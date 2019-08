Pražský městský soud v těchto dnech projednává případ soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera, který podle obžaloby za úplatek zmanipuloval několik odvolacích řízení s vietnamskými pachateli drogové kriminality. „Soud není o dojmech, ale o důkazech,“ řekl Elischer, který léta působil jako předseda trestního senátu na ústeckém krajském soudu a jemuž hrozí až 12 let vězení.

Jak vnímáte jednání z pozice obžalovaného?

Kdybych nebyl obžalovaný já, považoval bych to za free divadelní inscenaci. Dozvěděl jsem se z obžaloby, že jsem za úplatky ovlivňoval na základě pokynů jednoho známého Vietnamce některá odvolací řízení s lidmi z vietnamské komunity. Budu se muset obrnit trpělivostí a vysvětlovat, že státní zástupce vydává své dojmy za důkazy.

V čem je hlavní problém?

Pokud si nějaký Vietnamec něco o mně vymyslel, aby si tím pomohl, je to jeho věc. Soud je o něčem jiném. O důkazech.

U soudu jste uvedl, že jste se vždy choval otevřeně, poradil a vysvětlil. Jak se to projevilo na vaší kauze?

Bylo pro mě běžné poradit i Vietnamci, kterého jsem znal z dřívějšího soudního jednání. Jediné, co by se mi dalo vyčítat, je to, že jsem se v neveřejném rejstříku podíval, kdy má být jeden odsouzený propuštěn z vězení, protože to zajímalo jednoho příbuzného nebo známého odsouzeného muže. Ale pokud jde o mou pozici soudce, veškerá moje soudní rozhodnutí na vrchním soudu byla shledána bez vady.