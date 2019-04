Auta stojí v centrech dlouho. Louny a Žatec zvažují rozšíření placených zón

Žatec, Louny – Jak dál s parkováním? To teď řeší v Žatci a Lounech. Obě města se potýkají se stejným problémem – lidé přijedou do centra, zaparkují a jdou do zaměstnání. Vrátí se až odpoledne, celý den jejich auto blokuje místo. A těch tu není nazbyt. Zvažuje se proto rozšíření placených parkovacích zón, které jsou v části center obou měst zavedeny.

„Rozšířením zpoplatněného parkování by se dosáhlo větší výměny aut. Na zpoplatněném parkovišti před bývalou spořitelnou na náměstí Svobody to funguje dobře," sdělil žatecký místostarosta Radim Laibl. Podle jeho slov se problematikou dlouhodobě zabývá dopravní komise při radě města. „Potíž je v tom, že u centra Žatce není větší záchytné parkoviště. A asi jen tak nebude. Není prostor, dříve zvažované varianty parkovacích domů nevidím moc reálně. Pokud bychom rozšířili placené parkování v centru, měli bychom nabídnout lidem, aby měli možnost poblíž zaparkovat zdarma," dodal. V centru Žatce se platilo za parkování v devadesátých letech minulého století. Radnice v roce 1999 parkovací automaty po pěti letech fungování zrušila s argumentem, že náklady na jejich provoz jsou vysoké. Počet aut v centru se ale značně zvýšil, vedení města se proto muselo problematikou začít zabývat znovu. Před deseti lety, v roce 2009, zavedlo první parkovací automat, postupně jejich počet navýšilo. V současné době je jich po Žatci dohromady šest. Zpoplatněna jsou například parkoviště na části náměstí Svobody, před poštou, na Kruhovém náměstí, u polikliniky nebo u katastrálního a finančního úřadu. Platí se spíše symbolické parkovné, pět korun za půl hodiny. „Smyslem je, aby na vybraných parkovištích lidé nenechávali auta po celý den, ale jen po dobu, kdy si třeba něco vyřizují na úřadě," vysvětlil už dřív vedoucí odboru dopravy žatecké radnice Jiří Dobruský. I tak jsou parkovací automaty pro město výdělečné. V Žatci je v provozu také služba SMS parking, díky které mohou lidé zaplatit za parkování přes mobilní telefon. V Lounech je zpoplatněné stání aut prakticky v celém historickém centru. I tam zvažují, že se zpoplatní další parkoviště. „Nabízí se třeba ulice Lidická a Chelčického, kde parkují lidé, kteří pak na celý den odjedou autobusem pryč, nebo studenti z blízké obchodní akademie. A na místní obyvatele volná parkovací místa nezbývají, navíc tam mají problém s průjezdem popeláři nebo vozy technických služeb," vysvětlil lounský místostarosta Milan Rychtařík. Také v Lounech se parkováním zabývají dlouhodobě, případné změny by podle jeho slov měly nastat až po analýze, která nastíní, jak postupovat dál. Jedna novinka v oblasti placeného parkování řidiče v Lounech pravděpodobně čeká už letos, a to možnost placení pomocí telefonu. „Teď jsme ve fázi prezentací firem, které se tímto zabývají. Nabídek máme hodně, zavedení bude relativně levné," přiblížil místostarosta. Podle něj přinese novinka řidičům vyšší komfort. „Nebudou muset třeba hledat automat, ve kterém by za parkování zaplatili. I prodloužení času zaplaceného parkování bude jednodušší," vysvětlil.

Autor: Petr Kinšt