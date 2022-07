Dopouštění vody do Kamencového jezera začalo ve středu 20. července.

„Je to zvláštní pohled. Prostředí je fakt krásné, člověk se ale nesmí moc dívat k plážím, protože je na nich vidět, jak voda ustupuje,“ poznamenala Olga Roubíčková. Přijela z Teplicka, jezero zná ale od dětství, protože v Chomutově vyrostla.

Poznatky ohledně jezera si lidé sdělují i na sociálních sítích. A není to veselé čtení. „Nechají ho úplně vyschnout!“ rozčílila se u snímků dokumentujících úbytek vody Alena Majáková. „Kde bude ta perla – světový unikát Kamencové jezero, poslední na světě? Bude v háji,“ projevila obavy o budoucnost vodní plochy.

Hladina Kamencového jezera je podle posledního měření více než půl metru pod normálem. Magistrát proto s vodoprávním úřadem domluvil další kolo dopouštění s tím, že bude voda přiváděna z Podkrušnohorského přivaděče, který sbírá povrchovou vodu z hor a potoků nad městem.

„Dobrou zprávou je, že napustíme více vody než v loňském roce. Povolení máme na 47 tisíc kubíků vody, poprvé to bylo 31 kubíků,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a investic Hana Nováková. „To by mohlo odpovídat čtyřiceti centimetrům vody, těžko se to však změří, protože jsou teď extrémní odpary vody,“ doplnila. V tropických vedrech klesá hladina Kamencového jezera až o centimetr za den. Přesné údaje město získává z výparoměru na nádrži v Zaječicích.

Problémem jezera je, že nemá vlastní přítok. Voda se v něm doplňovala díky srážkám, těch ale v posledních letech výrazně ubylo. Loni zjara tak město poprvé zajistilo dodávku vody včetně provizorního potrubí u otvické pláže. Druhou měla nádrž dostat letos v dubnu. Kvůli administrativě a průtahům s povolením se ale tato akce musela odložit.

Z dalšího napouštění má řada příznivců Kamencového jezera upřímnou radost. Zároveň se však lidé obávají, že tím voda přijde o své účinky. Jejich obavy mírní náměstek primátora David Dinda (Nový sever). „Všechna měření ukazují, že je chemické složení vody v Kamencovém jezeře dlouhodobě konstantní, to znamená, že na kvalitu vody nemá jednorázové dopuštění vliv,“ uvedl Dinda s tím, že je voda vhodná jako doplněk léčby ekzémů a kožních onemocnění. „Zejména při dlouhodobém užívání,“ dodal.

Kromě nárazového dočerpávání vody magistrát pracuje na dlouhodobém řešení, díky kterému má jezero průběžně získávat vodu z areálu Aquasvěta. Sváděná bude ze střechy, parkoviště a využívaná má být i bazénová voda z filtrů. V současnosti je odváděná do Bandy, a tak město připravuje projekt pro její přesměrování. Voda z Aquasvěta by měla být pro Kamencové jezero využitelná nejpozději v roce 2024.