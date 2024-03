Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Lounsku, Žatecku a Podbořansku.

Vítání jara v archeologickém skanzenu v Březně u Loun. | Foto: Deník/Petr Kinšt

LOUNSKO

Branky, body, vzpomínky Jana Kollera a Petra Vichnara

Kdy: pátek 15. března od 19.30

Kde: Kino a Kulturní dům Podbořany

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Ukážeme Vám, že nic není nemožné, a že sny si může plnit každý z nás, zvou pořadatelé. Úspěch nikdy nepřijde sám od sebe. Musíte pro něj také něco obětovat. A to platí v jakémkoliv odvětví. Součástí jsou obrazové a video sestřihy z důležitých okamžiků Jana Kollera, které vtipně a s doplněním svých zážitků moderuje legendární sportovní komentátor Petr Vichnar.

Koncert Brutus v Cítolibech

Kdy: pátek 15. března od 21.00

Kde: Dělnický dům Cítoliby

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Pravá bigbítová skupina v Cítolibech.

Pochod pro mozek v Lounech

Kdy: pátek 15. března od 13.00

Kde: Městská knihovna Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Propojení pohybu v přírodě s mozkovým joggingem. Start u knihovny na Mírovém náměstí. Trasa: Dobroměřická, kynologické cvičiště, velodrom, Masarykovy sady. Délka trasy 3,5 kilometru. Akce probíhá v rámci Národního týdne trénování paměti.

Farmářské trhy v Žatci

Kdy: pátek 15. března od 8.00

Kde: náměstí Svobody, Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si nakoupit zeleninu a ovoce, pečivo, sýry, maso i uzeniny, koření a další čerstvé produkty od malých pěstitelů, chovatelů a výrobců. Od 8 do 14.30 hodin.

Noc s Andersenem v Žatci

Kdy: pátek 15. března od 19.00

Kde: Městská knihovna Žatec

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Nocování s doprovodným programem pro registrované čtenáře knihovny ve věku od 6 do 15 let. Nutná registrace předem.

První předjarní pochod

Kdy: sobota 16. března od 9.00

Kde: Žihle, vlakové nádraží

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Klub českých turistů Podbořany pořádá tradiční první předjarní pochod. Start v 9 hodin v Žihli. Možné jsou dvě trasy – 13 a 18 kilometrů. K vidění mnoho přírodních krás i památek.

Jarilo

Kdy: sobota 16. března od 10.00

Kde: Archeoskanzen Březno

Za kolik: vstupné dobrovolné, doporučená cena 80,- Kč plná, 60- Kč snížená, 220,- Kč rodina

Proč přijít: Jaro je tu! Přijďte jej oslavit do Archeoskanzenu Březno, užít si jarní pohodu venku. Můžete se těšit na komentovanou prohlídku, archeologickou přednášku, pravěký rituál jarní rovnodennosti, vynášení Morany, oheň, pečení jidášů a placek, mletí mouky, výrobu hnízd pro vlaštovky, zdobení vajec, výrobu šperků, stříhání ovcí, pletení pomlázek a mnoho dalšího.

Hasičský maškarní ples ve Smolnici

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: Kulturní dům Smolnice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů ve Smolnici vás srdečně zve na hasičský maškarní ples. Hraje Mini band, bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

První žatecký bazar

Kdy: sobota 16. března od 9.00

Kde: Stará papírna, Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nabídni, co nepotřebuješ, najdi, co potřebuješ. Od 9 do 13 hodin. K vidění bude expozice Harry Potter – Lego.

Velikonoční přespání v DDM Žatec

Kdy: sobota 16. března od 15.00

Kde: DDM Žatec

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Přijď si s námi užít odpoledne plné her a zábavy, zvou děti pořadatelé. Upečeme si velikonočního beránka, k večeři velikonoční nádivku. Seznámíme se s velikonočními tradicemi, upleteme si pomlázku a nabarvíme vajíčka, dodávají pořadatelé. Děti je nutné předem registrovat.

