„Zipline je přejezd osoby zajištěné celotělovým úvazkem na kladce po ocelovém laně, které vede z jednoho bodu do druhého. Je to lehce adrenalinová atrakce pro širokou veřejnost,“ vysvětluje Alena Dalecká, jednatelka sportovní a zážitkové agentury Zimlet Klíny, která ojedinělé zařízení buduje.

Kdy chcete lanovku zprovoznit?

Během srpna a září 2020 proběhne výstavba stanic a natažení lan vrtulníkem, pak bude následovat testování, nastavení, školení personálu, certifikace a kolaudace. A když bude hladký průběh všech činností, možná bychom během října 2020 mohli zipline otevřít pro veřejnost. Zatím však nevíme, co nás ještě čeká a jaké bude při výstavbě počasí, takže nedokážeme určit přesný termín zahájení provozu. Nyní připravujeme rezervační systém, kde lidé naleznou veškeré informace a možnost zakoupení vstupenky on-line včetně rezervace termínu. Bude možné zakoupit i dárkový poukaz.

Proč vlastně zipline stavíte?

Protože v České republice zatím žádná takto dlouhá a zajímavá zipline není a ani v blízkém okolí sousedních zemí takto dlouhou zipline nenajdete. Měla by být 20. nejdelší na světě. Bude mít dvě trasy s celkovou délkou 2,2 kilometru a lidé pojedou rychlostí až 75 km/hod ve výšce až 150 metrů nad Šumenským údolím. Myslíme si, že by mohla přilákat velké množství zájemců, nabídnout jim trochu adrenalinu a seznámit je s krásami přírody Krušných hor z ptačí perspektivy.

Jak to bude vypadat?

První dráha zipline povede ze Sport areálu Klíny na protější kopec přes Šumenské údolí, kde je Tesařova stezka, která vede do města Meziboří. Lidé z Meziboří budou mít možnost nastoupit na stanici B a přejet po druhé dráze k nástupišti lanovky a tou vyjet do našeho areálu na Klíny. Vznikne tedy unikátní propojení Sport areálu Klíny a města Meziboří nejdelší zipline dráhou v České republice.

Čím ještě bude ojedinělá?

Kvůli malému převýšení budeme používat speciální kladky s elektromotorem, takže osoba pojede nejprve setrvačností a jakmile začne zpomalovat, kladka sepne a doveze osobu do stanice. Kladka sepne přibližně 100 metrů před stanicí. Budeme první zipline na světě, která používá speciální kladky s elektropohonem.

Pro koho je zipline určena? Bude i pro malé děti a lidi vážící přes 100 kilogramů?

Osoby od 30 do 130 kilogramů mohou jet samostatně. Děti do 30 kilogramů mohou jet v tandemu s dospělým. Nesmí však překročit celkovou hmotnost 130 kilogramů. Provozní záležitosti ještě budeme připravovat a tyto informace tedy nejsou konečné. V průběhu příprav se může něco změnit.

Bude zipline fungovat celoročně?

Ano, plánujeme zipline provozovat po celý rok s přestávkami na údržbu. Provoz zipline bude spojen s provozem lanovky – lidé dojedou k nástupišti lanovky, která je vyveze zpátky do areálu. Když nebude lanovka v provozu, plánujeme návštěvníky zipline vozit zpátky do areálu mikrobusem.

Bude to bezpečná atrakce?

Stanice, lana, příslušenství zipline a vybavení potřebné k jízdě, tedy úvazky, přilby, kladky a podobně, budou certifikovány, kolaudovány a budou splňovat veškeré normy pro provoz zipline drah a vše bude pravidelně revidováno a kontrolováno. Personál pro obsluhu zipline bude tvořen z našich nejspolehlivějších instruktorů a pravidelně školen a kontrolován při práci. Takže předpokládáme, že při dodržování provozního řádu osobou by měla být zipline absolutně bezpečná.

Kolik bude stát jízda?

Přesnou cenu jedné jízdy jsme ještě nestanovili, ale bude se pohybovat v rozmezí od 900 do 1 500 korun. Bude zahrnovat jízdu lanovkou.

Kolik bude stát stavba tohoto zařízení a kolik z toho poskytli dárci?

V minulém roce jsme vyzkoušeli kampaň na crowdfundingovém portálu www.hithit.cz. Nadšenci si mohli předplatit zvýhodněné vstupenky a celý projekt tím podpořit. Za jejich odvahu jim moc děkujeme a těšíme se, až je všechny svezeme. Podporovatelé dali dohromady zhruba 650 tisíc korun, které použijeme na výstavbu. Celý projekt nás vyjde na necelých 10 milionů korun.

Bude výstavba zipline nějak technicky složitá?

Stanice budou betonové monolity, které budou ukotveny na mikropilotách zavrtaných osm metrů do země. V těchto monolitech bude válec, na který bude obtočeno a ukotveno ocelové lano. Výstavba stanic asi nebude nijak složitá, stavební firma si s tím poradí, ale natahování lan bude provádět stavební firma s vrtulníkem, a to určitě zajímavé pro diváka bude. Moc se na to těšíme.