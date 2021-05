Dostal se do nezáviděníhodné situace. Může jít o negativní předvolební kampaň. Politika mu stoupla do hlavy. Takovéto chování se u něj vyloučit nedá. To, že byl hodně na holky, se o něm vědělo. I tak komentují Tepličané úterní nařčení bývalého studenta Gymnázia Teplice, exradního města Teplic a poslance za TOP 09 Dominika Feriho ze sexuálního zneužívání studentek.

Údajná svědectví o tom, že Feri v minulosti na domácích večírcích sexuálně zneužil několik studentek, přinesly Deník N a A2larm. Zveřejnily příběhy dívek, které Feriho viní z toho, že je v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutil k pohlavnímu styku. Dominik Feri nařčení odmítá, přesto rezignoval na funkci poslance. Zřekl se i kandidatury v nadcházejících volbách.

Politický standard?

To, že nadějný politik kvůli nařčení okamžitě vystoupil ze slibně rozjeté kariéry, ocenil jeho někdejší učitel a později i politický soupeř Jiří Řehák. „Svého času jsme byli v docela silné politické diskusi, když byl radním Teplic a já v opozici. Nebyli jsme tehdy OK a rozhodně si nepřejeme k narozeninám. Trochu alibisticky říkám, že nesoudím to, co se stalo. Jsem přesvědčen, že kdyby bylo někomu ublíženo, je to prostě špatně a neexistuje pro to tím pádem žádná omluva. Nicméně doufám, že se tak nestalo. Ale co můžu soudit s klidným svědomím, je Dominikova reakce. Kdyby tohle byl politický standard, už tu ANO a ČSSD dávno nevládne,“ reagoval bývalý teplický zastupitel a dnes náměstek ústeckého hejtmana Řehák.

„Vůbec mu tu situaci nezávidím,“ komentoval primátor Teplic Hynek Hanza (ODS), který s Ferim v předešlém volebním období působil v zastupitelstvu. „Známe se více méně jen pracovně. Jasné ale je, že každý politik, a zvláště ten, který je viditelný i aktivní, se může kdykoliv stát terčem negativní kampaně ze strany soupeře. To, jak moc má takové obvinění reálný základ, neumím posoudit,“ poznamenal.

Podle Petra Měsíce, který tehdy za TOP 09 mladého Tepličana do politiky přivedl, je takováto situace zvratem v poslancově kariéře. „Když jsem ho objevil a nastartoval pro politický svět, byl to ještě pokorný mladý muž. Když pak odešel do Prahy, změnil se,“ zmínil bývalý šéf „topky“ v Teplicích. Souhlasil s tím, že Ferimu život ve vysoké politice stoupl do hlavy. Bez ohledu na to ale Měsíc kladně hodnotí Feriho reakci na celou kauzu. „V tomto případě se ukázal jako dobrý vzor politika. Do té doby, než se to vyřeší, se rozhodl odejít do ústraní, což je chvályhodné. Kdo ví, třeba ho to ještě jednou posílí,“ řekl Měsíc.

O zveřejněná obvinění se už začala zajímat policie. Prověřovat bude i výpovědi žen, které mladého politika obvinily, že je pohlavně zneužil. Je mezi nimi i Jana. Když se s Ferim setkala, bylo jí 17 let. „S teplickým radním jsme se potkali náhodou. Imponovalo mi, že je zábavný a zajímavý. Po čase jsme si někam vyrazili. Hned na prvním rande se mi chtělo na záchod, tak mi nabídl, že můžeme k němu. Když jsem vylezla z toalety, vrhnul se na mě a snažil se mi servat silonky,“ popsala redakcím Deníku N a A2larmu svůj zážitek dívka. Před sexem se podle svých slov uchránila tvrzením, že má menstruaci.

Feri je absolventem teplického gymnázia. Už tam to podle tehdejších spolužáků zkoušel na dívky. „Jako každý druhý v tomhle věku. Zkoušel to na všechno, co mělo tep. Ale příliš se nechytal. Málokdy někoho sbalil. Nakonec to stejně nemělo dlouhého trvání,“ pospal jeden z jeho vrstevníků ze střední školy.

Feri připustil, že se v minulosti zachoval k některým lidem nevhodně. Obvinění ze sexuálního násilí na ženách ale zásadně odmítá. Celou kauzu vnímá vzhledem k načasování jako předvolební záležitost. „Jako politik musím počítat s osobními útoky a bohužel také s vedením kampaně, které není vždy fér,“ komentuje aktuální situaci.