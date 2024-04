Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Žatecku, Lounsku a Podbořansku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Farmářské trhy v Žatci. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

LOUNSKO A ŽATECKO

Listování v Lounech: Stop

Kdy: sobota 27. dubna od 20.00

Kde: Pivní bar Zichovec, 5. května 2789, Louny

Za kolik: 199 korun

Proč přijít: Tomáš Poláček podnikl v létě roku 2015 bláznivou výpravu. Stopnul 250 aut povětšinou nevalné úrovně, aby se dostal přes Sibiř, Aljašku, nebezpečnou Střední Ameriku nebo peruánskou poušť až do střediska Ushuaia v Ohňové zemi – nejjižnějšího města světa. Se svou dramatickou knihou, kterou o pouti napsal, se vydává teď na jinou cestu, na turné s projektem LiStOVáNí. Účinkují Alan Novotný, Jiří Ressler a Tomáš Poláček

Čarodějnice v pivovaru

Kdy: sobota 27. dubna od 14.30

Kde: Pivní bar Zichovec, 5. května 2789, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pořadatelé zvou všechny malé i velké čarodějnice a čarodějníky na čarodějnické odpoledne do pivovaru Zichovec. Čeká na ně čarodějnická stezka, možnost opékání buřtů, narážení samospádu i prohlídka pivovaru. Masky vítány. Občerstvení ve foodtrucku a během odpoledne zahraje a zazpívá Zuzana Sochrová s Honzou Stehlíkem.

Slavnosti sv. Floriána v Pátku

Kdy: sobota 27. dubna od 10.00

Kde: Zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Den se soutěžemi pro děti i hasiče, šermířské představení. Přijeďte se podívat do zámku v Pátku na slavnosti patrona hasičů.

Pálení čarodějnic v Lenešicích

Kdy: neděle 28. dubna od 13.00

Kde: Lenešice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Před sokolovnou v Lenešicích se jako každoročně budou pálit čarodějnice. Děti se mohou těšit na soutěže, pečení buřtů. Kostýmy jsou vítány. Akci navštíví králíček Bing.

Farmářské trhy v Žatci

Kdy: pátek 26. dubna od 8.00

Kde: náměstí Svobody Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na žatecké centrální náměstí opět zavítají farmářské trhy. Zakoupit můžete pečivo, uzeniny, koření, jarní zboží a mnoho dalšího.

Listování v Žatci: Stop

Kdy: sobota 27. dubna od 18.30

Kde: obřadní síň žatecké radnice

Za kolik: 199 korun

Proč přijít: Tomáš Poláček podnikl v létě roku 2015 bláznivou výpravu. Stopnul 250 aut povětšinou nevalné úrovně, aby se dostal přes Sibiř, Aljašku, nebezpečnou Střední Ameriku nebo peruánskou poušť až do střediska Ushuaia v Ohňové zemi – nejjižnějšího města světa. Se svou dramatickou knihou, kterou o pouti napsal, se vydává teď na jinou cestu, na turné s projektem LiStOVáNí. Účinkují Alan Novotný, Jiří Ressler a Tomáš Poláček



CHOMUTOVSKO

Pálení čarodějnic v Kadani

Kdy: sobota 27. dubna od 17.00

Kde: Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadaňi, u Splitu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: U Splitu budou pro příchozí připraveny originální soutěže v čarodějnických disciplínách, na dvou ohništích se budou péct buřty a čarodějnice Šuplice. Ke všemu bude hrát vynikající skupina IV. cenová a o občerstvení také nebude nouze.

Expediční kamera v Klášterci

Kdy: sobota 27. dubna od 17.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Festival Expediční kamera všechny cestovatele, dobrodruhy, sportovce i milovníky přírody do Klášterce. Projekt přináší nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinku s Adamem Ondrou nebo nový film Mirka Haluzy z Amazonie.

Deset let sboru Donoty – Kadaň zpívá

Kdy: pátek 26. dubna od 18.00

Kde: KZ Orfeum, Kadaň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dětský pěvecký sbor Donoty kadaňské Základní školy Rudolfa Koblice v letošním roce slaví 10 let své existence. Slavnostní koncert proběhne ve spolupráci s kadaňským sborem Kadaň zpívá, díky němuž se tak na pódiu sejdou nejen žáci a učitelé, ale také rodiče a přátelé mladých zpěváků a přátel školy.

Tančírna v Kadani

Kdy: pátek 26. dubna od 19.00

Kde: KD Střelnice Kadaň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Chcete si zatančit společenské tance? Pro vás je tu tančírna. Ať už si chcete oprášit polku, valčík, nebo latinu, budete mít skvělou příležitost. Večerem provází Martin Kučera, hudba bude tentokrát reprodukovaná. Občerstvení bude možné si zakoupit v restauraci v přízemí.

Farmářské trhy v Chomutově

Kdy: sobota 27. dubna od 8.00

Kde: náměstí 1. máje Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na chomutovské centrální náměstí opět zavítají farmářské trhy. Zakoupit můžete pečivo, uzeniny, koření, jarní zboží a mnoho dalšího.

Listování v Chomutově: Stop

Kdy: sobota 27. dubna od 17.00

Kde: Jídelna Labuť Chomutov

Za kolik: 199 korun

Proč přijít: Tomáš Poláček podnikl v létě roku 2015 bláznivou výpravu. Stopnul 250 aut povětšinou nevalné úrovně, aby se dostal přes Sibiř, Aljašku, nebezpečnou Střední Ameriku nebo peruánskou poušť až do střediska Ushuaia v Ohňové zemi – nejjižnějšího města světa. Se svou dramatickou knihou, kterou o pouti napsal, se vydává teď na jinou cestu, na turné s projektem LiStOVáNí. Účinkují Alan Novotný, Jiří Ressler a Tomáš Poláček.

LITOMĚŘICKO

Řípská pouť 2024

Kdy: 26. - 28. dubna

Kde: Krabčice

Za kolik: 80/50 korun

Proč přijít: Legendární Řípská pouť ke svátku svatého Jiří je opět po roce tu. Proběhne od pátku 26. do neděle 28. dubna na úpatí hory Říp ve směru od Krabčic - Rovného. Také letos bude na návštěvníky čekat mnoho prodejních stánků s pestrým sortimentem a samozřejmě spousta kolotočů a dalších atrakcí. Řípská pouť tradičně nabídne také kulturní program. V pátek po zahájení pouti (12.00) odehrají své koncerty formace RockTom (16.00), Vynález zkázy (18.00) a New Age of Smokie (19.30). V sobotu pobaví kapely Aquarius (10.00), Bordo (14.00), známý imitátor a dabér Václav Faltus (15.00), pop-rock Josef IX. & Mina (15.45), talentovaný mladý zpěvák Tomáš Ringel (16.30) a jako hlavní hvězda večera O5 a Radeček (18.00), v neděli pak kromě dalšího rock-metalová Alžběta. Lidé si budou moci prohlédnout speciální závodní auta, v rámci charitativní jízdy dorazí stovky motorkářů, parašutisté budou soutěžit v přistání na přesnost. Pouť skončí v neděli v 16.00.