Macramé Velikonoce v Lounech

Kdy: sobota 16. března od 13.00

Kde: Tvořivá dílna, Rybalkova 3129, Louny

Za kolik: 670 korun

Proč přijít: Přijďte se velikonočně naladit a vytvořit si krásnou maracmé dekoraci. Odnesete si s sebou cca 8 vámi vytvořených kousků (6 vajíček a 2 zajíčky/motýlky). V ceně je drobné občerstvení, káva, čaj.

Dětský karneval ve Smolnici

Kdy: sobota 16. března od 13.00

Kde: Kulturní dům Smolnice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Rok se s rokem sešel, čas karnevalu opět nadešel. Přijďte se pobavit s klaunem Pepištem a jeho kamarády, kteří vyplní letošní program dětského karnevalu ve Smolnici. Čeká vás spousta zábavy, her, hudby a bohatá tombola.

Vynášení Morany v Košticích

Kdy: neděle 17. března od 14.00

Kde: sraz u kostela v Košticích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Loučení se zimou v Košticích. Sejdeme se u kostela a půjdeme k lávce u řeky, kde Moranu slavnostně utopíme, zvou pořadatelé.

ÚSTECKO

Višňový sad

Kdy: pátek 15. března od 19 hodin

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Zpracování lyrické komedie A. P. Čechova tolik aktuální i v současné hektické době. „Kdybyste tu energii, kterou jste za celý svůj život spotřeboval na shánění peněz, vynaložil na něco jiného, mohl jste nakonec pohnout zeměkoulí.“ Sad je plný kvetoucích višní, je o ně třeba pečovat. Aby rostly a plodily. To už dnes ale nikdo neumí, říká prastarý komorník Firs. Už jsme zapomněli, jak sušit višně, navazovat hluboké vztahy a starat se o rodinný dům, aby nepropadl v exekuci. V Čechovově lyrické komedii nejsou žádné hlavní a vedlejší postavy, všichni jsou aktéry jednoho navenek nenápadného děje. Žádné vedlejší postavy nejsou ani v naší realitě – každý do sadu něco přináší, něco zalívá a něco nechává ladem.

5. společenský ples Severní Terasy

Kdy: pátek 15. března od 19.30 hodin

Kde: Kulturní sál Horizont

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Netřeba mnoha slov, proč by patriot ze „Severky“ měl dorazit. Krátce, hraje kapela Fonotest, vystoupí taneční skupina Freedom, ověnčená nejedním oceněním a cenami, těšit se lze na bohatou tombolu a další. Plesy Severní Terasy už mají svou tradici a lístky obvykle rychle mizí z předprodeje. Bývají společenskou přehlídkou i odlehčenou zábavou, kde si můžete odpočinout, zatančit, popít s přáteli i poslechnout hudbu, nebo si prostě jen popovídat s přáteli. Vhodné pro staré i mladé, páry i svobodné.

Natural & Točílas

Kdy: sobota 16. března od 19.30 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Za kolik: 150 korun v předprodeji, 200 korun na místě

Proč přijít: Tradiční koncert ústeckých Točílas, kapely známé svými kostýmy a teplicko-pražského Naturalu, který hýbal na sklonku 80. let komunistickým režimem v totalitním Československu. Historie skupiny Natural sahá až do přelomu 70. a 80.let. Tehdy hrávala zejména na tancovačkách. Začátkem osmdesátých let se v repertoáru začaly objevovat vlastní písně, s nimiž kapela úspěšně startovala na mnohých festivalech. V roce 1984 se Natural po několika personálních změnách ustálil a začala nejslavnější éra kapely. Velkou zásluhu na tom měla hitovka Já na to mám, která sklízela obrovský úspěch na koncertech, v hitparádách, v televizích, v rádiích i na deskách, kterých se tehdy celkem prodalo zhruba čtvrt milionu.

