Už to není jen o rychlých kolech a vůni spáleného benzinu. Autodrom Most se postupem času stává plnohodnotným multifunkčním sportovištěm. Teď mohou do areálu dorazit k pravidelným tréninkům například i běžci.

„Od jara bude možné využívat i dráhu velkého závodního okruhu, který je v současné době v rekonstrukci. Vyměníme nevyhovující asfaltový povrch za nový. Položit jej ale bude možné, až to dovolí počasí, tedy v teplejších dnech,“ uvedla ředitelka polygonu společnosti Autodrom Most Veronika Raková.

Samotní běžci už dostali možnost využít areál kolem závodního okruhu k tréninku. Minulý víkend se zde uskutečnil druhý sraz. Trval tři hodiny a cestu do Mostu si našlo 35 běžců. „Kromě domácích přijeli také z ostatních měst regionu - Teplic, Bíliny, Litvínova a Chomutova,“ řekl mluvčí Autodromu Most Jan Foukal s tím, že další termíny k tréninku v areálu závodního okruhu společnost s předstihem zveřejní na svém webu.

Sportovci, kteří využijí možnost tréninku, přijedou bránou na polygon. Auto zaparkují na ploše u první kryté tribuny a mohou vyrazit. Tréninková trasa vede z polygonu po obslužné komunikaci až k offroadovému areálu Czech Motorland a zpět. Pro účastníky je připraven jeden zajímavý bonus. Každý z běžců totiž dostane kartičku a po absolvovaném tréninku do ní obdrží razítko. Kdo nasbírá deset a více razítek, získá 30procentní slevu ze startovného na vytrvalostní běh The Most Halfmarathon. Třetí ročník tohoto závodu se na autodromu uskuteční 2. listopadu.

Nápad uspořádat bezplatné tréninky vznikl ve spolupráci se základnou Rozběháme Most v čele s její ambasadorkou Mirkou Maděrovou. Uzavřený areál autodromu podle ní poskytuje řadu výhod. „Spousta lidí s běháním začíná. Nechce se jim běhat po městě na veřejných a frekventovaných místech, řada z nich se i stydí. Proto je fajn se sejít, poradit si, podpořit se. Areál autodromu je výborný na rychlostní, ale i vytrvalostní tréninky. Odpadá také riziko střetu s vozidly nebo cyklisty,“ zmínila Maděrová s tím, že od navázání spolupráce s autodromem si slibuje rozjezd dalších společných projektů. „Bavili jsme se například o možnosti uspořádat vedle půlmaratonu i další závody po vzoru jiných měst. Například v metropoli se běhá Pražská liga na pět či deset kilometrů, ve Františkových Lázních zase vytrvalostní celodenní čtyřiadvacetihodinovka. Neznamená to, že musíte celou dobu běžet. Můžete si nastavit vlastní limit. Třeba se podaří na nějakém podobném modelu domluvit,“ uzavřela ambasadorka Mirka Maděrová.