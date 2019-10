V novém kabátě a s více službami. Někdejší mostecké K-centrum dnes funguje pořád na stejném místě, ale objekt, v kterém sídlí, prošel velkou rekonstrukcí. Navíc zařízení nově funguje pod názvem Dům humanity. Nespecializuje se tak pouze na pomoc návykově závislým nebo patologickým hráčům, ale provozuje také Linku duševní tísně a terénní programy.

Výkonný ředitel společnosti Most k naději Lubomír Šlapka. Most k naději provozuje Dům humanity. | Foto: Deník / Edvard D. Beneš

„Rekonstrukce trvala rok a vyšla na 28 milionů korun,“ řekl při Dni otevřených dveří Lubomír Šlapka (na snímku), výkonný ředitel organizace Most k naději, která je provozovatelem centra. Objekt, který je starý zhruba 60 let, měl velké energetické nároky. Podle ředitele Šlapky se například protopilo až 400 tisíc korun ročně, proto muselo zákonitě dojít na jeho rekonstrukci. „Díky tomuto projektu by se tyto nároky na spotřebu tepla měly výrazně snížit,“ doplnil ředitel.