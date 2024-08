LOUNSKO A ŽATECKO

Pozor, padá omítka – noční prohlídky na zámku Nový Hrad

Kdy: sobota 3. srpna od 20.00

Kde: zámek Nový Hrad v Jimlíně

Za kolik: 150 korun, děti 100 korun (nevhodné pro děti do 12 let)

Proč přijít: Na zámku v Jimlíně chystají kostýmované noční prohlídky, kde vám během hraných scén přiblíží budování Nového Hradu. Prohlídky budou vycházet každých 20 minut od 20.00 do 23.00 hodin.

Letní kino na koupališti v Podbořanech – Rychle a nemožně

Kdy: pátek 2. srpna od 21.00

Kde: koupaliště Podbořany

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Francozská akční komedie budou promítat na netradičním místě – na podbořanském koupališti. Nemotorný, ale dobrácký policista Rayane zjistí, že jeho babičku unesl mexický drogový kartel. Teď má tři dny na doručení astronomického výkupného. Se svými parťáky se vydává na šílenou misi napříč Francií, Abú Dhabí i mexickou džunglí, aby ji zachránil.

Fotogalerie: Letní kino v Podbořanech bude opět v areálu koupaliště

Hudba na vinicích – Čechomor

Kdy: pátek 2. srpna od 18.00

Kde: Vinařství JOHANN W, Třebívlice

Za kolik: 750 korun

Proč přijít: Čeká vás nezapomenutelný koncert kapely Čechomor v krásném prostředí vinařství Johann W.

Noční pochod do Zeměch

Kdy: pátek 2. srpna od 20.15 hodin

Kde: start v Domoušicích u železniční stanice

Proč přijít: TJ Sokol Zeměchy pořádá 6. ročník Nočního pochodu. Společný odjez vlakem v 19.47 hodin (zastávka Jimlín), jízdné si hradí každý účastník sám. Společný start ve 20.15 hodin z železniční stanice Domoušice. Cíl Sokolovna Zeměchy. Trasa: Domoušice - zřícenina Pravda - Konětopy - Hřivice (studánka) - Hořany - Jimlín - Zeměchy sokolovna, délka zhruba 17 kilometrů. S sebou baterku, svačinu, vhodné oblečení a obuv. Předpokládaný příchod cca ve 2.00 hodiny.

Letní kino – Park Louny – Kung fu Panda 4

Kdy: sobota 3. srpna od 21.00 hodin

Kde: Park Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Letní kino v Lounech opět promítá. Tentokrát další díl oblíbené série Kung fu Panda. Nejslavnější pandí bojovník všech dob se vrací a bude mít fůru práce. Ve čtvrtém díle oblíbené série bude Dračí bojovník Po vybírat svého nástupce, baštit knedlíčky, bojovat s dosud nejmocnějším protivníkem, ale hlavně… baštit knedlíčky. Občerstvení zajištěno.

Letní košíkaření

Kdy: sobota 3. srpna od 10.00 hodin

Kde: Archeoskanzen Březno

Proč přijít: Prodej košíků a otevřený workshop bez přihlášení. Přijďte do skanzenu v Březně u Loun, vyberte si nový košík a naučte se úplné základy tohoto prastarého řemesla.

Vinaři na zámku Pátek

Kdy: sobota 3. srpna od 12.00 hodin

Kde: zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Poznejte jedinečná vína menších vinařů v prostorách zámku Pátek nad Ohří. Občerstvení zajištěno, v areálu dětský koutek s pískovištěm.

Z Loun na Výrov

Kdy: sobota 3. srpna od 9.00 hodin

Kde: sraz před Korunou v Lounech

Proč přijít: Klub českých turistů Louny zve na další pochod, tentokrát z Loun na Výrov. Start je v 9.00 hodin před Korunou v Lounech. Trasa Louny – Zeměchy – Nový Hrad – Opočno – Markvarec – Výrov. Délka přibližně 26 kilometrů.

CHOMUTOVSKO

Šermířský den na zámku Poláky

Kdy: sobota 3. srpna od 10.00 hodin

Kde: zámek Poláky

Za kolik: 160 korun (110 snížené vstupné)

Proč přijít: Bohatý program bude probíhat od 10 do 17 hodin. "V rámci programu na nádvoří vystoupí šermíři ze skupiny Lammer z Mostu, připraveny jsou ukázky zbraní nebo hry a soutěže pro děti. Kromě toho je pro návštěvníky připraveno občerstvení a prodej Valašských frgálů nebo třeba cukrové vaty. Konat se budou i prohlídky nedávno nově otevřených prostor," zve kastelán a majitel zámku Miloš Dempír.

Jan Bendig v Kadani

Kdy: sobota 3. srpna od 19.00 hodin

Kde: Františkánská zahrada v Kadani

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Aktuálně jeden z nejúspěšnějších českých umělců přiveze do Kadaně letní koncert plný energie.

Multižánrový festival Spořice

Kdy: sobota 3. srpna od 14.45 hodin

Kde: u sportovní haly Spořice

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: Příznivci dobré muziky rozhodně nesmí chybět na 10. ročníku festivalu Spořice. Na návštěvníky čekají kapely Queenie, Prago Union, Sto zvířat, Abraxas a mnoho dalšího. Zahraje také Jiří Schmitzer.

LITOMĚŘICKO

Budyňský poutník

Kdy: pátek 2. až neděle 4. srpna

Kde: nádvoří vodního hradu, Budyně n. O.

Za kolik: na místě 120 korun za pátek, 390 korun za sobotu

Proč přijít: Na nádvoří vodního hradu v Budyni nad Ohří proběhne o víkendu 27. ročník oblíbeného festivalu Budyňský poutník. Program nabídne v pátek pouťovou taneční zábavu s kapelou Fajn, v sobotu pak hlavní festivalový program s moderátorem Milanem Schmidtem. Vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva, KTO, Schovanky, Taxmeni, Epydemye, Pacifik, Jindra Kejak, Spirituál Kvartet, COP, Kliďánko, Tomáš Průša Band, Báry a Matěj Štross. V neděli bude tradiční budyňskou pouť. Hrad bude po celý den otevřen, právě v jeho areálu bude zajištěno občerstvení. Zábava odstartuje v pátek v 19, v sobotu ve 12 a v neděli ve 14 hodin.

Vojenská technika v Úštěku

Kdy: sobota 3. srpna od 14.00

Kde: jezero Chmelař, Úštěk

Za kolik: 60/20 korun

Proč příjít: U jezera Chmelař v Úštěku proběhne v sobotu 3. srpna velký sraz vojenské techniky. Program začne ve 14 hodin příjezdem techniky na hráz ze spanilé zjízdy z rozhledny Hořidla. V 15 hodin ukáže Merrimack klub bitvu modelů lodí na vodě a scénu z vylodění v Normandii. V 16 a 18 hodin nabídnou členové klubu RC Military Model bitvu modelů tanků na souši. Merrimack klub zaujme ještě jednou, a to v 17 hodin opět bitvou modelů lodí na vodě a také scénářem napadení transportu válečnou lodí. Velmi zajímavou součástí programu bude plavení skutečných obojživelných vozidel.