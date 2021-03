/FOTO, VIDEO/ Alexandr Novák, který se v posledních letech vyhýbal vystupování na veřejnosti, překvapil. Dříve chomutovský starosta a senátor za ODS, teď jeden z hlavních obviněných v dotační kauze ROP Severozápad, se nenechal zastoupit advokátem a ve středu 17. března dorazil k ústeckému krajskému soudu, aby se přimluvil za svou žádost o možnost vycestovat ze země. Novákovi pas sebrali na oplátku, že nemusel do vazby.

Alexandr Novák u soudu. Středa 17. března 2021 | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Podle obhájce Tomáše Gřivny plní 65letý podnikatel s nemovitostmi všechny podmínky uložené orgány v trestním řízení. A nejsou náznaky, že by se chtěl vyhýbat spravedlnosti. „Je občanem Spolkové republiky Německo, zákaz vycestovat má i dopad do jeho osobních svobod,“ řekl Gřivna. Senát ale nepřesvědčil. „I nadále jsou dány důvody útěkové vazby,“ shrnul předseda Jiří Blažek s tím, že Nováka ohrožuje citelný trest až 16 let vězení, kterému by mohl mít pádný důvod se vyhnout.