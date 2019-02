Ústecký kraj - Už druhé léto zve k návštěvě Ústeckého kraje turistický portál Brána do Čech.

Tento web se stal pro mnohé nepostradatelným pomocníkem při plánování výletů a cest, kamerou, jejímž prostřednictvím lidé „odjinud" mohou nahlédnout do Ústeckého kraje.

Stránky plné akcí, turistických pozoruhodností a tras naplňují lidé, kteří mají v regionu co do činění s cestovním ruchem. I proto jsou informace aktuální a je jich hodně. Brána do Čech je zdrojem informací pro ty, kdo se rozhodnou Ústecký kraj navštívit a pobýt tu, ale také možností prezentace pro ty, kteří mají co nabídnout a chtějí, abyste si to užili právě u nich.

Aby stránky byly hodně intuitivní

„Snažili jsme se, aby webové stránky s názvem Brána do Čech byly hodně intuitivní. Hned na úvod se objeví průvodce Tip na výlet!, kde velmi jednoduše zadáte parametry toho, co vás zajímá. K dispozici máte sekce Trasy Místa Akce. Brána do Čech pak sestaví nabídku přesně podle vašich požadavků," popisuje webové stránky Radek Vonka, radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

„Kromě tipů na výlety můžete Branou do Čech vstoupit do Ústeckého kraje i prostřednictvím fotografií, které stránky doplňují. Záběry nádherných míst z Českého Švýcarska, Českého středohoří, Dolního Poohří nebo Krušných hor naladí duši a nejdou člověku z hlavy tak dlouho, dokud se do těch míst nevydá," dodává radní Vonka.

Stránky www.branadocech.cz začaly fungovat na přelomu října a listopadu 2010 a rychle si získávaly své první návštěvníky. Do konce roku jich už bylo přibližně 5000.

Projekt již získal řadu ocenění

„V roce 2011 byl celý projekt velmi pečlivě představován veřejnosti v České republice i v zahraničí a dostavily se také první výsledky v podobě několika ocenění," doplnil ještě Radek Vonka a přidal výčet: „Například 2. místo na veletrhu Tourpropag 2012 v kategorii Synergie tištěných materiálů a internetového marketingu, 1. místo na veletrhu Regiontour 2012 v kategorii Nejlepší jednotná kampaň nebo opět 1. místo na veletrhu Tourmap 2011 v kategorii Mapy a atlasy s turistickým obsahem českých krajů, regionů a obcí, kde bodoval pod hlavičkou Brány do Čech soubor map Ústeckého kraje, a především pak 1. místo na veletrhu Regiontour 2011 v kategorii Nejlepší turistický portál."

V roce 2011 turistický portál Brána do Čech navštívilo přes 115 000 návštěvníků, webové stránky se zobrazily více než 1 500 000 krát.

Od září bude mít web novou podobu

I v letošním roce si Brána do Čech stále nachází nové a nové uživatele oproti loňskému roku je nárůst o 11%. Stránky už spolehlivě vešly do povědomí, a i přesto, že návštěvnost nedosahuje již tak závratných počtů, jako v prvním roce svého působení, jsou statistická čísla velmi zajímavá. Vždyť do poloviny letošního roku stránky navštívilo už přes 50 000 návštěvníků.

Od září dostanou stránky novou podobu. Budou obsáhlejší, intuitivnější, zajímavější. Najdete tu kromě tipů na výlety také tipy na ubytování a regionální produkty.

Kam nyní v Českém středohoří?

Projekt Brána do Čech podporuje celkem čtyři turisticky zajímavé destinace, oblasti regionu. Jsou jimi České Švýcarsko, Dolní Poohří, Krušné hory a České středohoří. Kam nyní vyrazit v té posledně jmenované? Stačí si jen na internetu kliknout na www.branadocech.cz a můžete vybírat.

Hned na titulní straně portálu v těchto dnech narazíte na tipy Nejnovější místo, Nejnovější trasa a Nejnovější akce všechny z destinace České středohoří. Jako nejnovější místo se tu představuje prohlídka podzemních chodeb a opevnění v Terezíně. V sezoně, která potrvá až do října, jsou nedělní prohlídky bez objednání. Na prohlídky mimo neděli na kterýkoliv den v týdnu se objednat. Kontakty najdete www.pevnost-terezin.cz.

Celodenní nedělní prohlídky začínají každou celou hodinu od 9 do 17 hodin včetně. Sraz je u černožluté strážní budky v nároží ulic Školní a Dukelských hrdinů (GPS: N 50° 30.680´, E 14° 8.743´). Celodenní prohlídky jsou bez objednání a konají se za každého počasí. Prohlídka podzemí s komentovanou procházkou po opevnění trvá přibližně 60 minut. Organizátoři prohlídek doporučují pevnou obuv, i za teplého počasí mikinu či lehkou bundu kvůli nižším teplotám v podzemí.

Při celodenních prohlídkách je připravena výstava historických pohlednic Terezína. Pro všechny zvídavé dětské návštěvníky je připraven pracovní list.

