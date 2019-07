Na první ročník nového festivalu se do Litvínova sjede česká špička metalové scény. Vystoupí i děsuplní Dymytry.

Trautenberk | Foto: archiv Deníku

Bude to nářez. Lunt, Netáhlo nebo Himlhergotdonrvetr, ale taky Svařák či Královna noci. Určitě i Jsem nadšenej, Benzín a nebo Lunapark. To jsou pecky, které dneska bezpečně rozduní zem v podkrušnohorském Litvínově. Míří sem totiž to nejlepší z české rockové a metalové scény. Ve zdejším amfiteátru Loučky se dnes večer, v pátek 12. července, koná nový Litvínov Rock Fest.