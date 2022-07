Dáše Krupičkové, která bydlí v klidné obytné zóně na úpatí Resslu, bylo 18 let, když se amfiteátr poprvé otevřel. Za mlada ho navštívila několikrát. „Pokud si dobře vzpomínám, vystupovali tam Alexandrovci. Pak jsem tam byla s partou na německém tanečním orchestru. Jméno zpěváka jsem už zapomněla, ale vím, že kulhal. A taky se tam promítaly filmy. Tenkrát tam bývalo plno,“ svěřila se 82letá seniorka.

Seniorka zažila i postupný úpadek areálu. „Byl daleko od sídlišť, lidi tam přestali chodit, a tak to zpustlo. Ta doba, kdy jsme tam chodili, se už nedá vrátit. Teď jsou jiné atrakce, jezero Most nebo Benedikt,“ dodala starousedlice.

Modernější, ale menší amfiteátr se otevřel v roce 1985 na Benediktu a donedávna sloužil jako aréna pro koncerty, volnočasové akce a letní promítání filmů. Teď je amfiteátr zavřený kvůli rekonstrukci za více než 13 milionů korun, která má řešit nejen jeho špatný technický stav, ale i ochranu před deštěm. Hlavní část s pódiem se zastřeší plachtou a hlediště dostane lepší povrch. Letní kino se proto během aktuálních školních prázdnin dočasně přesune do Radničního parku mezi magistrátem a hotelem Cascade. „Vstup je zdarma,“ informovala radnice.

V Radničním parku návštěvníci uvidí ve čtyřech promítacích dnech celkem osm filmů. Začne se v pátek 15. července, kdy od 18 hodin poběží pohádka Myši patří do nebe a od 20 hodin rodinný film Gump – pes, který naučil lidi žít. Další promítání bude 29. července, 12. a 26. srpna. Na programu jsou třeba Zátopek či Vyšehrad: Fylm.

Amfiteátry na Mostecku

Přírodní amfiteátr na RessluZdroj: Deník/Edvard BenešKdo chce vidět amfiteátr na Resslu, najde jen torzo. Zcela zarostlý areál leží v dolíku nedaleko rybníka u bývalé restaurace, kam se dá dojet autem. Pěšky se tam lze dostat po značené cestě směrem od letního koupaliště. Kdo oblast moc nezná, bývalou arénu snadno mine. Z pódia zbyl jen vyvýšený půdorys, nyní zcela pokrytý stromy, a ve stejně schovaném hledišti se zachovala pouze ruina objektu pro promítání.



Výstavba v rámci komunistického brigádnického hnutí začala v roce 1957 a trvala rok. „Přírodní amfiteátr byl největším přírodním divadlem v Ústeckém kraji. Jeho kapacita byla stanovena na deset, pro mimořádné případy až na dvanáct tisíc sedících diváků. Při určení tohoto počtu se vycházelo z předpokladu, že Most včetně přilehlých obcí dosáhne sta tisíc obyvatel,“ píše se na informační ceduli na Resslu, která stavbu připomíná.



Jeviště ve tvaru elipsy mělo kapacitu až 250 účinkujících a vešel se na něj i stočlenný orchestr. Plátno pro filmy mělo rozměry 25 x 8,5 metrů, ale promítací kabina pro kino vznikla až později. Celá stavba se slavnostně otevřela na jaře 1958. Během dalšího desetiletí se ale vyskytly závady a studie na rekonstrukci šla do šuplíku kvůli vysokým nákladům a odlehlosti areálu. Ten v příměstské rekreační oblasti postupně zchátral a stal se opuštěnou součástí lesa. Hledištěm bez sedaček dnes vede značená běžecká stezka.



Lépe dopadlo starší letní kino na Loučkách v Litvínově, kde se od roku 1949 pořádal letní filmový festival, který se jako akce pro pracující udržel do 80. let. Podzimní část festivalu se konala v kině Svět. Zatímco toto kino zaniklo, Loučky se dodnes udržely alespoň jako scéna pro koncerty.