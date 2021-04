/ROZHOVOR/ Má bolesti, potíže se zhoršují, přesto pacient návštěvu lékaře stále odkládá. „Nějak to ještě vydržím, počkám, až se to trochu uklidní,“ říká si řada lidí, kteří se během koronavirové krize obávají nákazy. Podle lékařů je otálení zbytečné, potíže je nutné léčit co nejdříve. Co s tím? Jak pacienty zbavit obav z návštěv doktorů? „Je potřeba znovu nastartovat aktivní zájem populace o vlastní zdraví,“ říká Jan Schraml, přednosta kliniky urologie a robotiky ústecké Masarykovy nemocnice.

Jan Schraml je přednostou kliniky urologie a robotiky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. | Foto: Krajská zdravotní

Mnoho vašich kolegů upozorňuje, že pacienti kvůli obavám z koronaviru buď nepřicházejí vůbec, nebo docházejí v horším stavu než dříve, hůře se pak léčí, často zanedbávají své nemoci. Jak moc vážný je to problém?

Toto pokládám za nynější největší problém, protože spousta pacientů ve strachu z možné nákazy covidem nevyhledala ošetření při prvních příznacích a mnohdy zbytečně otálela s návštěvou specialisty. To bylo pochopitelné v období bezprostřední kulminace pandemie, ale při délce trvání covidu více než jeden rok nelze vše odkládat až do doby postcovidové.