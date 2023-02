Celkem se podařilo získat 116 tisíc korun.

„Charitativní aukce se uskutečnila na setkání odborníků z oblasti dopravy v Tetčicích u Brna, kde bylo vydraženo celkem šest obrazů. Na všech je česká modelka Denisa Gudelj, nejznámější cage girl české sekce bojového umění MMA a playmate časopisu Playboy,“ uvedl Jiří Dlabaja, mluvčí AŽD Praha.

Společnost v regionu provozuje turistickou železniční trať Švestková dráha z Mostu do Litoměřic a také linku T4 Oparenský expres, spojující Litoměřice, Lovosice a Chotiměř.

Všechny vydražené fotoobrazy s podpisem Denisy Gudelj byly po uhrazení částek slavnostně předány novým majitelům za účasti zakladatelky Nadačního fondu Pink Bubble Martiny Šmukové. Šek na 116 tisíc korun jí předal generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

„Chtěla bych poděkovat společnosti AŽD za to, že pravidelně podporuje neziskové projekty, mezi nimiž se letos objevil i náš Nadační fond Pink Bubble. Poděkování také patří všem pěti dražitelům, jejichž zásluhou se sešla tak krásná částka. Ročně v České republice nově onemocní přibližně 750 mladých lidí ve věku 15 až 29 let a my se snažíme těmto pacientům usnadnit nejen čas léčby a rekonvalescence, ale i návratu do běžného života. A děláme vše pro to, aby měli co nejčastěji důvod k úsměvu,“ řekla Martina Šmuková.

„Každá úspěšná firma by si měla být vědoma své společenské odpovědnosti. My v AŽD nejsme slepí k lidem v těžkých životních situacích, které lze těžko bez pomoci zvládnout. I v době ekonomických problémů silní musí pomoci,“ dodal Zdeněk Chrdle.

Pink Bubble přispívá onkologicky nemocným dětem a mladým lidem na zdravotnické, rehabilitační či pohybové pomůcky, organizuje zážitkové akce, podporuje školou povinné při studiu v nemocnici a v domácí léčbě a také plní osobní přání nemocných.