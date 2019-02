Drážďany - Již po čtrnácté se letos konají Jazzové dny Drážďany (Jazztage Dresden). Největší jazzový festival v této části Německa se uskuteční od 6. do 16. listopadu.

Jazzový festival se blíží. | Foto: infodresden

Na programu bude jazzová hudba v celé své pestré stylové škále. Posluchači zde uslyší nejen swing, latin, funk, blues, soul nebo fusion, nýbrž i populární a moderní jazz.

Právě pro drážďanský festival jsou charakteristické žánrové přesahy například do klasiky, popu či rocku, které obohacují tuto úžasnou hudební událost. Jazzové dny každoročně přitáhnou pozornost desetitisíců hudbymilovných návštěvníků.

Vystoupí desítky skvělých umělců

Vysokou hudební úroveň budou moci návštěvníci ocenit během 22 koncertů konaných na jedenácti místech, při nichž vystoupí na 70 umělců patnácti národností. Tento ročník festivalu se ponese v duchu cesty hudebními dějinami. Al di Meola tuto cestu započnou ve studiích Abbey-Road Studios, kde točili Beatles, Maceo Parker se vydá po stopách Jamese Browna funkovými kluby sedmdesátých let, Chris Barber a Organ Trio Jamese Cartera nás zase zavedou do horké bažinaté delty řeky Mississippi.

Klasika i exotika

Posluchače festival provede také 300 lety evropských hudebních dějin: Od Klazz Brothers s Elblandphilharmonií po stopách klasické hudby přes Djanga až po kolébku evropského jazzu v podání Joscho Stephana.

Mario João, David Orlowsky a Estas Tonné předvedou muziku napříč starým kontinentem. Jazzové dny v Drážďanech však dokáží být i velmi netradiční: Posluchači se mohou nechat unést třeba hudbou Dálného východu v provedení Youn Sun Nah a Trilok Gurtu, anebo prožít bluesovou noc ve stylu hudby Středozápadu. Hudební uvolnění a čisté potěšení si publikum užije při vystoupení Curtise Stigerse, žertovnou atmosféru naopak zajistí skupiny Maybebop a Wildes Holz.

Koncertní sály či třeba intimní kluby

Letos poprvé budou mít posluchači možnost každý den navštívit vystoupení mezinárodních umělců v nově otevřeném divadle Boulevardtheater v sousedství výškového domu World Trade Center. Hlavní pódium tohoto divadla představuje nové centrum letošního festivalu a 6. listopadu se zde koná zahajovací koncert.

K divadlu Boulevardtheater se připojuje dalších 10 míst. Druhé centrum festivalu tvoří divadlo Sociataetstheater v drážďanském Neustadtu. Závěrečný koncert jazzového festivalu, nazvaný „Back to the roots" (Zpět ke kořenům), posluchače zavede do kostela v Unkersdorfu. Právě zde se totiž v roce 2001 pod názvem Unkersdorfer Jazztage tento jazzový festival zrodil a do saského hlavního města se pod jménem Jazztage Dresden přesunul až v roce 2006.