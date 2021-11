Jeho pěstitelská pálenice vyrábí ovocné destiláty čistě pro soukromou potřebu drobných pěstitelů. Ti přivážejí do Vinařů přebytky úrody, a nakonec si odvážejí několik litrů pálenky.

Zdroj: Deník„Obecně platí, že čím lepší a zralejší ovoce je, tím aromatičtější je báze, která se přenáší i do destilátu. Nikdy nevyrobíte špičkový destilát z nedozrálých plodů,“ upozornil 47letý destilatér. „Každý má tedy ve svých rukách, jaký ten produkt bude,“ dodal.

Pálenice si dává záležet na tom, aby si lidé odvezli pálenku jen ze svých švestek, meruněk a dalšího ovoce. Nemíchá obsah sudů více pěstitelů jako to bývá zvykem jinde.

„Pálíme už od váhy 60 kilogramů. Je to samozřejmě větší práce, jednodušší by bylo naházet všechny švestky do velké nádrže, nechat je tam kvasit a vyrobit jeden destilát, který se pak rozpočítá,“ podotkl Bilec. „My máme na každém sudu jmenovku a všichni dostanou to své. Lidé si toho cení. Když pak sedí u skleničky, můžou přidat příběh, že je pálenka z toho a toho stromu,“ doplnil.

Při výrobě je důležitý kvas, který, pokud si to zákazníci přejí, zakládá a řídí sama pálenice, a svá pravidla má samotný proces pálení.

Výsledné pálenky jsou podle Bilece o několik řádů lepší oproti tomu, co je možné získat v supermarketech, na druhou stranu se ale nebojí srovnání s pálenicemi na jižní Moravě, kde je tradice pálení hluboce zakořeněná. „Dokážeme se měřit. Pár našich klientů už bylo na soutěžní výstavě na Moravě, dokonce tu máme pána ze Žatecka, který získal diplom za slivovici,“ prozradil. „Údajně způsobilo velký rozruch, že tam vyhrál někdo ze severních Čech,“ dodal se širokým úsměvem.

Pálení ovocných destilátů se věnuje patnáct let. Původně vystudoval pivovarskou školu, takže si občas pro radost a soukromou potřebu uvaří i pivo. Pracoval také ve Vinných sklepích v Chomutově. Nadále chce ale zůstat u destilatérství.

Pálenky ze své pálenice ochutnává jen střídmě. „Kvalitu dokážeme posoudit i bez toho. Samozřejmě, když si ale posedíme s přáteli, frťánka si rád dám,“ dodal.