Protože se ale muž potýkal s vážným postižením ledvin, organismus chybnou kombinaci medikamentů nezvládl. Pacient vykrvácel. Fatální konec nedokázal zastavit ani tým odborníků v nemocnici.

Chyby stojí miliardy

Podobných případů se každoročně stanou desítky. Třeba loni zemřelo kvůli nežádoucím účinkům medikamentů dokonce 159 Čechů. Vyplývá to z čerstvé zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Dalších 840 pacientů podle něj skončilo s vážnými problémy v nemocnici. Pro srovnání: autonehody si vyžádají kolem pěti stovek úmrtí.

„A to jsou do statistiky zahrnuty jen stoprocentně prokázané případy. Další se odhalit vůbec nepodaří, protože zkoumat to nikoho ani nenapadne,“ podotýká Josef Suchopár a připomíná, že desítky léků dostupné na českém trhu dokážou za určitých okolností způsobit třeba závažné poruchy srdečního rytmu. Často se s tím podle něj setkávají například psychiatričtí pacienti.

Ostatně Světová zdravotnická organizace odhaduje, že nějakému závažnějšímu nežádoucímu účinku medikamentu je alespoň jednou do roka vystaveno kolem dvou procent všech pacientů. Část z nich zažívá problémy dokonce opakovaně.

„To nás stojí nejenom lidské životy, ale také peníze,“ upozorňuje Ray Chambers ze Světové zdravotnické organizace. Řešení lékových chyb podle něj přijde jednotlivé státy v průměru na jedno procento celkových nákladů na zdravotnictví. V případě Česka to znamená výdaje okolo tří miliard korun.

Laxní Česko

Organizace proto přede dvěma lety vyzvala všechny státy světa, aby lékové chyby řešily. Během následujících pěti let chce snížit jejich počet nej-méně na polovinu.

Jenomže Česko je v tom podle odborníků laxní. Třeba britská vláda už zavedla speciální týmy, složené z lékařů a lékárníků, a centrální databázi, ze které má být patrné, jaké kombinace léků mohou dostat pacienta na nemocniční lůžko. Naopak Česko ještě nemá ani slibovaný lékový záznam pacienta – tedy náhled na kompletní seznam přípravků, který člověk doposud užíval. Podle šéfa resortu Adama Vojtěcha měl přitom začít fungovat už od ledna tohoto roku.