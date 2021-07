Rozdali jsme deset milionů očkovacích dávek. Neočkujeme se, abychom mohli na dovolenou nebo na koncert, vakcinace chrání naše životy. Stále ale zůstane dobrovolná. Zaměříme se na propagaci. To jsou slova premiéra Andreje Babiše, který v úterý 27. července dopoledne navštívil nové očkovací centrum v ústeckém obchodním centru Forum.

To umožňuje očkování bez registrace buď dvoudávkovou vakcínou Pfizer/ BioNTech, nebo jednodávkovou společnosti Johnson & Johnson. Hned při otevření si nemuselo stěžovat na nezájem. Jen za první hodinu dorazilo na sedmdesát zájemců o očkování proti covidu-19.

Od rána do večera

Lidé si mohou přijít pro injekci každý den od devíti ráno až do půl deváté večer. Vakcinační centrum najdou snadno, nachází se hned u eskalátorů v prvním patře vedle prodejny sportovního oblečení v křídle vedle Severu. „Viděl jsem, že máme nové registrace, což je pozitivní. Včera to bylo 11,5 tisíce. Nyní máme 43 očkovacích center bez registrace, to znamená, že pokračujeme v jejich otvírání,“ řekl premiér během své návštěvy.

Babiš dále vyzdvihl kvalitu obou nabízených vakcín a nastínil další plány týkající se očkování. „Ve čtvrtek ráno v osm otvíráme centrum v Olomouci. V jednání jsou další. Nakoupili jsme dostatečný počet vakcín, včera vláda rozhodla, že pomůžeme milionem vakcín Slovensku. Mají o to zájem i další země – Francie a Portugalsko,“ doplnil předseda vlády.

Reakce, které svou návštěvou severu Čech vyvolal, byly ovšem rozporuplné. Jedni se s ním chtěli vyfotit, jiní se vyjadřovali na jeho adresu nelichotivě.

Babiš umožnil pořídit několik společných fotografií malým i velkým. On sám se během návštěvy centra zajímal, zda mají Ústečané o očkování bez registrace zájem, případně kolik jich dorazilo. Zdržel se zhruba půl hodiny.

Lidé si možnost získání vakcíny bez registrace pochvalovali. „Já nechci, aby někde figurovalo moje jméno a ani se nechci zdržovat vším tím papírováním, co je potřeba v bývalém rektorátu. Zajít si na nákup a stavit se po cestě pro injekci mi naprosto vyhovuje,“ vysvětlil starší muž s holí, který čekal ve frontě.

Ačkoli si musel chvilku počkat, netrvalo dlouho, než přišel na řadu. V první hodině po otevření připadl na zhruba každou tři čtvrtě minutu jeden očkovaný. „Apeluji na veřejnost, aby se všichni nechali naočkovat. Je to ten správný směr, jak s pandemií skoncovat. Očkováním chráníte nejen sebe, ale také své blízké,“ vyzval veřejnost Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní, která centrum zřídila.

V souvislosti s tím přišla na přetřes i otázka nutnosti třetí dávky. Podle Babiše ale není zatím v této otázce jasno. „Klinická skupina má nějaké představy, ale rozhodnutí nepadlo. Směřuje to k tomu, že lidi po transplantacích nebo chroničtí pacienti a starší lidé by pravděpodobně mohli být očkováni. Je potřeba si uvědomit, že virus je absolutně neznámá věc, že mutuje, mění se a že vlastně nejsou žádné exaktní předpovědi možné,“ varoval premiér.

V souvislosti s tím informoval, že vláda nakoupila i přes milion vakcín proti chřipce, ačkoli se loni žádná chřipková epidemie nekonala. „Proto všechno děláme za pochodu. Ale naši odborníci na tom pracují a předpokládám, že v řádu týdnů či měsíců, nejpozději před začátkem školního roku, musí tyto záležitosti být vyřešeny,“ dodal.