Závěrečná na mosteckém závodním okruhu, to je vždycky zážitek. Akci, při níž se každý může ve svém vlastním voze vžít do role automobilového závodníka, si nenechá každoročně ujít několik stovek příznivců motorismu. Ti se do města pod Hněvínem sjíždějí ze všech koutů kraje.

Akce s názvem The Most Autoshow #10 se uskuteční v sobotu 26. října od 9 do 17 hodin. Celodenní podnik má pro účastníky několik překvapení a novinek. Jednou z nich je zvýhodněná cena za desetiminutovou jízdu ve vlastním voze po okruhu. Za tu účastník zaplatí 150 korun. „Nejzajímavější novinkou bude možnost pronájmu závodního speciálu Škoda Octavia Cup RS III. Také v tomto případě zájemci získají slevu v podobě jednoho bonusového kola po dráze navíc,“ upřesnila eventová manažerka společnosti Autodromu Most Michaela Rosenkranzová.

Každý řidič si tak podle ní může vyzkoušet ovládat nadupaný ostrý speciál na autentickém okruhu a zjistit, zda by ho kariéra závodního jezdce do budoucna nezlákala.

„Pro jízdy v cupové octavii vyčleníme polední přestávku. Riziko případného omezení nebo dokonce kolize s vozy ostatních účastníků volných jízd tak nehrozí. Kdo zasedne za volant speciálu, bude mít dráhu prakticky pro sebe,“ vysvětlila Rosenkranzová. Cena za pronájem vozu činí 2 900 korun za tři kola po dráze.

V ten samý den také vyvrcholí oblíbená soutěž amatérských jezdců The Most Challenge. Soutěžící tak mají poslední šanci navýšit své bodové hodnocení při závěrečných jízdách. Poté pořadatelé vyhlásí absolutního vítěze i nejúspěšnější jezdce v jednotlivých kategoriích. Odměnou pro šampiona s nejvíce nasbíranými body bude jízda v závodním speciálu. Soutěžící na druhém místě získá bezplatnou účast v okruhové škole autodromu, bronzová příčka je oceněna kuponem na účast v kurzu sportovní jízdy. Vítězové každé ze čtyř výkonnostních kategoriích vozidel obdrží věcné dary.

V čele průběžného pořadí soutěžících je zatím Jakub Šimák s vozem Renault Clio. Nejlepšího letošního času dosáhl Tomáš Hajšman s vozem Porsche Cayman, a to 1:48,587 minuty. Zatím absolutní rychlostní rekord soutěže drží Jan Popelář z Prahy. S Mercedesem AMG GTR dosáhl v roce 2017 v jednom z měřených kol času 1:48,194 minuty.

Tisíc motoristů

Soutěž The Most Challenge odstartovala při jarní autoshow, která zahajovala sezonu na okruhu. Tehdy dorazila skoro tisícovka motoristů. „K obrovskému zájmu o volné jízdy vlastním vozem přispěla i skutečnost, že si řidiči mohli vychutnat bonusový zážitek v podobě nového asfaltového povrchu dráhy,“ řekl mluvčí společnosti Autodrom Most Jan Foukal. „V rámci doprovodného programu si zájemci mohli objednat taxijízdu v závodním speciálu po okruhu, soutěživé typy si to pak rozdaly v netradičně pojatém jednokolovém závodu s tenisovým míčkem v košíčku na kapotě vlastního vozu, který nesmí při jízdě vypadnout,“ dodal Foukal.