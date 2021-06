Fenomenální barevná show Barvám Neutečeš dorazila v neděli 20. června do Ústí. V parku mezi domy na Severní terase se do ní zapojily stovky lidí z celého Ústeckého kraje.

Barvám neutečeš v Ústí nad Labem. | Video: Deník/ Petr Málek

Startovat na pětikilometrovou trať se proto muselo v několika vlnách. Z Teplic si rekreačně zaběhat přijela Andrea s dcerou Barborkou. „Dali jsme to ve svižném tempu, počasí bylo úmorné, ale za tu zábavu to stálo,“ uvedla v cíli rodinného závodu. Obě dvě byly zmalované od barev od hlavy až k patě. Zpět do Teplic, kam je dopravil manžel, musely obě sedět nehnutě v autě na zadních sedadlech, přičemž měly po celou cestu pod sebou prostěradlo, aby neušpinily nové potahy.