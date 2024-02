Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Lounsku, Žatecku a Podbořansku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Masopustní veselice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

LOUNSKO

Pololetní řádění na ledě v Žatci

Kdy: pátek 2. února od 14.00

Kde: náměstí Svobody, Žatec

Za kolik: zdarma

Páteční volný den, pololetní prázdniny, si mohou děti zpestřit na kluzišti na žateckém náměstí Svobody. Chystá se tam Pololetní řádění na ledě, pořádané Infocentrem Žatec. Odpoledne slibuje plno zábavy, her, hudby a legrace s divadlem Beze Všeho. Malí bruslaři musí být vybaveni ochrannou helmou.

Divadelní komedie v Postoloprtech Kdy: pátek 2. února od 19.00

Kde: Divadlo J. K. Tyla Postoloprty

Za kolik: 50/100 korun Divadelní spolek Hraničář Rumburk přiveze do postoloprtského divadla komedii Ladislava Šmočka Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. Stane se tak v pátek 2. února od 19 hodin. Život postavám vdechnou herci Martin Růžička, Pavel Krupka, Hela Hendrichová, Lukáš Urban a Petr Kacálek, režíruje Miroslav Řebíček.

Žatecký masopust 2024

Kdy: sobota 3. února od 8.00

Kde: náměstí Svobody, Žatec

Za kolik: zdarma

Celé sobotní dopoledne 3. února bude v centru Žatce pořádně veselo. V 8.00 na náměstí Svobody totiž odstartuje akce Žatecký masopust 2024. Jeho součástí budou i zabijačkové hody. Návštěvníci se mohou těšit na stánky s masopustními pochoutkami, soutěž o nejchutnější jitrnici, představení kejklíře Pupy, hudební vystoupení plzeňského C&K Šramlu a také na vystoupení Divadla z Bedny.

Tak bavil masopust v Žatci v roce 2018:

Myslivecký ples v Líšťanech Kdy: sobota 3. února od 20.00

Kde: Kulturní dům Líšťany

Za kolik: 200 korun Myslivecký spolek Cítoliby - Líšťany připravil na sobotu 3. února Myslivecký ples. V Kulturním domě Líšťany začne ve 20 hodin. O hudbu se postará známá skupina Golf a k dobré zábavě přispěje také bohatá myslivecká tombola. Pro vstup na ples je podmínkou společenský oděv.

Světelné obrazy duše v Mederově domě

Kdy: neděle 4. února od 15.00

Kde: Mederův dům, Žatec

Za kolik: zdarma

Výstavní síně Mederova domu v Žatci se znovu otevřou. Stane se tak v neděli 4. února v 15 hodin při vernisáži výstavy Pouť za světelnými obrazy Duše. Své obrazy představí Stanislava Píšová. Jeden z nich si z akce odnese vylosovaný návštěvník.

CHOMUTOVSKO

Březenský ples

Kdy: pátek 2. února od 20.00

Kde: Kulturní dům U Rybníčka, Březno u Chomutova

Za kolik: 300 korun

Velká společenská událost proběhne v pátek 2. února v Březně u Chomutova. V tamním kulturním domě se chystá ples. Hostem večera a zároveň moderátorem bude oblíbený umělec Vladimír Hron, k tanci a poslechu zahraje Big Band Bonit. Chybět nebude ani předtančení, ujmou sle ho členové Klubu společenského tance Chomutov. Ve 22 hodin rozzáří oblohu ze silvestra přesunutý ohňostroj.

Výstava ke století chomutovského muzea pomalu končí. Ještě nabídne bonus

Lyžařské závody v Mezihoří Kdy: sobota 3. února od 8.30

Kde: Ski areál Mezihoří

Za kolik: startovné 400 korun V Mezihoří u Chomutova se v sobotu 3. února uskuteční dětské závody v obřím slalomu na lyžích, Mezihořský obřáček. Dvoukolová soutěž prověří schopnosti kategorií U12, U10 a U8. Prezentace a vydávání startovních čísel začne v 8.30 hodin. Akce je součástí seriálu závodů Krušnohorského pohárku. Neregistrovaní závodníci z řad veřejnosti budou vyhlášeni samostatně. Další podrobnosti najdete na stránkách tjmezihori.cz.

Za vysvědčení na lyžovačku, o prázdninách v Chomutově třeba za zvířátky

Ples hasičů ve Strupčicích

Kdy: sobota 3. února od 19.30

Kde: Sportovní hala Strupčice

Za kolik: 350 korun

Sbor dobrovolných hasičů Strupčice připravil na sobotu 3. února svůj ples. Uskuteční se v místní sportovní hale.

Rošťáci v Klášterci Kdy: neděle 4. února od 16.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 100 korun Kulturní centrum Klášterec nad Ohří zve v neděli 4. února na zábavné odpoledne s hudebním divadlem Hnedle vedle. Tom a Marcel jsou lumpové a mají rádi každou neplechu. Jenže tentokráte narazí. Kdo je dá do latě? Kdo jim řekne, jak se správně chovat? To vše se dozvíte v premiéře dětské hudební show Rošťáci. A chybět nebudou ani známé písničky.

