Dřevo jako materiál fascinovalo Břetislava Jansu od začátku a lžíce jako kulturní předmět taky. Svou první lžíci vytvořil víceméně náhodně v roce 2014. „Seděl jsem na louce, s kouskem březové větve a s obyčejným zavíracím nožem. V té době jsem neměl nejmenší tušení, že se ze lžic stane posedlost a že jich ještě udělám stovky,“ popsal své začátky.

Inspiraci čerpá z různých kultur, především od přírodních národů, jejichž lžíce jsou hodně zdobné. Vystačí si jen s „primitivními“ noži a nástroji. Nejčastěji se nechá vést samotným materiálem, kresbou a strukturou dřeva.

„K výrobě používám lokální dřeviny. Suché větve, které spadly na zem a které by buď časem shnily, nebo skončily v kamnech. Nic nekácet a neodřezávat, to je moje základní filozofie,“ vylíčil tvůrce. „Nepoužívám žádné stroje, od začátku po finální leštění se jedná o ruční práci. Tvorba jedné lžíce zabere několik hodin, jde o dost fyzicky náročnou práci, ale výsledek vždy stojí za to. Stroje nám sice práci usnadňují, zároveň nás ale vedou k jisté uniformitě. Nechci dělat jeden kus jako druhý. Každá lžíce, kterou ručně vytvořím, je neopakovatelný originální kus,“ nastínil výrobní proces Jansa.

Nejraději tvoří venku a řídí se přesvědčením, že prostředí, ve kterém pracuje, se do výrobku promítne. V roce 2017 jeho lžíce získaly označení Regionální produkt Český ráj. „Pro zákazníka je to určitě o větší důvěře a také mě díky tomu oslovuje více organizátorů různých prodejních akcí,“ popsal dopad ocenění regionální výrobce.

Pro zájemce Jansa pořádá i jednodenní kurzy. „Každý účastník je schopen za několik hodin vytvořit obstojnou lžičku. Od nalezení vhodného materiálu po finální leštění. Někdo pracuje téměř soběstačně, jiný potřebuje víc mé asistence a navést na tu správnou cestu,“ nastínil průběh kurzů organizátor.

Koníček se stal i jeho obživou. Kromě obstarávání webových stránek objíždí také regionální akce. „Baví mě tvořit a svobodně vytvářet krásné a originální předměty. Ručně, bez hluku, s použitím jen základních nástrojů. Z materiálu dostupného pro každého. Poctivá a kvalitní ruční práce je jistá forma relaxace,“ svěřil se výrobce dřevěných lžící.

Mají svůj rodný list

A jak vnímá blížící se Vánoce a zájem veřejnosti o jeho výrobky? „Hodně lidí obdarovává své příbuzné a známé mými lžícemi. Každá je uložena v dárkové krabičce s přiloženým 'rodným listem'. Ten obsahuje informace o původu dřeva, popis vzniku a také rady, jak se o dřevěnou lžíci starat,“ přiblížil řezbář. Na své práci by nic neměnil. „Mám jen dvě ruce, a co z nich vyjde, se u mě dlouho neudrží. Občas mě přepadne jakási romantická představa potulného řezbáře. Několik měsíců v kuse chodit krajinou a vyřezávat lžíce ze dřev, o které zakopnu,“ uzavřel vyprávění Břetislav Jansa.