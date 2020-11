Když neznámá ruka vkládala před devíti lety první miminko do babyboxu mostecké nemocnice, musela nejprve otevřít klikou těžká kovová dvířka. Nepomohlo jí žádné čidlo, které by dohlédlo i na to, aby se dítěti při zavírání schránky nepřiskřípla nožička.

Od té doby šel technologický vývoj dál a malé venkovní zařízení pro rodičky v nouzi zastaralo. Zakladatel sítě českých babyboxů Ludvík Hess ho proto nechal po domluvě s vedením nemocnice vyměnit za modernější. „Říkám mu babybox nové generace a v porovnání s tím původním ho považuji za dokonalý. Když jsem se byl podívat ve Vídni na jejich starý babybox, tak to byl raný středověk oproti tomu, co dnes máme my,“ řekl Hess. Tento nadšenec napojený na sponzory navazuje na odkaz klášterů, jež nabízely od 5. století odloženým miminkům azyl.

Letos třináct dětí

Babybox v hodnotě 300 tisíc korun věnoval nemocnici darem. Od středy je ve zkušebním režimu, naostro se zprovozní v neděli 6. prosince. Původní bedýnka se v létě navzdory ventilaci přehřívala a měla jen zvukový alarm. Nová klimatizovaná schránka je z nerezu, dvoukřídlá dvířka se otevírají do strany automaticky na tlačítko a po vložení miminka se opět samy zavřou. Bezpečné uložení hlídá fotobuňka a mikročip ihned posílá zprávu s fotografií interiéru do počítače zdravotní služby či do mobilů vybraných osob. Funkčnost babyboxu se bude pravidelně zkoušet, servis je dálkový. Od loňska má takový babybox i chomutovská nemocnice, kde nahradil původní bedýnku z roku 2008.

Babyboxy v kraji (rok založení/počet odložených dětí):



Kadaň (2007/2)

Chomutov (2008/1)

Teplice (2009/2)

Ústí (2009/6)

Most (2010/5)

Děčín (2010/2)

Litoměřice (2010/0)

V Ústeckém regionu není babybox jen v okresu Louny. „Tamní nezájem nechápu. Vždyť za patnáct let existence babyboxů pomohly zachránit 212 děťátek, letos třináct,“ uvedl Hess.

Podle Hesse stojí za neochotou zřídit poslední babybox v regionu primář dětského oddělení žatecké nemocnice Jiří Biolek, kterého považuje ze svého „úhlavního nepřítele“.

Biolek Deníku řekl, že kritický postoj k babyboxům nezměnil, i když jsou nové. Primář, který babybox v Žatci nechce, zpochybňuje Hessovo tvrzení, že se jedná o certifikovaný zdravotnický přístroj. „Dítě není zboží, které se dá jen tak odložit,“ sdělil. Biolkovi vadí, že Hess nerespektuje odborné stanovisko České pediatrické společnosti, jež babyboxy odmítá. Matky, které děti ze závažných důvodů nechtějí, podle primáře žádnou bedýnku nepotřebují, protože po bezpečném porodu s pomocí zdravotníků mohou děti nechat legálně v porodnicích, odejít pryč a vše nechat na úřadech. Takový postup je podle něj lepší, než se zdravím dítětem hazardovat a udělat z něj anonymní lidskou bytost.

Matce, která by své dítě v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtila při porodu nebo bezprostředně po něm, hrozí 3 až 8 let ve vězení. Trestní zákoník označuje za opuštění dítěte situaci, když rodič opustí dítě a vystaví ho tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví. Za to je až 5 let ve věznici. Za týrání jsou podle závažnosti sazby do 12 let.

Podle Hesse přesvědčování lékařů, ředitelů nemocnic i politiků o užitečnosti babyboxů někdy trvá roky. Nedávno po velkém úsilí zprovoznil babybox ve Žďáru nad Sázavou. „Tam jsem město dobýval pět let a také narazil na nepochopení. Nakonec jsem otevřel babybox ve žďárské továrně TOKOZ, která má nepřetržitou ostrahu a pro děťátko přivolá záchranku,“ sdělil. Nálezy dětí v babyboxech ho netěší – zařízení bere jako pojistku, která zabrání tragédii.

V mostecké nemocnici je babybox od listopadu 2010. Od té doby personál novorozenecké stanice přes babybox přijal jednoho chlapce a čtyři dívky. „Přínosem je hlavně pro tato odložená miminka, kterým byla okamžitě poskytnuta potřebná zdravotní péče,“ uvedla primářka dětského a dorostového oddělení Marie Váchová. Po převzetí novorozence, jeho prvotním vyšetření a ošetření, zdravotní sestry vždy vyrozumí sociální pracovnice, které určí, kam se miminko dále umístí. O náhradní péči rozhodují opatrovnické soudy.

Kde skončilo první dítě z Mostu, holčička, kterou pojmenoval Markétka, Hess netuší. S desítkami dalších dětí je ale v kontaktu. Ozývají se samy nebo mu volají adoptivní rodiče. Dostává dopisy nebo balíky s cukrovím na Vánoce. Radost mu dělají i osobní setkání.

V kraji je sedm babyboxů

Odložení dítěte do babyboxu není podle Hesse trestným činem, ale aktem svěření do péče. „Policie do toho nevstupuje,“ potvrdila policejní mluvčí Ludmila Světláková. Výjimkou by byl případ, kdyby dítě bylo mrtvé, zraněné nebo jevilo známky týrání.

V Ústeckém kraji je 7 babyboxů. Vznikly v letech 2007-2010. Posloužily 18 dětem. Babybox mají nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Kadani a Litoměřicích. Na Lounsku není. V celé ČR je 78 desítek babyboxů (1. byl v roce 2005 v Praze). Dosud pomohly 212 dětem.