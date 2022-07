Myslí si to například i Vladimír Houda, který přijel v sobotu dopoledne s manželkou nakupovat do Kauflandu na Klíši. „Zatím nákupy zvládáme, ale ty ceny jsou hrozné. Mohou být ještě horší. Samozřejmě vymetáme slevové akce. Mladí třeba ne, kolikrát to prostě vezmou z regálu a potom brečí, že nemají peníze. My bydlíme na vesnici, nakupujeme ještě pro maminku. Ta pořád peče a já se pak ptám, proč, když se to pak musí nesnědené vyhodit,“ povzdechl si.

Příklady cen vybraných potravin

Máslo jihočeské cca 32 až 39,90

Zlatá Haná cca 32,90Jogurty ve slevě cca 7,90

Párky 800 g ve slevě cca 49,90

Chleba konzumní cca 39,9

0Rohlík cca 2,50

Kuře kilo ve slevě za cca 69,90

Mléko cca 17,90 až 21,90

Sýry tavené ve slevě cca 24,50

Anglická slanina ve slevě cca 16,90 jinak 28,90 a více

Šunkový salám zauzený cca 23,90

Kobliha s marmeládou cca 8,90

Za nákupy nechají zhruba tři tisíce korun, oproti loňsku utratí prý o tisícovku víc. Sám už se blíží staršímu věku, a tak si vždy s manželkou dávají dobrý pozor na každý výdaj. „Kolikrát vidím mladou holku, jak nese čtyři porce hotovky z fastfoodu, a přitom by mohla normálně uvařit. Do toho letí nahoru ceny plynu. Dřív jsem dělal kotle, tak to sleduji,“ přemítal.

Že se ceny citelně pohnuly nahoru, je neoddiskutovatelné. Platí to napříč regionem, jen s drobnými odchylkami jsou ceny základních potravin všude hodně podobné. Máslo kolem čtyřiceti korun za kostku, míchané s margarínem přes třicet dva, chleba také tak. Kilo kuřecího za přibližně sedmdesát korun ve slevě. Mléko od sedmnácti do dvaadvaceti korun. Salámy a uzeniny od sedmnácti korun (ve slevě) za deset deka a výš.

Lékařka na odpočinku Irena jezdí nakupovat dvakrát měsíčně. Obvykle také do Kauflandu, případně do Lidlu. Utratí přes čtyři stovky víc než před rokem. „To jsem si kupovala i věci, které se mi líbily nebo jsem na ně měla chuť. Dnes si musím dávat osm stovek bokem, abych vyšla. Hodně sleduji slevové akce, do toho auto, benzin, energie,“ líčila.

Naopak mladý ústecký pár Patrik a Barbora za nákup nechají i sedm tisíc korun každý měsíc. Na nákupy jezdí do trmického Globusu. Někdy utratí i o tři tisíce víc. Na slevy příliš nekoukají, nakupují i sladkosti nebo lahůdky. Děti ještě nemají. „Tedy, je pravda, že když nakupuji pro kočku Sněhulku, tak slevy vyhledávám. Ale jinak ani ne. Alkohol nemáme rádi, ale rádi si zakouříme. Já mám tedy na týden, co Patrik vykouří denně a ten z cigaret přešel na tabák, protože je levnější,“ zasmála se.

Do Globusu dojíždí i Ústečanka Adéla, maminka dvou dětí. Nakupovat byla s malou Adélkou. Nakupuje i pro babičku, a tak ji nákupy stojí kolem osmi tisíc korun měsíčně. „Před rokem jsem utratila o dost méně, je to těžké, ale zatím to zvládáme,“ postěžovala si.

Většinou všichni odpovídali s úsměvem a na starosti s penězi si nestěžovali. Situaci vnímali věcně, jako něco, s čím nic nedovedou udělat. Jedni se smáli, druzí poukazovali, že je třeba myslet na zadní kolečka. Kupříkladu zrovna lékařka Irena. „Doporučuji každému, aby si šetřil na důchod nebo těžší časy. Stačí dvě stovky, ono se to postupně nastřádá,“ radila.

Že lidé častěji obrací každou korunu, si povšiml i provozovatel arménského kebabu v Kauflandu Armen Barsegyan. Sám ještě ponechal staré ceny, ale i on bude muset zdražit. Platí nájem, energie, zaměstnance. Kde mají porci za 150, on má stále ještě za 130 korun. „Nakupuji draze a levně prodávám. Lidé sice chodí, ale je citelně znát, že ne tak hodně jako dřív. Zatím přežívám, ale jak dlouho?“ ptal se.

Všichni se shodují, že před rokem utráceli za životní náklady o dost méně a doufají, že bude brzy líp. Jen nevidí to pověstné světlo na konci tunelu, přesto se ještě dovedou smát. „Přece se nebudu vztekat kvůli něčemu, co nedokážu ovlivnit. Taky nechávám zhruba kolem čtyřiceti procent víc, než to bývalo loni. Nenadělám nic, tak se alespoň směju,“ dodal Ústečan Jiří Mach po týdenním nákupu ve střekovském Penny.