„Málem jsme o všechno přišli,“ uvádí předseda spolku Svatopluk Vyvážil. „Před třemi měsíci mi od policie přišel fascikl, kde bylo vyjmenováno asi 1400 věcí a exponátů, které nám zabavují a předávají Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Poslal jsem obratem odvolání na krajské státní zastupitelství, kde to naštěstí zarazili,“ dodal.

Exponáty tedy mají členové spolku po dlouhé době zpátky a můžou si je procházet. „Stěžejní a zajímavé věci nechybí. Předali nám je ale jako hromadu šrotu,“ stěžuje si Vyvážil. „Přitom to původně byla pěkná, čistá, udržovaná výstava,“ poukazuje na rozdíly.

Výstava obsahovala pozůstatky z letadel z druhé světové války, techniku, uniformy a další předměty. Členové spolku je nejčastěji získávali na burzách, nebo je vykopali ze země v místech, kde se letadla zřítila.

„Například u Plzně spadlo 6. června 1944 letadlo, které vezlo devatenáct německých mechaniků. Bylo to přesně v den invaze spojenců do Normandie. Vystavovali jsme odznaky pilotů a identifikační známku, které se tam našly,“ přiblížil Vyvážil. „Podstatné jsou také příběhy, které se k tomu pojí, narazili jsme totiž na pamětnici, která vzpomínala, jak jí to letadlo urazilo střechu, a že tam němečtí vojáci okrádali své mrtvé. Brali, co posádce zbylo,“ doplnil.

K otevření velké expozice v jízdárně zámku členy spolku údajně přesvědčil porevoluční starosta Jirkova před osmnácti lety. Provozovaná byla bez smlouvy, výtěžek ze vstupného šel do kasy kulturní organizace města. Změna nastala po oznámení, které přijala policie od Archeologického ústavu ČR. Tehdy se spustilo vyšetřování vedené proti spolku a jeho předsedovi.

„Trestně stíhána je jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba pro trestný čin nedovolené ozbrojování. Vyšetřování v současné době stále probíhá,“ informovala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. „V souvislosti s touto věcí bylo také vedeno prověřování možného spáchání přečinu zatajení věci. Ohledně tohoto přečinu policejní orgán v únoru věc odložil pro nepřípustnost trestního stíhání z důvodu promlčení,“ doplnila.

Jízdárna už má jinou budoucnost

Teoreticky by se výstava mohla znovu otevřít, k tomu zcela jistě nedojde v prostoru jízdárny. Kulturní organizace města s ní má jiné záměry. „Určitě chceme jízdárnu vyprázdnit a využívat ji jako společenský prostor pro pořádání koncertů, výstav, promítání a dalších akcí,“ uvedl ředitel Marek Lukáš. Spolek by rád zůstal v podzámčí, proto s ředitelem jedná o náhradních prostorách.