LITOMĚŘICKO

Masopust a farmářské trhy ve Štětí

Kdy: sobota 3. února od 10.00

Kde: město Štětí

Za kolik: zdarma

Tradiční masopustní veselice se chystá na sobotu 2. února ve Štětí. Doprovodí ji navíc farmářské trhy, které odstartují v 10 hodin. Masopustní masky se sejdou ve 13.30 hodin ve Stračí, odkud o půlhodinu později vyrazí přímo do Štětí. Ve stejnou dobu bude na Novém náměstí hrát kapela Motovidlo. Příchod průvodu se očekává v 15.30 hodin.

Tak bavil masopust ve Štětí v roce 2020:

Masopustní veselice v Litoměřicích Kdy: sobota 3. února od 13.00

Kde: Mírové náměstí, Litoměřice

Za kolik: zdarma V sobotu 3. února se na Mírovém náměstí uskuteční tradiční masopust. Celé náměstí se díky tomu promění v centrum veselí a tradičního folklóru. Těšit se můžeme na kulturní program a připomeneme si staré zvyky a obyčeje. Na stáncích budou k dostání tradiční pokrmy, zabíjačkové hody a další. Masopustní průvod okolo rynku vyrazí v 15 hodin.

Masopust ve Lhotce

Kdy: sobota 3. února od 13.30

Kde: Lhotka nad Labem

Za kolik: zdarma

Průvod obcí, veselice v maskách, pochování basy, pivečko i nějaká ta dobrota k němu. To vše nabídne v sobotu 3. února oslava masopustu ve Lhotce nad Labem. Masky se sejdou ve 13.30 na místním hřišti, průvod ulicemi vyjde o půlhodinu později. Pochování basy je v plánu na zhruba 17.00, kdy se otevřou dveře hospůdky u Chudobky. Oblíbenou akci pořádá Kulturní výbor obce Lhotka nad Labem.

Liběšický masopust Kdy: sobota 3. února od 14.00

Kde: obec Liběšice

Za kolik: zdarma V sobotu 3. února oslaví v Liběšicích masopust. Průvod s maskami i bez vyrazí od místní školy ve 14 hodin. O dvě hodiny později se otevře občerstvení v restaruaci obecního úřadu. Těšit se můžete na vepřové hody, koblihy, pivo, limonádu i víno.

Sváťův dětský karneval v Hlinné

Kdy: sobota 3. února od 15.00

Kde: hospůdka v Hlinné

Za kolik: dobrovolné

Obec Hlinná ve spolupráci se Sváťovým Dividlem zve v sobotu 3. února na Sváťův dětský karneval. Proběhne od 15 hodin v sále místní hospůdky. Po karnevalu bude zábava pokračovat pohádkou.

MOSTECKO

Divadelní ples

Kdy: pátek 2. února od 19.30

Kde: Docela veké divadlo, Litvínov

Za kolik: 450 korun

Nejmenší ples sezony proběhne na jevišti, v hledišti a v divadelním baru Docela velkého divadla v Litvínově. Nočním hostem bude herec Pavel Nový, návštěvníci si poslechnou a budou moci zatančit na hudbu od Ivy Boušové, Ondřeje Krejči a herců DVD. Těšit se mohou také na divadelní čísla, divadelní Štěstíčko, malé slané občerstvení (v ceně) a dobré pití. Pro rezervaci a zakoupení vstupenek volejte na tel. 777 000 933 nebo pište na e-mail propagace@docelavelkedivadlo.cz.

Tak bavil Divadelní ples v Litvínově v roce 2022:

Taneční ples Kdy: sobota 3. února od 19.00

Kde: Citadela Litvínov

Za kolik: 500 korun Milovníci společenského tance mohou vyrazit na Taneční ples do litvínovské Citadely. Těšit se mohou na taneční vystoupení TK 1976 nebo vystoupení The Spirit of Chris Norman a Smokers. Zatančí si v doprovodu tanečního orchestru Klub 49. Proběhne také super finále Taneční soutěže Mládež.

TEPLICKO

ČokoFest 2024

Kdy: od pátku 2. února do neděle 4. února

Kde: OC Galerie Teplice

Za kolik: zdarma

Všichni milovníci čokolády a cukrovinek mají možnost zavítat na tradiční Čokoládový festival. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program včetně výstavy o historii čokolády, vaření, degustaci, workshopy, soutěže a samozřejmě stánkový prodej. V pátek akce proběhne od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.

Tak vypadal čokoládový festival v OC Galerie před rokem:

Krupský masopust Kdy: sobota 3. února od 10.45

Kde: KC Krupka, Olympie

Za kolik: zdarma Na masopust zvou také v Krupce. Účastníci se sejdou u KC Krupka, odkud odjedou do Husitské ulice (doprava je zajištěna). Od muzea se v půl dvanácté vydá masopustní průvod ulicemi, první zastávku bude mít v parku u ulice Na Hrázi a druhou u městského úřadu. V půl jedné proběhne předání glejtu principálovi masopustu starostou města a masopustní průvod se pak vrátí ke KC. Na parkovišti se pak mohou lidé těšit na zabijačkové dobroty, hudbu, představení a rabování masek, soutěž, tvořivé dílničky i vyhlášení nejoriginálnější masky.

