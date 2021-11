Dnes Danielovi končí izolace, vyléčil se. Osobní zkušenost s covidem ho ale hodně ovlivnila. Nyní už o očkování vážně uvažuje. „Vakcína prý stojí kolem 200 korun, infuze, co jsem dostal, asi 20 tisíc korun. To je velká nevýhoda této léčby, proto je zatím dostupná jen pro rizikové skupiny,“ říká, když začíná vyprávět svůj příběh.

Ten skončil dobře i díky včasné pomoci praktické lékařky Kláry Ščerbové. Ta prý rozhodně neléčí paralenem a po telefonu tak, jak se v hojné míře o některých prakticích tvrdí na sociálních sítích. „Změřila mi saturaci kyslíku v krvi a další hodnoty, vše odeslala na PCR test do nemocnice.“ Výsledek? Covid pozitivní. Od své lékařky dostal nabídku podání monoklanálních protilátek s tím, že si o tom má něco přečíst, neboť jde o stále experimentální léčbu. „Měl jsem den na rozmyšlenou,“ ještě dnes ho polije pot, když si vzpomene, jak pročítal různé studie a hledal na internetu informace o nové léčbě.

Online reportáž

„Strach z toho, že skončím na ventilátoru převážil nad strachem z případných nežádoucích účinků nového léku,“ měl jasno, jak bude postupovat. Infuzi protilátek, která trvá asi půl hodiny, dostal v ústecké nemocnici na infekčním oddělení. Během té doby tam bylo hodně rušno. „Zrovna přijali jednu pacientku, která byla tak zesláblá a vyčerpaná, že sotva na vyšetřovacím lůžku odpovídala na otázky lékařů a sestry. Následně ihned zamířila na hospitalizaci.“ Až tam si teprve uvědomil, jakou sílu může covid mít.

Daniel Brzák je sportovním redaktorem, externě učí sportovní kroužky a také ve škole. Stále se tedy setkává s velkým počtem lidí. Je mladý, sportovec, nekuřák, pravidelně se testuje. S covidem se osobně setkal až nyní. „Vir mě dlouho míjel, proto se mi do podvědomí dostal pocit, že to s tou pandemií asi nebude tak hrozné. Až setkání s realitou vás ale vyvede z omylu. Tedy pokud máte alespoň nějaký pud sebezáchovy,“ uvědomuje si.

I proto se jeho pohled na očkování proti covidu mění. Nejdříve byl proti. „V televizi mluví jeden expert za druhým, imunologové, virologové, ministři, premiér a každý tvrdí něco jiného,“ vysvětluje svůj prvotní opatrný postoj k vakcíně.

V létě po pročtení velkého množství informací trochu změnil názor a očkování měl v plánu. Ale kvůli různým osobním strastem (nemocný pes atd.) se k tomu nedostal. „Za to jsem také nyní dostal od své lékařky vyčiněno,“ přiznal se studem v hlase vousatý sportovec.

Část viny, proč se dosud nenechal očkovat, připisuje i vládě Andreje Babiše. „Nemyslím si, že lidi lze donutit pouze bičem, chybí tu cukr,“ myslí si. U něj bude očkování na pořadu dne na jaře. Nyní má po prodělání nemoci protilátky, které ho chrání.

Přestože ho covid úplně nepoložil, trápil ho hlavně kašel a po infuzi mu vyskočila krátce teplota na 39 stupňů. Fit se rozhodně necítí. „Pociťuji únavu, která je opravdu nepříjemná,“ přiznává. Nestačí mu ani deset hodin spánku během noci. „Odpoledne zalehnu a spím další dvě až tři hodiny.“

Ve stejnou dobu jako on onemocněla i jeho matka. Bydlí spolu v jednom domě, ale mají každý své patro. „Mamka naštěstí očkovaná je, průběh měla jako přes kopírák ten můj, jen o dva dny zpožděný. I to podporuje mou teorii, že ji jako rizikovou skupinu ochránilo od těžšího průběhu očkování, a mě včasné podání protilátek. To je ostatně jeden z důvodů, proč do budoucna skutečně vážně o očkování uvažuji,“ říká.

Zkušenosti s covidem mu prý změnily pohled na tohoto společného nepřítele. „Doufám, že brzy ho medicína a lidé porazí, nebo alespoň utlumí, abychom se mohli všichni vrátit k normálnímu životu,“ věří Daniel Brzák.

Co je to léčba monoklonální protilátkou?



Monoklonální protilátky jsou prevencí proti těžkému průběhu onemocnění covid-19, ale musí se podat včas ještě před rozšířením viru po celém těle. Protilátka je jeden z mechanismů, jak se naše tělo brání proti onemocnění.

Monoklonální znamená, že je zacílená přesně. Lék s monoklonálními protilátkami způsobuje, že se protilátky navážou na strukturu na povrchu viru a zabraňují vstupu koronaviru do buněk, a tím jeho dalšímu množení.