Vozidlo bude navštěvovat také kulturní a společenské akce jako koncerty, vinobraní nebo trhy. A to aby propagovalo integrovaný systém veřejné dopravy objednávané krajem (ale i jeho jednotlivými městy v rámci MHD). DÚK převáží lidi nejen na železnici a autobusem po silnicích, ale i lodí po vodě. Na kraji slibují i to, že pracovník DÚKmobilu bude od lidí přijímat podněty k dílčí úpravě jízdních řádů.

Vozidlo mělo být původně hotové už na jaře. Výrobu ale tehdy zkřížil koronavirus. Zaseklo se samotné dodání největší varianty Peugeotu Boxer o délce téměř sedmi metrů. „Inspirací nám bylo vozidlo společnosti VVO z Drážďan, které vypadá podobně,“ prozradil vedoucí oddělení dopravní obslužnosti na ústeckém krajském úřadu Jakub Jeřábek. Německý příbuzný DÚKmobilu je modrý, po Sasku jezdí už přes deset let. „V Německu je o tyto služby zájem, na náměstí se chodí ptát zejména starší občané,“ zmínil Jeřábek.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) věří, že nové vozidlo i u nás ocení zejména senioři, hlavně ze vzdálenějších obcí, kteří to mají do kamenných informačních kanceláří dopravců daleko. „Osobní kontakt, setkání a řešení problémů nebo pořízení si čipové karty by nemělo z veřejné dopravy zmizet,“ je přesvědčený Komínek.

Auto upravila zhruba za měsíc na míru požadavkům krajského úřadu firma Hagemann. „Zkušenosti s výrobou takových vozidel máme několikaleté, dělali jsme vozidla pro ČEZ i Innogy,“ zmínil za výrobce člen představenstva Vilém Král.

V DÚKmobilu bude připojení k internetu, bude vybaven notebookem, tiskárnou a odbavovacím systémem. „Je rozdělený na kancelář a technickou místnost, kde bude propagační materiál a potřebné věci k obsluze,“ zmínil Martin Verner, kontrolor dopravní obslužnosti na kraji.

Lidé uvidí speciální auto poprvé v neděli 6. září ve Svinčicích na Mostecku na akci Na koni do školy. Kraj toto vozidlo včetně úpravy přišlo na necelé dva miliony korun. V příštích týdnech chystá DÚK spuštění další novinky. Zakoupit jízdenku si s pomocí speciální aplikace budete moct i do mobilu.