovny Lou (se bezhlavě zamiluje do Jackie, nabušené kulturistky, která míří vyhrát mistrovství do Las Vegas. Vášnivá láska a německé steroidy vlijí ústřední dvojici do žil obrovskou dávku energie. Hrají Kristen Stewart, Katy O'Brian, Ed Harris.

Letní farmářská slavnost v Žatci

Kdy: sobota 31. srpna od 8.00

Kde: náměstí Svobody, Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bahatá nabídka od lokálních prodejců a farmářů. Pečivo, uzeniny, sýry, koření, ovoce, zelenia a mnoho dalšího. Budou také šermíři, kejklíř či flašinetář. Pro děti zahraje divadlo pohádku.