Zdroj: Youtube

Muzikál Divotvorný hrnec

Kdy: sobota 16. března od 17 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 170 až 450 korun

Proč přijít: Divotvorný hrnec byl prvním opravdovým americkým muzikálem v Evropě i u nás, kde je na jeviště v roce 1948 ve svém divadle a ve svém geniálně vtipném překladu uvedli Jiří Voskovec a Jan Werich. Vodník Čochtan je nezapomenutelný ať už v provedení samotného Jana Wericha, nebo Josefa Dvořáka. Nyní jej ztvární populární Tomáš Christian Brázda. Příběh muzikálu líčí příjezd českého emigranta Josefa Maršálka a jeho dcery Káči do Štědré Doliny ve státě Missitucky. Zde se rozpoutá řetězec peripetií, když si Maršálek koupí část pozemku, aby tam mohl ukrýt hrnec se zlatem, který si dle svých slov vypůjčil od jihočeského Vodníka. Doufá, že tak zbohatne a obstará věno pro Káču.

Jaroslav Oláh, Love Story Tour

Kdy: sobota 16. března od 20 hodin

Kde: Klub Kladívko

Za kolik: 250 korun klasik, nebo s CD Love Story 690 korun

Proč přijít: Jaroslav Oláh je romský zpěvák, známý díky písním o lásce jako například Nemůžu zapomenout, Výjimečná nebo Zmatená. Krom toho je také tvůrce podcastů, barber a MMA zápasník. Do povědomí široké veřejnosti prorazil jako úspěšný zpěvák v televizní soutěži Superstar. Skončil na 20. místě. Hudba je jeho velkým koníčkem. RMB, funky, pop, styly míchá, nespecifikuje se hranicemi hudby, nedělá styl, ale hudbu, jak sám říká. Nyní objíždí s úspěchem republiku s novým CD albem, které je možné získat se vstupenkou.

Zdroj: Youtube

Retrodiskotéka v Chlumci

Kdy: sobota 16. března od 20 hodin

Kde: Sál KD Chlumec, Ústecko

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Retrodiskotéka si získala mezi lidmi velkou proslulost a oblíbenost, na své si přijde každý. Zazní hity, které pamatuje snad každý, starý i mladý. Akce proběhne v sobotu 16. března od 20.00 v sále KD Chlumec. Lístek přijde na 100 korun.

CHOMUTOVSKO

Koncert v Klášterci: Katapult - Nostalgia

Kdy: pátek 15. března od 20.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Olda Říha – mozek, srdce a duše Katapultu slaví 75. narozeniny a 60 let na scéně. A tak Katapult připravil výroční turné Nostalgia. Navíc vychází novinkové album Nostalgia.

Den hvězdáren v Chomutově

Kdy: pátek 15. března od 17.00

Kde: Hvězdárna F. J. Gerstnera, Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Astronomická společnost Chomutov zve všechny příznivce astronomie na Den otevřených dveří na hvězdárně F. J. Gerstnera v Chomutově. Letos společně oslavíme již šestý ročník této akce. Akce je určena všem milovníkům astronomie a přírody. Bude se pozorovat, učit se, fotografovat noční obloha. Akce je v plánu od 17 do 21 hodin.

LITOMĚŘICKO

Discgolf v Litoměřicích

Kdy: neděle 17. března od 10.00

Kde: Jiráskovy sady Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Discgolfový klub DGC Kalich Litoměřice zve na seznámení s discgolfem. Je to nenáročný sport, jehož základy se naučíte během chvíle a nezáleží přitom na pohlaví ani věku. Akce se bude konat v Jiráskových sadech v Litoměřicích. V případě mokré půdy v parku se akce přesune do parku na Miřejovické stráni u fotbalového hřiště.

Reprezentační ples města Lovosice

Kdy: sobota 16. března od 20.00

Kde: LOVO divadlo a LOVO café, Lovosice

Za kolik: 450 korun (Lovo café 350 korun)

Proč přijít: Přijďte zazářit na ples města Lovosice. Na sále LOVO Divadla zahraje kapela Big Band Bonit pod vedením Pavla Houfka. V LOVO Café zazáří Nina Radnická. Moderuje Jozefína Štěpánová. Host: Mailyn Dance.

DĚČÍNSKO

Combatball 3

Kdy: pátek 15. března od 17.30

Kde: Armex Sportcentrum, Děčín

Za kolik: 100 a 150 korun

Proč přijít: Strhující sportovní show s hvězdným obsazením se poprvé představí v Děčíně. Combatball je spojení toho nejlepšího z wrestlingu, basketbalu a rugby. Celá akce má benefiční podtext, tak můžete přijít spojit příjemné s užitečným a pomoci dětem, které sice mají těžký životní příběh, ale také obrovské srDCe válečníka. Vstupenky ke stání vyjdou o 50 korun levněji.

Koncert Tata Bojs

Kdy: pátek 15. března od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 550/600 korun

Proč přijít: Tata Bojs se po letech vrací do děčínského klubu Le Garage Noir. Fanoušci mají možnost díky intimnímu prostoru klubu mít známou českou alternativní kapelu téměř na dosah ruky.

TEPLICKO

Maškarní ples Krušnohorského divadla Teplice

Kdy: pátek 15. března od 20.00

Kde: Krušnohorské divadlo, Teplice

Za kolik: 320, 300 a 240 korun

Proč přijít: Tématem letošního plesu v Krušnohorském divadle budou filmové postavy. Zahraje hudební skupina Flash, taneční orchestr Klub 49, na baru pak DJ Gino H. O předtančení se postará KST Teplice a Taneční divadlo Teplice. Proběhne také soutěž o nejlepší masku, na místě bude k dispozici fotokoutek.

Šmoulové v Olympia Teplice

Kdy: sobota 16. března od 13.00 do 18.00

Kde: OC Olympia, Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zábavné odpoledne s oblíbenými kreslenými postavičkami napříč generacemi. Se šmouly se tu děti budou moci vyfotit a pohrát si. Na děti čeká také deset soutěžních stanovišť, každé bude věnováno jednomu šmoulovi. Po splnění úkolů dostane každý malý soutěžící jako odměnu diplom, cukrovou vatu a ledovou tříšť. Dále se mohou těšit také na šmoulí diskotéku nebo modré dílničky.

MOSTECKO

Jarní swap

Kdy: od soboty 16. března do neděle 17. března

Kde: Obzor Aréna, Most

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Máte doma věci, co už nedělají radost, překáží, nebo je prostě jen už nechcete? Dejte jim šanci na nový domov a doneste je na Jarní swap. Na oplátku si budete moci vzít to, co udělá radost zase vám. Věci je možné přinést již 14. března a 15. března vždy mezi 9. a 12. hodinou a 16. a 18. hodinou. Samotný swap vypukne v sobotu, kdy bude probíhat mezi 12. a 16. hodinou, v neděli pak mezi 10. a 16. hodinou. Platí se 80 korun za jednu odnesenou tašku, za každou další doplatíte 80 korun navíc. Vybrané peníze putují na dobročinné účely.

Největší dětská diskotéka v Litvínově

Kdy: neděle 17. března od 14.00 do 17.00

Kde: Citadela, Litvínov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V Citadele se chystá největší diskotéka a karneval pro děti s Tlapkovou patrolou, Mickey mousem a myškou Minnie. Návštěvníci se mohou těšit na pohádkové dobrodružství, odměny, tančící maskoty, malování na obličej, focení s postavičkami i občerstvení. Sál se otevře už ve 14 hodin, program začne o hodinu později. Vstup na akci je 200 korun na osobu, děti do dvou let věku a ZTP mají vstup zdarma.