Společenský ples v Peruci

Kdy: pátek 16. února od 20.00

Kde: sál ZD v Peruci

Za kolik: 250 korun

V Peruci se bude v pátek 16. února tančit. Chystá se tam 7. Společenský ples Městyse Peruc. Pánové a dámy se sejdou v sále zemědělského družstva. K tanci a poslechu bude hrát kapela Fajn.

Kulturní dům ve Vroutku se v pátek 16. února otřese v základech. Chystá se tam společný koncert skupin Vypsaná fixa a Najust. Oblíbená muzika měla původně zaznít ve vrouteckém hudebním klubu Zkušebna, kvůli velkému zájmu fanoušků ale pořadatelé akci přesunuli do prostornějšího sálu. Začíná se ve 21 hodin.

2. Holedečský masopust

Kdy: sobota 17. února od 9.30

Kde: Holedeč

Za kolik: zdarma

Holedeč bude v sobotu 17. února žít masopustem. Hned ráno v 9.30 hodin se sejdou veselé masky u obecního úřadu, v 10.00 vyrazí průvod do ulic. Přichystání zastavení s malým občerstvením bude velmi vítáno. Zábava bude pokračovat odpoledne od 17.00 v sále místního kulturního domu. Hrát bude Cimbalmusic.

Dětský karneval v Panenském Týnci

Kdy: sobota 17. února od 13.30

Kde: sokolovna, Panenský Týnec

Za kolik: dobrovolné

TJ Sokol Panenský Týnec s podporou vedení městyse zve na dětský karneval. Uskuteční se v sobotu 17. února od 13.30 hodin v panenskotýnecké sokolovně. Omladina se může těšit na bohatý program - hudbu, soutěže o odměny, malování na obličej, fotokoutek a dokonce i na překvapení.

Tak vypadal karneval v Týnci v roce 2017:

Ples fotbalistů v Panenském Týnci

Kdy: sobota 17. února od 20.00

Kde: sokolovna, Panenský Týnec

Za kolik: 200 korun

V sokolovně v Panenském Týnci proběhne Ples fotbalistů. Stane se tak v sobotu 17. února večer. Hrát bude skupina Bokovka, hosté se mohou těšit na bohatou tombolu a občerstvení. Společenský oděv by měl být při vstupu na tuto akci samozřejmostí.

Hala bala galavečer v Kadani

Kdy: pátek 16. února od 19.00

Kde: KD Střelnice, Kadaň

Za kolik: 250/200 korun

V Kadani se na sobotu 16. února chystá velká sportovně společenská událost. Proběhne Hala bala galavečer sportovců a talentů města s předáním cen vítězům ankety o nejpopulárnějšího sportovce Kadaně a talentových cen Karla Havlíčka a Josefa Löschnera. Program v Kulturním domě Střelnice nabídne sólové pěvecké vystoupení Ngoc Ha Vu, žákyně ZUŠ K. Slavického, představí se i Taneční centrum Glanc při DDM Šuplík a trenér Jan Müller s Fitness s Mašinou. Hrát bude Tandem Band Milana Dunky a DJ VeeKej. Chybět nebude fotokoutek ani tombola. Moderují Píďan & J-Lo Mour.

Na náměstí 1. máje v Chomutově se v sobotu 17. února uskuteční farmářské trhy. Doplní je zabijačkové hody. „Nakoupit si budete moci zabijačkové speciality od několika řeznických mistrů, ale také si budete moci dát na místě rovnou i teplou zabijačku. Zapít to bude moci kvalitním pivem a dát si k tomu i něco sladkého,“ lákají pořadatelé. Nebude chybět nabídka pečiva, ovoce a zeleniny, med či mléčné výrobky. Trhy budou otevřené od 8 do 13 hodin.

Masopustní průvod v Místě

Kdy: sobota 17. února od 14.30 hodin

Kde: obec Místo

Za kolik: zdarma

Vyrobte si masky a přijďte se s námi pobavit, společně obnovíme staré tradice. Tak láká obec Místo na svůj masopustní průvod, plánovaný na sobotu 17. února. Masky se sejdou ve 14.30 na návsi, pak vyrazí do ulic s doprovodem kapely Arcus Music. Konečným cílem bude obecní sál, kam by měla společnost dorazit v 16.30 hodin. Tam zahraje cimbálová muzika Alexandra Vrábela a zábava bude pokračovat.

Komorní Úštěcký masopust

Kdy: sobota 17. února od 10.00

Kde: Úštěk

Za kolik: zdarma

V Úštěku proběhne v sobotu 17. února „komorní“ masopust. Návštěvníci se mohou těšit na zabijačkové hody ve dvoře Galerie Úštěk, masopustní obchůzky masek s kapelou po domech v centru města v 11 a 14 hodin, masopustní trojboj a další soutěže pro celé rodiny, létající prase, Sváťovo dividlo v 10 a Divadlo Tety Perly ve 13 hodin v Gotickém dvojčeti, kapelu Pohřební bratrstvo nejen v průvodu, Panoptikum Maxe Fische, dětské dílničky v bývalé Galerie U brány, stánky s masopustními dobrotami a řemesly na vybraných místech. Vítány jsou všechny masky.

Tak bavil masopust v Úštěku před rokem:

Svatební veletrh ve Vchynicích

Kdy: sobota 17. února od 10.00

Kde: Statek Vchynice

Za kolik: 300 korun

V sobotu 17. února se do Vchynic sjedou především ti, kteří hledají inspiraci pro svůj svatební den. Na Statku Vchynice se totiž uskuteční svatební veletrh. Začne v 10 a skončí v 17 hodin. K dispozici budou ochutnávky nepřeberného množství nejen svatebního cateringu, svatební dekorace, květiny, šperky, své služby nabídnou svatební koordinátoři, fotografové, DJ. To a mnoho dalšího najdou návštěvníci v jeden den na jednom místě. „Objevte nové trendy, okouzlete se námi připravenými ukázkami a najděte to nejlepší pro svůj vlastní svatební příběh,“ láká spolupořádající společnost Fokus Catering.