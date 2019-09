Nejvyšší typ kardiocentra by už v příštím roce mohla mít Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Na získání statutu Centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče je podle vedení Krajské zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice spadá, připravena personálně i materiálně. Vznik komplexního kardiocentra potvrdil premiér Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem během své středeční návštěvy Ústeckého kraje. Půjde o třinácté podobné zařízení v ČR.

„Jde o jasně daný proces. Vždy za určitý počet let vyhlašujeme výzvu na získání statutu komplexního kardiocentra, teď ji vyhlásíme v příštím roce. Předpokládám, že se do této výzvy Krajská zdravotní přihlásí. Vzhledem k tomu, že pojišťovny tuto péči nasmlouvaly a vědí, že nemocnice pro to má personální podmínky i věcné vybavení, tak věřím, že šance na získání statutu je vysoká,“ uvedl ministr Vojtěch.

V ústecké nemocnici už funguje kardiochirurgické oddělení, které má za sebou zhruba stovku úspěšných operací srdce. První operaci, provedení aortokoronárního bypassu, tady lékaři provedli 22. května 2018. V ČR je momentálně komplexních kardiocenter dvanáct, z toho pět v Praze. Se zrušením žádného z nich se po vzniku třináctého v Ústí nepočítá.

„Je to vyvrcholení snah současného představenstva, managementu a týmu kardiocentra s podporou pana premiéra a ministra zdravotnictví. Z počátku se nám mnozí vysmívali, že tato cesta nikdy nikam nepovede, ale jak jste slyšeli, tak nakonec povede,“ řekl ředitel KZ Petr Fiala.

Předseda představenstva KZ potvrdil, že od července už všechny kardiochirurgické operace hradí pojišťovny. „Až budeme mít statut, budeme mít jistotu do budoucna, že to tady jednou provždy zakotví. Připravujeme stavbu nových operačních sálů skoro za miliardu korun, takže to vyloženě stavíme pro pracoviště a podmínky, které budou 21. století,“ uvedl Jiří Novák.

Před vznikem kardiochirurgického oddělení se pacienti z Ústeckého kraje vozili na operace do Prahy. „Ročně jich je zhruba 600. Z toho 5 až 10 se toho nedožilo. Buď umřeli po cestě, anebo se ani nedožili transportu, takže tenhle kraj si zaslouží, aby tady takovéto pracoviště bylo,“ uvedl Novák. Komplexní kardiocentrum by pak nevyužívali pouze obyvatelé Ústeckého kraje, ale také z Karlovarského a Libereckého, kde podobné zařízení nemají.