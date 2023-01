Seznam vrcholových bodů se každý rok mění. Cílem je motivovat veřejnost k prohlídce Krušnohoří. Loni se do projektu zapojila například Alena Horská z Teplic. „S mým příjmením pro to mám jasné předpoklady,“ komentovala turistka v seniorském věku. Po horách chodí s manželem už přes 40 let. „V této konkrétní výzvě jsme začali u nás na Teplicku. Byli jsme na Komárce a také Pramenáči. Při tom jsme zvládli i celou řadu bonusových výšlapů mimo daný seznam vrcholů. Na západní část Krušných hor jsme si o prázdninách udělali výlet na prodloužený víkend,“ uvedla vášnivá turistka.