ÚSTECKO

Maturitní ples Střední zdravotnické školy

Kdy: pátek 2. února od 19.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Plesová sezona je na Ústecku v plném proudu a společenská oslava blížících se maturitních zkoušek čeká studenty a studentky Vyšší odborné zdravotnické školy a Střední zdravotnické školy v ústecké Palachově ulici. Ples se uskuteční v ústeckém Domě kultury v pátek 2. února od 19.00.

Jamaron: 10 let tour Kdy: pátek 2. února od 20.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 313 korun Jamaron je česká rocková hudební skupina v čele s frontwoman Marií Dostálovou, jejíž výrazný hlas obklopený hutným zvukem elektrických kytar a nekompromisních bicích je dominantou této mladé pětice. Kapela si zakládá na srozumitelných a smysluplných českých textech, obohacených o životní zkušenosti, se kterými se řada posluchačů snadno ztotožní. Koncert skupiny Jamaron proběhne v ústeckém Národním domě v pátek 2. února od 20.00. Lístek přijde na 313 korun.

Za zimní ptáky na Miladu

Kdy: sobota 3. února od 8.30

Kde: jezero Milada, Ústecko

Za kolik: zdarma

Výprava za zimními ptáky jezera Milada. „S ornitologem Václavem Beranem se vypravíme za zimními ptáky jezera Milada. Sraz je v sobotu 3. února v 8.30 na parkovišti na svahu jezera Milada za trmickou teplárnou. Trasa vycházky bude upřesněna podle aktuálního výskytu ptáků na jezeře a dle stavu zamrznutí lokality. S sebou si vezměte teplé oblečení a obuv, a pokud máte, tak i dalekohled. Pokud přijdete pozdě, určitě nás někde na břehu jezera najdete, terén je přehledný,“ láká na akci ústecké muzeum. Vstupné se neplatí.

Mam'zelle Nitouche Kdy: sobota 3. února od 17.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: 170-450 korun Mam'zelle Nitouche patří mezi nejhranější díla pařížské operety. Pro příslušníky naší starší generace je dílo spjato s představou vynikajícího představitele dvojrole šantánového skladatele Floridora a klášterního varhaníka Célestina Oldřicha Nového. Dvojí život člověka, pohybujícího se v klášteře i v šantánu, přináší řadu komických situací postavených na kontrastu obou prostředí. Mam'zelle Nitouche můžete vidět v sobotu 3. února od 17.00 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Lístek stojí od 170 do 450 korun.

15. Ples severočeských patriotů

Kdy: sobota 3. února od 20.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Největší plesovou událostí severu Čech je opět Centropol Ples severočeských patriotů. Letošní 15. ročník se uskuteční v sobotu 3. února od 20.00 v Domě kultury v Ústí nad Labem. Těšit se můžete na populárního Janka Ledeckého, zpěvačku Lenku Filipovou či hvězdného Hortona z Milli Vanilli. Víno a whisky poteče proudem, celý letošní ročník má podtitul Tanec v oblacích. „Těšte se na krásné letušky a na tradiční intro. Letošní ročník je lehce jubilejní, tak jsme přistoupili k menším inovacím,“ řekl Libor Zajíček z pořádající Crazy production. Rozhovor k plesu najdete ZDE. Info o vstupenkách najdete na webu Patriotů.

Připomeňte si loňský ples patriotů:

Masopust v Řehlovicích Kdy: sobota 3. února od 13.30

Kde: Řehlovice, Ústecko

Za kolik: zdarma Tradiční masopustní průvod v Řehlovicích vyrazí v sobotu 3. února v 13.30 od tamního obecního úřadu. Těšte se na masky, hudbu a občerstvení.

Masopust v Tisé

Kdy: sobota 3. února od 10.30

Kde: Tisá, Ústecko

Za kolik: zdarma

Pokračování tradic v Tisé. Masopustní průvod proběhne v sobotu 3. února, sraz masek je v 10.30 u kostela pod kaštany. Lidé mohou přinést buchty a koláče. Průvod odstartuje v 11.00, ukončení bude na Kačáku.

Mikulášovy patálie Kdy: neděle 4. února od 15.00

Kde: kino Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: 120/160 korun

Proč přijít: Oblíbená postavička poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu. Film můžete vidět v ústeckém kině Hraničář v neděli 4. února od 15.00. Základní vstupné přijde na 160 korun, snížené pak na 120 korun.

DĚČÍNSKO

Děčínský masopust

Kdy: sobota 3. února od 14.00

Kde: Zoo Děčín

Za kolik: zdarma (v zoo běžné vstupné)

Tradiční oslavy masopustu v Děčíně. Akce začne v Zoo Děčín, kde se uskuteční soutěž o nejchutnější masopustní koblihu i nejrychlejšího koblihového jedlíka. Pak se vydá průvod maškar ulicemi města, cestou se zastaví u domu dětí a mládeže, Hostelu, Burger Bergu, knihovny a své putování zakončí v Křížové ulici.

Tak vypadala akce v roce 2020: