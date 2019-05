Šťavnaté steaky, asijské nudle sto a jedné vůně nebo nadýchané dezerty od známé tváře. Nemusíte do deseti různých restaurací, abyste ochutnali dobroty z různých koutů planety. Stačí tuto neděli, 26. května, přijít na Mírové náměstí v Kadani. Koná se tu první Food festival.

Za plotny se postaví čtyři kuchaři a jedna kuchařka. „Těšit se můžete na asijské nudle, které pro vás připraví Tomáš Kalina, organizátor pražského Culinary symposium,“ představuje prvního z kulinářských mágů Bára Slámová z Kulturního zařízení Kadaň. Kalina se specializuje na těstoviny všech druhů, přípravu těch asijských piloval přímo v Číně.

Asijské menu tím v Kadani nekončí. Do nekonečných chutí a vůní thajské kuchyně návštěvníky zasvětí i Antonín Bradáč. „Je to profík přes thajské pochoutky a dokazuje to mimo jiné zlatá medaile, kterou přivezl ze světové soutěže v Bangkoku,“ láká k ochutnávkám Slámová.

Milovníky masa potěší steaková „symfonie“ od šéfkuchaře pražského hotelu Holiday Inn Jana Wiesnera. Debužírování vás zavede až na mrazivý sever, skandinávskou kuchyni bude servírovat Jaroslav Kozdělka.

A protože nemůže chybět sladká tečka, nebude nouze ani o dezerty. A připraví je známá tvář, bývalá rosnička a modelka Radka Kocurová. Ta se z přehlídkových mol přesunula ke kuchařským ostrůvkům a vaří profesionálně ve skupině s výše zmíněným Tomášem Kalinou.

Kadaňský food festival je první akcí tohoto typu v našem regionu. Řada lidí ale neváhá za podobnými akcemi cestovat i do vzdálenějších měst. „Moc jsme si oblíbili food festival v Litoměřicích, je to úžasný zážitek,“ vypráví Chomutovan Ivan Doležal. „Zajímá nás klasika z rukou profíků i netradiční jídla, loni jsme ochutnali dokonce i hadí maso nebo krokodýla. Jsem rád, že podobná akce bude i v Kadani,“ dodává Doležal.

I na kadaňském festivalu podobně jako v Litoměřicích můžete schovat peněženky, má totiž svoje vlastní platidlo. „Pět degustačních porcí těch největších pochoutek od šéfkuchařů zajistí návštěvníkům speciální Food karta. Ta je k zakoupení v kadaňském Informačním a turistickém centru,“ upřesňuje vedoucí kadaňské kultury Marcela Trejbal Vlčková. Cena karty je 150 korun. Kdo by si kartu nestačil včas opatřit, smutnit nemusí, nákup občerstvení a pití je možný i za peníze. Doma ale určitě nezapomeňte vlastní příbor.

Začátek akce je v 10 hodin, pokračovat bude až do odpoledních 16 hodin. O kulturní doprovod se postará Janek Šesták a jeho kapela.

Tip navíc

Kdo by chtěl víkend zasvětit debužírování, může navštívit v sobotu i město Most. V areálu zdejšího muzea se koná 3. ročník Superfestivalu zdraví. Představí se na něm nejen výrobci zdravých produktů, ale i lokální farmáři se svými výrobky a restaurace s řadou ochutnávek. Začátek je od 9 hodin. V sobotu 15. června pak svůj první food festival zažije také lounské Mírové náměstí.