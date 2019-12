Když se zakladatel babyboxů Ludvík Hess rozhodl, že starý babybox v chomutovské nemocnici nahradí zařízením nové generace, vyskytl se jeden problém. I když bylo vyrobené, nebylo dost dárců, kteří by pomohli pokrýt náklady. Nový babybox stál zhruba tři sta tisíc korun, jenže těsně před červnovou instalací měl spolek Babybox přislíbenou jen desetinu této částky. Pomohl ale článek v Deníku, kde byl problém popsaný.

„Jakmile vyšel, volalo mi pár lidí, že přispějí několikatisícovými částkami,“ potěšilo Hesse. „Nakonec bylo z Chomutovska čtrnáct dárců a nejvyšší příspěvky se pohybovaly kolem deseti tisíce korun. Nejvíc přispěli dva podnikatelé a dvě chomutovské lékařky,“ doplnil.

Finanční dary ale chodily i z blízkého okolí. Každý přispěl tolik, kolik si mohl dovolit. Pár stovek uvolnila například i jedna z mateřských školek v Žatci.

„Plnou částku se nakonec v Chomutově vybrat nepodařilo, to se ale v některých městech stává,“ podotkl Hess. „Vypomohli naši věrní přátelé a dárci z Prahy a Brna,“ dodal.

Babybox je určitou pojistkou, aby nechtěné novorozeně neskončilo v popelnici nebo pohozené na ulici. Jestliže už dávno není zvykem odkládat je na schodech kostela, v řadě měst Česka jsou dnes moderní vyhřívané babyboxy, kde může děťátko bezpečně spočinout.

Původní chomutovská „bedýnka“ byla plechová a s dvířky otevíranými mechanicky klikou. „Pomohla vstoupit do nového a snad lepšího života jednomu nechtěnému lidskému mláděti,“ připomněl Hess šest let starou událost, kdy vrzla dvířka a uvnitř babyboxu se ocitl několikaměsíční chlapeček. Dostal jméno Michal. Babybox ale v Chomutově sloužil jedenáct let a byl ze všech fungujících 76 zařízení v Česku po technické stránce tím nejzastaralejším. Proto letos nadešel čas na výměnu.

Na základě zkušeností se starším typem babyboxu sestrojil výrobce Zdeněk Juřica z Náměšti nad Oslavou dokonalejší verzi. „Celý je z nerezu, má nejen vyhřívání, ale i klimatizaci a oproti starému modelu je vyveden prostřednictvím datové sítě do počítače, takže je možné ho na dálku sledovat a v případě potřeby změnit parametry,“ popsal Juřica. „Má také dvouúrovňovou signalizaci. Pozná, jestli ho někdo otevřel ze zvědavosti, nebo dovnitř něco vložil, v tom případě probíhá hlavní signalizace, kdy pošle fotku vnitřního prostoru, textovky a maily,“ dodal. Ty putují zdravotníkům i zakladateli. Tento moderní babybox je zabudovaný do stěny chomutovské polikliniky.

Nejvyšší skóre v počtu odložených dětí v kraji si zatím drží ústecká Masarykova nemocnice, a to šest dětí. Za Ústím je mostecký špitál se čtyřmi dětmi, v Teplicích a Kadani takto zachránili dvě děti, v Chomutově jedno. Celkem krajské babyboxy přijaly už 17 dětí.