Nejnovější trasou je Naučné putování loupežníka Štětky. Na tabulích, kterých je 21, se dozvíte vše o historii, přírodě, fauně a flóře, průmyslu a zemědělství zdejšího regionu, o železniční dopravě, starých cestách, nebo lidech, kteří v časech dávných i dobách nedávno minulých žili a pracovali v regionu Štětsko.

Uvidíte krásnou přírodu a staré památky, projdete se kolem křížků v polích i po cestách ukrytých mezi skalami v hlubokých lesích. Navštívíte bájnou jeskyni Mordloch legendárního loupežníka Štětky, a když budete mít štěstí, potkáte se v lese i s ním a jeho loupežnickou družinou. Zároveň si po cestě můžete i hrát. Na prvních čtyřech zastaveních totiž naleznete interaktivní hry pro malé i velké.

A nejbližší akce? Tou je v pátek 10. srpna degustace roudnických vín v degustační místnosti v torzu roudnického románského hradu. Začíná ve 20 hodin. Zahrnuje ochutnávku pěti roudnických lobkowiczkých vín. Celá degustace trvá přibližně jednu hodinu. Minimální počet účastníků pro její uskutečnění 10 osob. Kapacita je 50 míst. Rezervovat je lze na e-mailové na adrese redakce@ stredohori-podripsko.cz, na telefonu: 474 774 666 nebo na rezervace.stredohori-podripsko.cz. Komu nevyhovuje pátek, může přijít degustovat v sobotu a v neděli. Začátek je v srpnu v 18.30 hodin.

A když jsme u vína, nemůžeme opomenout pozvánku na Den otevřených dveří na Hradu Litoměřice.

Prohlédněte si zdarma celý hrad

Mimořádnou příležitost prohlédnout si zdarma všechny prostory nově zrekonstruovaného Hradu Litoměřice, včetně stálé expozice českého vinařství a aktuální výstavy fotografií Vzpomínka na povodně, budou mít zájemci v pondělí 20. srpna od 9 do 16.30 hodin. Pozvánka o to lákavější, že Den otevřených dveří na Hradě Litoměřice se koná v pondělí, kdy jsou jiné historické památky a muzea uzavřeny.

Původně královský hrad, vystavěný pravděpodobně ve 2. polovině 13. st. za doby vlády Přemysla Otakara II., prošel po staletích chátrání v roce 2011 kompletní rekonstrukcí. Do jeho zdí se tak opět vrátil život a víno. Srdcem hradu je expozice českého vinařství. Zábavnou formou provede vinařstvím od dávné historie, přes středověk a novověk až po vinohradnictví 20. a 21. století. Zájemcům umožní poznat vinařství z mnoha úhlů pohledů a zábavnou formou seznámí s rozvojem vinařství v dobových souvislostech. Ukazuje základní postupy i úskalí pěstování a výroby vína, prezentuje zdejší vinice a vyhlášená česká vinařství, typické odrůdy regionu. Litoměřicím udělil právo pěstovat víno už Karel IV. a právě jeho hologram promítaný na sklo vypráví návštěvníkům o historii vinařství.

Vybaveni teoretickými vědomostmi pak návštěvníci mohou zamířit do degustačních prostor v hradním sklepení, kde jsou uloženy celé baterie lahví s českými víny té nejvyšší kvality. Degustace je možná přímo na místě za mírný poplatek a víno se zde samozřejmě také prodává.

Na hradě se rozhodně nenudí ani děti, pro ně jsou připraveny interaktivní pomůcky, audiovizuální hry, schovávačky a dokonce i dětský „soudek".

Den otevřených dveří připomene i velkou vodu, která Litoměřice zasáhla před deseti lety. Ve výstavních prostorách v předsálí budou k vidění fotografie, které vznikly právě při povodni v roce 2002. Výstava Vzpomínka na povodně se na Hrad Litoměřice přesune z areálu Veslařského klubu u Labe, kde bude mít 18. srpna v 17 hodin slavnostní vernisáž spojenou s vypouštěním papírových lodiček s přáními přímo do říčních vln. Součástí programu Dne otevřených dveří na Hradě Litoměřice budou kromě prohlídek také projekce filmu o rozsáhlé rekonstrukci hradu v kongresovém sále.

Další tipy

Multikulturní festival Žafest v Lovosicích proběhne 9. a 10. srpna a nabídne během vystoupení kapel pestrý mix hudebních žánrů od pop rocku po world music.

V sobotu 11. srpna se koná v Budyni nad Ohří akce Burgundské války 2012, která vyvrcholí dramatickým dobýváním hradeb vodního.

Valdštejnské slavnosti se uskuteční 18. srpna v Lovosicích a ve stejný den můžete navštívit již 15. ročník tradičního historického jarmarku.

Open air opera Carmen George Bizeta je naplánována na pátek 24. srpna na Státním zámku Ploskovice.

Zpěvák Michal David vystoupí v ústeckém Letním kině v sobotu 25. srpna.

Pokud chcete vědět víc, otevřete si stránky www.branadocech.cz. A můžete přidat i svůj tip.